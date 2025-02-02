Ціни на буряки в Україні за тиждень підскочили на чверть

Цього тижня в Україні спостерігається динаміка підвищення цін на столові буряки. Так, місцеві виробники повідомляють про скорочення запасів продукції товарної якості, тоді як попит оптових компаній та роздрібних мереж зростає.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Відтак, на сьогодні виробники продають столові буряки по 14-18 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання у цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням цієї продукції на ринку. Продаж буряків із необладнаних сховищ практично завершено, а також помітно знизилася пропозиція некондиційної продукції, що своєю чергою дозволило виробникам підвищити ціни на якісні овочі.

Зараз ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті.

Раніше повідомлялося, що ціни на капусту в Україні за рік зросли майже в чотири рази.

До того стало відомо, що в Україні зараз спостерігається тенденція до зниження цін на тепличні огірки. Із початку минулого тижня, 20-26 січня, огірок подешевшав у середньому на 11% – до 90-125 грн/кг. До того ціна за кілограм сягала 140 грн.

Перед тим на українському ринку відновилося зростання цін на моркву.