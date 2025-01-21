Китай почав замінювати російське вугілля імпортом з Монголії та Австралії

Росія 2024 року стала єдиним експортером вугілля до Китаю, який зменшив обсяги постачання. Водночас частку російського вугілля на китайському ринку займає австралійське та монгольське.

Загалом Китай минулого року закупив рекордні обсяги вугілля – 543 млн тонн (на 14% більше, ніж 2023 року), пише The Moscow Times із посиланням на дані Митного управління Китаю.

Збільшення імпорту забезпечили насамперед Австралія та Монголія – обсяги постачання вугілля із цих країн зросли майже на 60% та 19% відповідно. За обсягами експорту (близько 83 млн тонн кожна) ці дві країни наблизилися до Росії, чий експорт упав майже на 7% – до 95,1 млн тонн.

Відтак, незважаючи на зміцнення стратегічних зв'язків між Китаєм і Росією, російське вугілля програє конкуренцію іншим постачальником через вищу ціну та логістичні проблеми з постачанням, а західні санкції додатково підривають привабливість російських постачальників для китайських покупців.

Монголія ж виграє від близькості до Китаю, розвиває залізничне сполучення з ним, продає високоякісне вугілля, якого йому не вистачає (у 2024 році вона забезпечила 60% імпорту коксівного вугілля для китайської сталеливарної промисловості), та покращує свої позиції в поставках енергетичного вугілля.

Парламент Монголії схвалив договір на 16 років між головним вугледобувником країни Erdenes Tavan Tolgoi та чотирма китайськими компаніями, включно з найбільшою комунальною компанією China Energy Investment Corp.: за п'ять років щорічний експорт має вийти на рівень 20 млн тонн.

Російська вугільна галузь, тим часом, скочується в кризу. Втративши західні ринки і зіткнувшись з падінням попиту в "дружніх" країнах (Китай також ввів мита на російське вугілля), компанії за січень-вересень 2024 року отримали 91 млрд руб. сальдованого збитку, що стало рекордом серед усіх секторів економіки.

Збитковою, за даними Росстату, виявилася половина підприємств галузі, яка включає понад 30 мономіст та сотні тисяч зайнятих.

Водночас втрати виробництва у російських вугільних підприємств вищі, ніж у конкурентів, оскільки ситуація посилюється проблемами з пропускною спроможністю залізниць: через це зростає вартість доставки вугілля, плюс РЖД – залізничний оператор Росії – віддає перевагу перевезенню більш прибуткових товарів.

Проблеми вугільної галузі Росії

Раніше стало відомо, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.

У грудні повідомлялося, що Китай – найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – скоротив імпорт твердого палива з Росії. Так, за підсумками 10 місяців 2024 року частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю становила 18% проти 23% за аналогічний період 2022 року.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.