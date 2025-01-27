USAID офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх без винятку проєктів в Україні

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Інформацію про це у пресслужбі USAID офіційно підтвердили Суспільному.

Про призупинення проєктів також повідомив один із співробітників київського офісу Chemonics International – міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID та реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Зокрема, Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID про призупинення проєктів у місті, розповів перший заступник міського голови Віталій Луков. За його словами, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва у багатьох сферах – від енергонезалежності і до безпекових проєктів.

Раніше співзасновниця Veteran Hub Івона Костина повідомила, що організація змушена закрити "Лінію підтримки ветеранів" та Хаб у Вінниці через призупинення фінансування.

Читайте також: США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік

Як повідомлялося, Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів, за винятком Ізраїлю та Єгипту. Дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу США попросили держсекретаря США Марка Рубіо додати до цих винятків і Україну, писало FT.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні агентство фінансує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.