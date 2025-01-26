Витрати користувачів на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту за рік зросли на 200%

Витрати користувачів на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту минулого року році стрімко зросли, збільшившись на понад 200% у річному вимірі та сягнувши майже $1,1 млрд.

Про це йдеться у звіті State of Mobile від Sensor Tower, передає Межа.

Як повідомляється, попит на додатки для смартфонів із генеративним штучним інтелектом, такі як ChatGPT, Gemini та Doubao від ByteDance, суттєво сприяв цьому зростанню, і таким чином він допоміг збільшити глобальні витрати на застосунки до $150 млрд – на 13% більше, ніж у попередньому році.

Популярність мобільних ШІ-застосунків демонструє ширшу тенденцію до збільшення залученості користувачів.

Так, згідно зі звітом Sensor Tower, лише ШІ-застосунки у 2024 році забезпечили 7,7 млрд годин користувацької активності. Додатки були завантажені 17 млрд разів, а ChatGPT досяг 50 млн активних користувачів на місяць, перевершивши такі популярні додатки, як Temu, Disney+ та YouTube Music за темпами залучення аудиторії.

Як зазначається, окрім штучного інтелекту, інші категорії мобільних застосунків у 2024 році також зазнали значних змін:

стримінгові сервіси : попри зростання завантажень та доходів у мобільних додатках, загальний рівень залученості користувачів трохи знизився, що може свідчити про насичення ринку;

: попри зростання завантажень та доходів у мобільних додатках, загальний рівень залученості користувачів трохи знизився, що може свідчити про насичення ринку; криптододатки : платформи, такі як Binance і Tonkeeper, увійшли до топ-10 фінансових застосунків за кількістю завантажень;

: платформи, такі як Binance і Tonkeeper, увійшли до топ-10 фінансових застосунків за кількістю завантажень; застосунки для електронної комерції : лідерами ринку залишаються Temu та Shein, які займають перші два місця серед рітейл-додатків завдяки активній експансії у Європу, Латинську Америку та Азію;

: лідерами ринку залишаються Temu та Shein, які займають перші два місця серед рітейл-додатків завдяки активній експансії у Європу, Латинську Америку та Азію; фінансові застосунки: час використання фінансових додатків зріс, а кількість завантажень наблизилася до 7,5 млрд – на 8% більше, ніж у 2023 році.

Звіт також визначив п'ять мобільних застосунків, які досягли мільярдного рубежу за споживчими витратами у 2024 році. Ними стали мобільні ігри Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars та стримінговий додаток WeTV.

На початку цього року видання Bloomberg писало, що світові банки скоротять близько 200 тис. робочих місць у найближчі 3-5 років, оскільки штучний інтелект посягає на завдання, які зараз виконують люди.

Як повідомлялося, на початку серпня минулого року в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.