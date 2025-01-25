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Новини
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Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за 650 тисяч євро, – ЗМІ

Олег Друзь

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, який за час повномасштабного вторгнення Росії збагатився на понад $1 млн, планував придбати віллу у Туреччині за 650 тисяч євро.

Про це пише Укрінформ із посиланням на жерела у правоохоронних органах.

"Після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом психіатр-мільйонер Друзь планував придбати ще віллу у Туреччині за 650 тисяч євро", – зазначив співрозмовник.

За даними джерел у спецслужбі, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, намагаючись купити за хабарі триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок він активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Джерела зазначили, що у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, якій він купив нову гібридну "Тойоту". Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши власне обличчя.

"Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень", – кажуть джерела.

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Як повідомлялося, нинішня дружина Олега Друзя Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя – живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали головного психіатра ЗС Олега Друзя, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За даними слідства, він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.

Суд обрав Друзю запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 20 березня із можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень.

Автор: 

нерухомість (556) Туреччина (1118) ЗСУ (380)


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Топ коментарі
+13
Та перевіряючі самі мають російських дружин
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25.01.2025 16:59
+12
А как тебе Татаров который шил дела на активистов Майдана?
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25.01.2025 18:19
+8
Бред какой-то, разве они не проходят какую-то проверку? Как он был допущен к такой должности с такими родственниками?
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25.01.2025 16:16
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Бред какой-то, разве они не проходят какую-то проверку? Как он был допущен к такой должности с такими родственниками?
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25.01.2025 16:16 Відповісти
Та перевіряючі самі мають російських дружин
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25.01.2025 16:59 Відповісти
А как тебе Татаров который шил дела на активистов Майдана?
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25.01.2025 18:19 Відповісти
Главное лояльность и все, а где главная налоговичка Киева Датий у который обнаружили куча недвиги на пару лямов? Тихо уволили без единого уголовного дела, и поставили своего человека
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25.01.2025 18:20 Відповісти
Ему ничего не будет как и Крупе, там инвалидами и дурачками сделали не простых людей
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25.01.2025 18:22 Відповісти
у вас є шанс
опануте дрони та накажіть його
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26.01.2025 04:33 Відповісти
А взрывчатку где брать? Такую что бы в руках не взрывалась
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27.01.2025 06:08 Відповісти
ви як дитина...

хлопці з нуля привезуть що завгодно
ну може крім хаймарса

принаймні мій дружаня воював з 2014
сепарів особисто живцем скидував у шахти 😁
я йому вірю бо він не ****** ніколи
сказав - тіка скажи що та скільки 😂

навіть не за гроші а .... ну ви понелі
бо воювати без допів важко
навіть не воювати а копати!!!

у березні наші волонетри возили по 50гр за раз, через 4 блокпости
заценіть статтю!!! років на 8

баригу тупо кинули сказали - якщо б не вони ти б падла тут сдох
він навіть очи опустив барига барижний прожжений

така правда "про волонтерство" яку ніхто не розкаже
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27.01.2025 06:13 Відповісти
але для початку можна присилати таке на пееший раз

https://piromarket.com.ua/ua/bitovaya-piritechnika/granaty-rastjazhki/

якщо за добу не сдався та не перевів УСЕ у бюджет - отримай вже РПГ

дрон плавно сідає на кришу броньовоного авто
та їбаше кумулятивним 😁
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27.01.2025 06:17 Відповісти
Скоріше за все , МОУ настільки корумповане, що там потрібна люстрація до третього коліна, щоб і внуки їхні не могли посісти ніяких посад
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25.01.2025 18:23 Відповісти
не люстрація а перегляд усіх закупівель, та тюрма за держзраду
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26.01.2025 04:35 Відповісти
Других не допускают
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27.01.2025 06:06 Відповісти
Дуже саркастично публікувати цю новину у розділі"Бізнес Цензор"
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25.01.2025 17:05 Відповісти
Коррупцию порождает безнаказанность чиновников, а чиновников (власть) выбирают именно сами будущие жертвы. Вот так и купились на абсолютно популистские дешевые лозунги про "конец войны" и "конец коррупции"...
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25.01.2025 18:07 Відповісти
ми чиновників не обираємо
сам за кого голосував? за бойка?
бо кацапською пишеш
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26.01.2025 04:36 Відповісти
У нас нема вибору, це все ілюзія вибору.
Що обрати: погане чи погане ??
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26.01.2025 15:02 Відповісти
Сама чєсна морда ліца
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25.01.2025 18:21 Відповісти
Неужели он не понимал, что такие дорогие покупки отслеживаются и фиксируются.
Понимал.
Так почему продолжал делать дорогие покупки авто и недвижимости?
Данные должны были проходить через налоговую, в том числе и уплата налогов с покупок.
Гетьманцев, ау! Тебе проще брать налог 20% у пенсионеров с посылок из Temu или Ali с любой суммы покупки?
Потому что знал, что он по сравнению с вышестоящими чиновниками и руководителями - пешка.
А раз им все дозволено, то почему и ему нет?
И кто будет его хватать за руку? Такие же?
Да еще будучи с оформленной инвалидностью ...
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25.01.2025 18:44 Відповісти
А ввести податок на елітну нерухомість не на часі? Коли зелене шапіто дорвалось до корита
 прийшло до влади, одним з перших прийнятих законів була заборона парканів вздовж річок!
Хтось чув, щоб хоч метр паркану знесли?
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25.01.2025 18:55 Відповісти
податки "на усе про все" - ознака ідіотів за кермом держави
хоча погодьте.... 🤡
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26.01.2025 04:37 Відповісти
Такие челы не сидят, с таким баблом, любой адвокат пожалуйста , судью пожалуйста, домашний арест пожалуйста. Только великий ЗЕ повлияет на суть проблемы, у которого происходит за спиной или под носом....Кантора только эта..
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25.01.2025 19:11 Відповісти
дрону адвокат пох
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26.01.2025 04:40 Відповісти
Если бы я правил страной и у меня Пи*DIилI такиЕЕ деньги я был бы Лох, так кто Лох ?
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25.01.2025 19:16 Відповісти
Не встиг купити віллу, психічний ти наш?
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25.01.2025 19:32 Відповісти
а у свиней хіба інсульти бувають ??????
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25.01.2025 19:35 Відповісти
...в шахту його,нехай там свіжим повітрям подихає..Нуі морда.
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25.01.2025 19:36 Відповісти
Здається Маяковський писав "Я знаю, город будет, когда в стране советской такие люди есть". Тут щось подібне, тільки до навпаки.
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25.01.2025 19:48 Відповісти
Скільки ж грошей "насиділи" на посадах, оті приблуди95 в Урядовому кварталі, з України, з 2019р?!
Абдристович, розведав, з своїм вусатим колегою по московії ?
Мабуть, тому і ховається баканов з резніковим, десь по погрібах, горищах, сараях?
Вішати їх, скотиняк, перед Майданом!
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25.01.2025 20:31 Відповісти
Ви не переживаєте за психологічний стан головного психіатра коли його мрія відкладена тепер в часі?Тепер йому прийдеться після того як його виправдають знову збирати гроші?
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25.01.2025 22:47 Відповісти
читаю назву статті. думаю одні москальські фамілії. потім читаю коментарі)) і як я здогадався не читаючи статтю?
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26.01.2025 00:49 Відповісти
а скільки ухилянтів відправив НА ДУРКУ ? ПОРАХУВАЛИ?
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26.01.2025 04:21 Відповісти
наглядный пример пользы психического здоровья.
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26.01.2025 05:17 Відповісти
"голубой ворішка" Альхєн
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26.01.2025 07:15 Відповісти
За місяць про нього всі забудуть. За два він вже буде на своїй віллі в Турції, за пів року поновиться на посаді через суд і отримає "незаконно недоотриману зарплатню"
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26.01.2025 09:18 Відповісти
а потім дрона у сраку
я вже вивчаю
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26.01.2025 18:41 Відповісти
Насправді вимушений з вами погодитись. Вся ця гра в право і демократію вже показала всю свою неспроможність. Думаю в нас точно знайдеться 20-30 вмотивованих бійців, які з 2014-го вже багато бачили і мають певне розуміння. Аналог мосаду. Одного в посадці знайшли на гілці, другий самовбився в затилок - дуже добра мотивашка трохи прийти до розуму нашим посадовцям
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27.01.2025 09:30 Відповісти
я людина гуманна та законослухняна
але я не бачу ЖОДНОГО іншого варіанту
ми програємо з зедегенератами то 💯
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27.01.2025 10:35 Відповісти
І це тіььки психіатр, а там ще є кардіолог, невропатолог, отоларінголог, терапевт, проктолог, уролог, офтальмолог, ревматолог, і ще кілька ...ологів та головний лікар...
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26.01.2025 09:33 Відповісти
Дуже цікаво. Він їх тіпа вчора купив, і ось СБУ це помітило??
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26.01.2025 15:00 Відповісти
Нічого дивного, цей коррупціонер - це лице українського суспільства, який нарід,такі й правителі.
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26.01.2025 16:33 Відповісти
Дуже коротка та правильна відповідь. По другому не буває.
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26.01.2025 17:41 Відповісти
Вот непонятно, почему США прекратили финансирование по всему миру... Может быть из-за таких психиаторов?
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26.01.2025 17:12 Відповісти
Любий Друзь клоуна
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26.01.2025 17:55 Відповісти
Воно більше на дауна сжоже, ніж на психолога...
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26.01.2025 19:25 Відповісти
психіатра! це велика різниця
психолог не може ліки виписувати рецептурні
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27.01.2025 04:27 Відповісти
Це пісень!!!
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26.01.2025 21:50 Відповісти
ці руки ніяого не крали
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26.01.2025 23:26 Відповісти

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