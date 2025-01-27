Bitcoin обвалився нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти
Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin упала нижче $100 тис. після указу президента США Дональда Трампа про можливість створення національного запасу криптовалют.
За даними Bloomberg, біткойн впав на погад 4,6%, тоді як менші токени, Solana і Cardano, що також зросли після перемоги Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь, передає Укрінформ.
Станом на 5:53 в Лондоні в понеділок біткойн торгувався на рівні $99,8 тис.
Падіння відбулося після того, як в п'ятницю президент США розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Група впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву.
При цьому, указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів – те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.
Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.
Як повідомлялося, напередодні інавгурації Трампа 20 січня криптовалюта Bitcoin досягла рекордної позначки у $109 тис.
Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.
Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.
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Золото хіба, тому що попит на нього буде завжди, так як має примінення в радіоелектроніці
Нерухомість яка втрачена під час війни у нормальних країнах компенсується державою(якщо війна прийде то й крипта "ляже" за добу на 0).
Золото взагалі майже не падає у цінах а якщо є спад то він не довго тримається й потім знову зростає ціна.
А може гривня прив'язана до економіки?
https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USM2/
Ті ж граблі що були в 2008 році, коли агенства оцінювали облігації, що фактично були ризикові тому що були забезпечені проблемними кредитами, а їм ставили хороший рейтинг, поки шортисти, що піщли проти ринку, не почали копати і не вивели в прессу, цю всю аферу з облігаціями. Яка одразу і рухнула, та була залита друком доллара.