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Новини
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USAID офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх без винятку проєктів в Україні

usaid,брінк,сольський,бріджит

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Інформацію про це у пресслужбі USAID офіційно підтвердили Суспільному.

Про призупинення проєктів також повідомив один із співробітників київського офісу Chemonics International – міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID та реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Зокрема, Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID про призупинення проєктів у місті, розповів перший заступник міського голови Віталій Луков. За його словами, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва у багатьох сферах – від енергонезалежності і до безпекових проєктів.

Раніше співзасновниця Veteran Hub Івона Костина повідомила, що організація змушена закрити "Лінію підтримки ветеранів" та Хаб у Вінниці через призупинення фінансування.

Читайте також: США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік

Як повідомлялося, Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів, за винятком Ізраїлю та Єгипту. Дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу США попросили держсекретаря США Марка Рубіо додати до цих винятків і Україну, писало FT.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні агентство фінансує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Автор: 

США (4964) гуманітарна допомога (207) USAID (110)


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Топ коментарі
+14
Тому що розкрадають. Усе що можуть. І, як сказав якось один з "партнерів" - так, ніби живуть останній день...
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27.01.2025 15:35
+14
Докрались Зермаки! Підставили всю країну, підставили людей, котрим ця допомога була дуже потрібна...
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27.01.2025 15:40
+9
Отличный. Я этих денег не видел. Военные этих денег не видели. А вот зеленая шобла нормально наверно пилила.
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27.01.2025 17:31
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В Латвии, Литве, Эстонии кому дяка? Это союзники США по НАТО и рыжий лидор там тоже лавочку прикрыл.
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27.01.2025 15:33 Відповісти
хай балтійці самі своїм вилупкам дякують
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27.01.2025 16:28 Відповісти
Дебіл розумововідсталий. В усіх країнах зупинили, крім ізраілю і єгипту. Та ти ж тупий дегенерат, куди ще лізеш з коментами?
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27.01.2025 23:43 Відповісти
Так ти ж само осел. Та ще й тупорилий осел. Ти ж статтю прочитай, там всього пару абзаців. В усіх країнах зупинили. Підстилка ти без мозку.
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27.01.2025 23:44 Відповісти
Отличный. Я этих денег не видел. Военные этих денег не видели. А вот зеленая шобла нормально наверно пилила.
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27.01.2025 17:31 Відповісти
да не самых класный пацан это членограй, резников и куча людишек ворововаших помошь, когда бойцам на фронт собирали на бронежилеты и дроны. ты думаешь можно красть бесконечно?
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27.01.2025 22:01 Відповісти
Як казав персонаж одного з совіцьких фільмів: "Вєчєр пєрєстайот бить томним"...
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27.01.2025 15:27 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3532489/ssha-pryzupynyly-neviyiskovu-dopomogu-yak-tse-vplynulo-na-********
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27.01.2025 15:31 Відповісти
Тому що розкрадають. Усе що можуть. І, як сказав якось один з "партнерів" - так, ніби живуть останній день...
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27.01.2025 15:35 Відповісти
Позавалюйте вже і'бала зі своїм "розкрадають". Треба бути тупорилим дегенератом щоб повірити що там справа в розкраданні...
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27.01.2025 15:48 Відповісти
дякуєм трампони, за пів року розкрадати будуть вже рашисти та китайці
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27.01.2025 16:34 Відповісти
дзякуй тем кто разминировал Чонгар звал на шашлыки и вместо ракетных программ укладывал асфальт. и ведь сволочи ни одного укрепрайона не построили за время войны. русня прет по голой земле как на параде.
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27.01.2025 22:04 Відповісти
Ніхто ніхєра в USAID в Україні не розкрадає. За кожен цент там є відповідальність. Сам працював у кількох проєктах їхніх колись. Інша справа - питання ефективності та іноді дурних витрат на не зовсім потрібне. Звичайно, як і всюди, на жаль, бувають іноді і відкати тощо. Але далеко не такі, як у державному секторі - для кожної закупівлі проводиться тендер і всі ці тендерні папірці прикладаються до звітів. І не дай Боже тобі купити щось значно дорожче ринкової вартості.
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28.01.2025 10:55 Відповісти
Шибуніна теж фінансувати не будуть ?
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27.01.2025 15:37 Відповісти
це все що турбує Дєрьмаковську шоблу!?
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27.01.2025 16:29 Відповісти
Докрались Зермаки! Підставили всю країну, підставили людей, котрим ця допомога була дуже потрібна...
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27.01.2025 15:40 Відповісти
Ще один імбіцил...
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27.01.2025 15:49 Відповісти
І чого всі мовчать???
Всіх все в Україні влаштовує?!
Незабаром на бюджетників тикатимуть пальцями та називатимуть жебраками!
Або ця влада йде геть, або влада лишається, а всі решта йдуть геть!
Третього не дано!
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27.01.2025 16:32 Відповісти
Надо срочно выходить из НАТО и ЕС!
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27.01.2025 15:40 Відповісти
Щось зелені дифірамби на честь Трампа не спрацювали. Треба було потужніше.)
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27.01.2025 15:44 Відповісти
Д. Трамп вирішив обвалити всю грантову політику відразу й негайно.
Очевидно, що персонально для України, такі сфери як:
1) охорона здоров'я,
2) виховання (дитячі садки та ясла),
3) освіта (школи, ліцеї, коледжі, університети),
4) наука (науково-дослідні інституції) -
в подальшому внаслідок повного припинення фінансування з грантів стануть не лише збитковими, а й не потрібними, занепадуть та повністю припинять свою діяльність. Це очевидно. Все це ще більше спровокує відтік людей з України. Після такого їх відновити буде вже зовсім не можливо.
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27.01.2025 16:29 Відповісти
а шо Трамп обязан финансовать все что ты перечислила? к Зеленскому вопросов нет? А к 73% вопросы есть?
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27.01.2025 22:06 Відповісти
Зараз зелень для підтримання соціалки знову полізе в кишені до мобілізованих та поріже видатки на оборонку.
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27.01.2025 16:43 Відповісти
100%. Тільки до нашої пихатої публіки це важко доходить. У нас такий нарід який вважає що всі і вся їм винні.
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27.01.2025 18:00 Відповісти
Хрінь. І смердить фсб
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27.01.2025 18:20 Відповісти
Переворот пройшов в головах тих, хто януковоща вибрав!
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27.01.2025 21:20 Відповісти
Пішла нах, руснява ботва
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28.01.2025 01:47 Відповісти
Даже если "сидят на грантах" и воруют, это все равно лучше, чем ничего - средства поступают в украинскую экономику.

********** продолжает выполнять задание кaцапской гебни. И посмотрите - сколько ботов занимаются информационным прикрытием этого.
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27.01.2025 17:51 Відповісти
Просто таки чином Трамп лікує від хитрожопості.
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27.01.2025 17:57 Відповісти
Ну так: перестануть будувати додаткові переходи на кордоні з Пльшею, та зерновий термінал у Одесі чи Рені. А так да, ой яка біда - ліків не випишуть. Люди, USAID тут не за гумінатіркою - їм треба все зробити, щоби з України без перешкодно вивозилося сільгосппродукція, доприкладу. Бо Захід може постраждати від напливу голодних біженців. Тому, я думаю, що дуже скоро фінансування на Україну відновлять, а всім будуть розказувати, мол дивісться - ми запобігли гуманітарній катастрофі в Україні, і "лікарні знову з ліками"
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27.01.2025 18:19 Відповісти
О як місцева грантоїдна нафронтна соросня у коментах заверещала ) А я вас,дармоїдів американських налогоплатників,попереджав ще восени-шукай вже роботу,бо халява скінчиться )
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27.01.2025 18:31 Відповісти

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