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Новини
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Держборг України зріс за рік майже на 1,5 трильйона гривень

Держборг України за минулий рік зріс майже на 1,5 трильйона

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1,46 трлн грн, або на $20,74 млрд у доларовому еквіваленті.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів України.

"Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5,05 трлн грн (72,32% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,93 трлн грн (27,68%), або $45,97 млрд", – сказано в повідомленні.

Державний борг України становив 6,69 трлн грн (95,87% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $159,20 млрд.

Державний зовнішній борг становив 4,83 трлн грн (69,18% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $114,88 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1,86 трлн грн (26,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $44,32 млрд.

Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або $6,86 млрд, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14%), або $5,21 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99%), або $1,65 млрд.

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 1461,3 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $20,74 млрд.

Як раніше повідомляли аналітики Forbes Ukraine, станом на кінець 2024 року державний борг України сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд. Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або $155,37 млрд.

Місяцем раніше повідомлялося, що держборг України від початку року "подешевшав" на понад 20%.

Автор: 

держборг (1095) Мінфін (2945)


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Топ коментарі
+10
Падлюки і мерзотники з ОП, МО, ГШ, Уряду напозичали і розікрали. А віддавати нашим (не їхнім!) дітям і онукам віками..
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27.01.2025 18:42
+9
І простий нарід "долучився". Привіт Вовина 1000.
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27.01.2025 18:44
+5
І як, хочу спитати у 73%, чи краще стало жити?
Хочу нагадати , цей паровоз не зупиняється, він підгрібвє під себе все більше і нещадно. Нікому і ніколи навіть у страшному сні не доводилося бачити ,що чекає Україну у майбутньому. Пра-правнуки будуть згадувати ...злим і не тихим словом!.
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27.01.2025 22:38
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Покупайте военные облигации. Выгодно что ппц, выплатят когда 100 грн за доллар будет.
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27.01.2025 17:54 Відповісти
Квартальні клоуни рулять.
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27.01.2025 18:42 Відповісти
Падлюки і мерзотники з ОП, МО, ГШ, Уряду напозичали і розікрали. А віддавати нашим (не їхнім!) дітям і онукам віками..
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27.01.2025 18:42 Відповісти
І простий нарід "долучився". Привіт Вовина 1000.
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27.01.2025 18:44 Відповісти
заговолок має бути - Зельоні покидьки збагатіли на 1.5трлн грн (переведені в валюту)
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27.01.2025 19:23 Відповісти
Того і гривню штормило, всі гривню переводили
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28.01.2025 10:59 Відповісти
Ничего,73 процента дебилов заплатят.
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27.01.2025 20:23 Відповісти
На часі купляти калькулятори.
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27.01.2025 21:15 Відповісти
І як, хочу спитати у 73%, чи краще стало жити?
Хочу нагадати , цей паровоз не зупиняється, він підгрібвє під себе все більше і нещадно. Нікому і ніколи навіть у страшному сні не доводилося бачити ,що чекає Україну у майбутньому. Пра-правнуки будуть згадувати ...злим і не тихим словом!.
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27.01.2025 22:38 Відповісти
А вони з піною будуть розповідати, що Порошенко ще гірший,
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28.01.2025 10:58 Відповісти
"Порошенко, що ти робиш?! Зупинись!"
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28.01.2025 10:22 Відповісти
Зелена тварина має бути повішена
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28.01.2025 11:23 Відповісти

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