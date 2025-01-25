Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за 650 тисяч євро, – ЗМІ
Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, який за час повномасштабного вторгнення Росії збагатився на понад $1 млн, планував придбати віллу у Туреччині за 650 тисяч євро.
Про це пише Укрінформ із посиланням на жерела у правоохоронних органах.
"Після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом психіатр-мільйонер Друзь планував придбати ще віллу у Туреччині за 650 тисяч євро", – зазначив співрозмовник.
За даними джерел у спецслужбі, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, намагаючись купити за хабарі триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок він активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.
Джерела зазначили, що у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, якій він купив нову гібридну "Тойоту". Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши власне обличчя.
"Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень", – кажуть джерела.
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Як повідомлялося, нинішня дружина Олега Друзя Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя – живе у Києві, але і досі має російський паспорт.
Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
За даними слідства, він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.
Суд обрав Друзю запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 20 березня із можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень.
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опануте дрони та накажіть його
хлопці з нуля привезуть що завгодно
ну може крім хаймарса
принаймні мій дружаня воював з 2014
сепарів особисто живцем скидував у шахти 😁
я йому вірю бо він не ****** ніколи
сказав - тіка скажи що та скільки 😂
навіть не за гроші а .... ну ви понелі
бо воювати без допів важко
навіть не воювати а копати!!!
у березні наші волонетри возили по 50гр за раз, через 4 блокпости
заценіть статтю!!! років на 8
баригу тупо кинули сказали - якщо б не вони ти б падла тут сдох
він навіть очи опустив барига барижний прожжений
така правда "про волонтерство" яку ніхто не розкаже
https://piromarket.com.ua/ua/bitovaya-piritechnika/granaty-rastjazhki/
якщо за добу не сдався та не перевів УСЕ у бюджет - отримай вже РПГ
дрон плавно сідає на кришу броньовоного авто
та їбаше кумулятивним 😁
сам за кого голосував? за бойка?
бо кацапською пишеш
Що обрати: погане чи погане ??
Понимал.
Так почему продолжал делать дорогие покупки авто и недвижимости?
Данные должны были проходить через налоговую, в том числе и уплата налогов с покупок.
Гетьманцев, ау! Тебе проще брать налог 20% у пенсионеров с посылок из Temu или Ali с любой суммы покупки?
Потому что знал, что он по сравнению с вышестоящими чиновниками и руководителями - пешка.
А раз им все дозволено, то почему и ему нет?
И кто будет его хватать за руку? Такие же?
Да еще будучи с оформленной инвалидностью ...
дорвалось до коритаприйшло до влади, одним з перших прийнятих законів була заборона парканів вздовж річок!
Хтось чув, щоб хоч метр паркану знесли?
хоча погодьте.... 🤡
Абдристович, розведав, з своїм вусатим колегою по московії ?
Мабуть, тому і ховається баканов з резніковим, десь по погрібах, горищах, сараях?
Вішати їх, скотиняк, перед Майданом!
я вже вивчаю
але я не бачу ЖОДНОГО іншого варіанту
ми програємо з зедегенератами то 💯
психолог не може ліки виписувати рецептурні