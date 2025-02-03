Український виробник пожежної техніки побудує новий завод у Львові. Вартість проєкту становить $15 мільйонів. ФОТО

Провідний виробник пожежної та іншої спеціалізованої техніки в Україні, компанія "Пожмашина", побудує завод у Львові.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, компанія підписала угоду на будівництво нового завод з індустріальним парком "Формація.Львів".

У проєкт буде інвестовано $15 млн, будівництво триватиме два роки.

"Пожмашина" займається виробництвом пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Компанія контролюється головою чернігівської облорганізації "Радикальної партії Олега Ляшка", колишнім заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олегом Авер'яновим.

Індустріальний парк "Формація.Львів" у промисловій зоні "Сигнівка" будує девелоперська компанія Alterra Group. На території 30 га заплановано створити приміщення загальною площею 150 тис. кв. м. Парк створить понад 3,6 тис. робочих місць.









Нагадаємо, раніше цього року Міністерство економіки України оновило каталог індустріальних парків – інструмент для пошуку місць із інфраструктурою, вигідними умовами та можливостями для бізнесу. Це допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Наприкінці грудня минулого року Міністерство економіки України спрямувало понад 10 млн грн на часткову компенсацію (15%) вартості українських техніки та обладнання, що були придбані в період від 22 жовтня до 1 грудня цього року. Це була перша виплата після старту програми.