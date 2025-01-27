Держборг України зріс за рік майже на 1,5 трильйона гривень

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1,46 трлн грн, або на $20,74 млрд у доларовому еквіваленті.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів України.

"Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5,05 трлн грн (72,32% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,93 трлн грн (27,68%), або $45,97 млрд", – сказано в повідомленні.

Державний борг України становив 6,69 трлн грн (95,87% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $159,20 млрд.

Державний зовнішній борг становив 4,83 трлн грн (69,18% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $114,88 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1,86 трлн грн (26,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $44,32 млрд.

Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або $6,86 млрд, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14%), або $5,21 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99%), або $1,65 млрд.

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 1461,3 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $20,74 млрд.

Як раніше повідомляли аналітики Forbes Ukraine, станом на кінець 2024 року державний борг України сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд. Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд.

Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.