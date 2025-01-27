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Новини
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Субсидію на оренду житла для переселенців можна буде оформити лише за офіційними договорами, – Мінсоцполітики

Як можна оформити субсидію на оренду житла для переселенців?

Оформити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна. 

"Для нас неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, його форму затверджено", – пояснила Жолнович.

За її словами, договір необхідний для того, щоб захистити і орендаря, і власника, а також щоб державний ресурс використовували офіційно.

Жолнович зауважила, що розуміє, що ринок оренди на сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки.

"І для того, щоб допомогти подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому закладаємо податок не для ФОПів, а для фізичних осіб: 19% ПДФО і 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, оскільки для нас важливо, щоб усе відбувалося офіційно", – сказала міністерка.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики 29 січня запускає програму субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати призначатимуться за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Наприкінці жовтня минулого року Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що програма субсидій на орендоване житло запрацює для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Автор: 

оренда (394) житло (595) субсидія (612) Міністерство соціальної політики (666) переселенці (468) Жолнович Оксана (28)


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Пусь розкаже я виписати квартирантів, які не захочуть виписуватися, якщо все робити офіційно
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27.01.2025 16:02 Відповісти
Ціна на аренду житла "взлетить" - потрібно буде ще налог на аренду платити... Власнику
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27.01.2025 16:16 Відповісти
Ну, значится субсидий в реальности не будет. Или аренда станет золотой, что не покроет любая субсидия.
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27.01.2025 16:22 Відповісти

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