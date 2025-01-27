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Bitcoin обвалився нижче за $100 тисяч після указу Трампа про криптовалюти

криптовалюта

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin упала нижче $100 тис. після указу президента США Дональда Трампа про можливість створення національного запасу криптовалют.

За даними Bloomberg, біткойн впав на погад 4,6%, тоді як менші токени, Solana і Cardano, що також зросли після перемоги Трампа на виборах, зазнали ще більших падінь, передає Укрінформ.

Станом на 5:53 в Лондоні в понеділок біткойн торгувався на рівні $99,8 тис.

Падіння відбулося після того, як в п'ятницю президент США розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Група впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву.

При цьому, указ не підтверджує, що США створять резерв біткойнів – те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

Загалом біткойн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада. Раніше Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют.

Як повідомлялося, напередодні інавгурації Трампа 20 січня криптовалюта Bitcoin досягла рекордної позначки у $109 тис.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.

Автор: 

криптовалюта (639) біткоїн (291)


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Топ коментарі
+8
А мемкоїни Трамп і Меланія упали на дно. Поздоровляю дебілів які мастурбували на Трампа і голосували за нього думаючи що стануть мільйонерами. Трамп на дурних вівцях проліз до влади, а потім ще й постриг цих овець і трахнув. І це тільки початок. Попереду ще 4 роки правління цього рижого афериста і злочинця
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27.01.2025 12:51
+4
Якщо золото і срібло ще можна ризикнути бо це дорогоцінни метал який використовують в промисловості як провідники (але в голодні роки золотий перстень міняли на бухінець хліба) то діаманти це також надутий ринок. Діамантів цих вже добули до чорта і якщо їх всіх викинути на ринок то ціна на них буде як на біжутерію. А крім як прикраси для дорогих повій ці діаманти більше нахрін нікому не потрібні.
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27.01.2025 13:00
+2
Діаманти це повна фіг...ня враховуючи що зараз форсять штучні технології. Нерухомість прийшла війна і це вже може раптово стати не активом.

Золото хіба, тому що попит на нього буде завжди, так як має примінення в радіоелектроніці
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27.01.2025 16:39
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ВИДНО ТРАМП РАНЬШЕ УЖЕ СКУПИЛ БИТКОИНЫ ПО 50-60, А ПОТОМ НАПАРИТ СВОЕЙ СТРАНЕ ПО 100 !)
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27.01.2025 11:42 Відповісти
Тримайте гроші у золоті, сріблі, діамантах нерухомості.
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27.01.2025 12:08 Відповісти
діаманти - не інвестиційний актив. банківське золото і нерухомість, згоден.
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27.01.2025 12:21 Відповісти
Нерухомість з 2008 року передає вітання. Хоча з вашим ніком гріх того не знати.
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27.01.2025 17:22 Відповісти
Якщо золото і срібло ще можна ризикнути бо це дорогоцінни метал який використовують в промисловості як провідники (але в голодні роки золотий перстень міняли на бухінець хліба) то діаманти це також надутий ринок. Діамантів цих вже добули до чорта і якщо їх всіх викинути на ринок то ціна на них буде як на біжутерію. А крім як прикраси для дорогих повій ці діаманти більше нахрін нікому не потрібні.
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27.01.2025 13:00 Відповісти
,,...если конечно они у вас есть'' В 90х люди ,одразу отримавши готівку на руки, скуповували ящиками горілку(звісно у кого була можливість)
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27.01.2025 13:15 Відповісти
Діаманти це повна фіг...ня враховуючи що зараз форсять штучні технології. Нерухомість прийшла війна і це вже може раптово стати не активом.

Золото хіба, тому що попит на нього буде завжди, так як має примінення в радіоелектроніці
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27.01.2025 16:39 Відповісти
Діаманти можливо, хоча й не дешевіють.
Нерухомість яка втрачена під час війни у нормальних країнах компенсується державою(якщо війна прийде то й крипта "ляже" за добу на 0).
Золото взагалі майже не падає у цінах а якщо є спад то він не довго тримається й потім знову зростає ціна.
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27.01.2025 23:22 Відповісти
А мемкоїни Трамп і Меланія упали на дно. Поздоровляю дебілів які мастурбували на Трампа і голосували за нього думаючи що стануть мільйонерами. Трамп на дурних вівцях проліз до влади, а потім ще й постриг цих овець і трахнув. І це тільки початок. Попереду ще 4 роки правління цього рижого афериста і злочинця
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27.01.2025 12:51 Відповісти
Будет обвал до 50,потом снова под'ем.
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27.01.2025 13:15 Відповісти
А потім цифровий МММ лусне.
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27.01.2025 14:31 Відповісти
А що зараз не МММ? назвіть актив який не надули і який не може лопнути?
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27.01.2025 16:36 Відповісти
Валюта будь якої країни прив'язана жорстко до економіки країни. Так званий біткоїн прив'язаний до 9 китайських серверів і одного корейського. До економіки цей фейковий актив відношення не має. Якщо машинний когд біткоїна роздрукувати на папірці, цого ніхто не придбає навіть за одну копійку.
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27.01.2025 18:21 Відповісти
Особливо доллар прив'язаний до економіки чи євро, нагадаю що під час ковіду було надруковано 8 трлн просто з повітря, без всілякої економіки...
А може гривня прив'язана до економіки?
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27.01.2025 18:25 Відповісти
Ну звичайно прив'язана. А як же інакше. Ви напевно дуже довго дивилися россійських придурків-пропагандистів. В них доллар загниває вже 300 років
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27.01.2025 18:28 Відповісти
Покажіть мені де тут економіка на графіку? Знаєте що таке індекс M2? чим цей графік відрізняється від битка і його піраміди.
https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USM2/
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27.01.2025 19:08 Відповісти
Доллар друкують такими шаленими темпами щоб акції не рухнули а з ними пенсійні фонди що залізли в акції компаній зомбі, що фактично не мають стільки прибутків як переоцінені їх активи показник PE. І якщо ті акції рухнуть, то за ними рухнуть і пенсії та банки що мають на балансі величезні пакети ризикових активів, які оцінені як з малим ризиком.

Ті ж граблі що були в 2008 році, коли агенства оцінювали облігації, що фактично були ризикові тому що були забезпечені проблемними кредитами, а їм ставили хороший рейтинг, поки шортисти, що піщли проти ринку, не почали копати і не вивели в прессу, цю всю аферу з облігаціями. Яка одразу і рухнула, та була залита друком доллара.
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27.01.2025 19:16 Відповісти
Біткоїн, це не валюта. Це набір нікому не потрібного і не корисного цифрового сміття.
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27.01.2025 14:32 Відповісти
Впав не тільки біткоїн. Впали NVIDIA, ASML та інши хай-тек компанії. І, цього разу, Трамп ні до чого. Це реакція на DeepSeek. Китайці за 6 млн зробили теж саме що і Альтман з Біллом Гейтсом за 6 млрд. От ринку і поплохєло.
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27.01.2025 17:30 Відповісти
Ринок не корисних машинних кодів ( біткоїнів) також фейковий. Найбільша корейська біржа цього електронного лохоразвода зареєстрована на крадений паспорт.
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27.01.2025 18:24 Відповісти

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