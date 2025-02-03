Російська влада конфіскувала одного з найбільших приватних експортерів зерна через подвійне громадянство власника

Арбітражний суд Ростовської області задовольнив позов російської Генпрокуратури і стягнув у дохід держави 100% частки стратегічного підприємства ТОВ "Родные поля" (раніше ТД "РИФ"), яке багато років поспіль входило до переліку найбільших експортерів російського зерна.

Підставою для конфіскації активів стало те, що бенефіціар компанії Пьотр Ходикін мав громадянство не тільки Росії, а й Сент-Кітс і Невіс (Велика Британія), пише російський "Коммерсант".

Для участі у стратегічному підприємстві іноземного резидента потрібен спеціальний дозвіл уряду Росії, а у цьому випадку його не було, вказували у Генпрокуратурі РФ. Водночас компанія є найбільшим національним експортером зерна, здійснює діяльність у порту Азов і займає перше місце за обсягами перевалки у ньому сипучих вантажів.

Активи компанії, згідно із позовом, включають власний флот (11 морських суден), залізничний рухомий склад, вантажний термінал та понад 200 об'єктів супутньої інфраструктури. Його капіталізація перевищує 58 млрд руб., щорічна виручка – 299 млрд руб., а валовий прибуток – 100 млрд руб.

Водночас директор російського консалтингового агентства "Совекон" Андрій Сизов зауважив, що ТОВ "Родные поля" (раніше ТД "РИФ") було найбільшим експортером зерна багато років поспіль, до завершення 2021-2022 сільськогосподарського року. У сезоні 2023-2024 років його частка різко знизилася і зараз помітних закупівель компанія не проводить.

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Як повідомлялося, наприкінці 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким передав акції компанії AB InBev Efes BV у тимчасове управління нещодавно зареєстрованої фірми "ГК Вместе".

У грудні 2023 року бельгійська AB InBev домовилася про продаж своєї частки у російському бізнесі контролюючому партнеру – турецькій Anadolu Efes. Проте на початку цього серпняросійська влада заблокувала цю угоду. Саме після цього було зареєстровано невідому компанію "ГК Вместе", якій тепер передали пивоварний холдинг

Наприкінці жовтня бельгійська Anheuser-Busch InBev (AB InBev) повідомляла, що замість продажу домовилася з Anadolu Efes розділити пивоварний бізнес в Україні та РФ. За умовами нової угоди, бельгійський пивоварний гігант викупить частку турецького партнера у спільному бізнесі в Україні, натомість Anadolu Efes викупить частку у російському бізнесі. Але ця угода також вимагала погодження від російської влади.

Схожим чином розвивалися події з російськими активами іншого світового пивоварного концерну – Carlsberg. У червні 2023 року данський холдинг підписав угоду про продаж 100% своєї російської компанії "Балтика", проте влада РФ її заблокувала, а у липні того ж року Путін доручив передати актив в управління своєму товаришу Таймуразу Боллоєву. Він очолював "Балтику" у 1991-2004 роках, до того, як компанію придбав Сarlsberg, а в останні роки заробляв на постачання уніформи для російських окупаційних військ. У підсумку Сarlsberg був змушений продати"Балтику" структурам Боллоєва з великим дисконтом.

Нагадаємо, у 2018 році найбільший у світі пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) та Anadolu Efes, лідер на ринку Туреччини, завершили злиття бізнесів на території України та РФ. Контрольний пакет акцій у спільному підприємстві належить турецькій Anadolu Efes.