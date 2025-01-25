Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за 650 тисяч євро, – ЗМІ

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, який за час повномасштабного вторгнення Росії збагатився на понад $1 млн, планував придбати віллу у Туреччині за 650 тисяч євро.

Про це пише Укрінформ із посиланням на жерела у правоохоронних органах.

"Після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом психіатр-мільйонер Друзь планував придбати ще віллу у Туреччині за 650 тисяч євро", – зазначив співрозмовник.

За даними джерел у спецслужбі, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, намагаючись купити за хабарі триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок він активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Джерела зазначили, що у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, якій він купив нову гібридну "Тойоту". Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши власне обличчя.

"Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень", – кажуть джерела.

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Як повідомлялося, нинішня дружина Олега Друзя Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя – живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За даними слідства, він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.

Суд обрав Друзю запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 20 березня із можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень.