Російський підрозділ австрійського "Райффайзенбанку" викрили на співпраці з виробниками зброї

Австрійський Raiffeisen Bank International, який так не вийшов із російського ринку після розв'язаної РФ війни проти України, а тепер не може покинути його, будучи системно значущим банком у РФ і не отримуючи дозволу від російської влади, працює з низкою компаній, які поставляють продукцію для виробництва озброєнь.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, минулого року банк заробив 62,5 млн руб. ($620 тис.) на обслуговуванні компанії "Юніхім". Сама вона не під санкціями, але забезпечувала підсанкційні компанії хімічними компонентами, що використовуються у виробництві зброї.

Європейські чиновники, знайомі з документами, які є в розпорядженні видання, заявляють, що банк "майже напевно" має й інших клієнтів, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу.

Як свідчить банківська документація "Юніхіма", компанія платила "Райффайзену" за традиційні послуги – обслуговування та ведення рахунків, валютні операції тощо.

При цьому "Юніхім" поставляв кислоти компанії "Равенство", яка перебуває під санкціями, отримуючи оплату на рахунок у "Райффайзені".

"Равенство", за даними Мінфіну США, розробляє і випускає навігаційні радіолокаційні системи, а також є підрозділом російського державного концерну "Граніт-Електрон", що перебуває під санкціями та займається розробкою та виробництвом радіоелектронних комплексів для воєнно-морського флоту, у тому числі систем управління рухом надзвукових та гіперзвукових крилатих ракет. Концерн, зазначається на його сайті, "відзначений подякою президента РФ за великий внесок у створення нової спеціальної техніки, зміцнення обороноздатності країни та високі показники у виробничій діяльності".

"Граніт-Електрон", за даними Мінфіну США, пов'язаний з корпорацією "Тактичне ракетне озброєння" – одним із найбільших виробників зброї в Росії. За словами європейських чиновників, поставки для "Равенства" були пов'язані з-поміж іншого з розробкою та модернізацією платформ та боєприпасів для багатозарядних ракетних систем та бомб.

Крім того, згідно з банківською випискою, у лютому 2024 року "Юніхім" отримав 74,88 тис. руб. за кислоти, пеедані іншій підсанкційній компанії – "Пролетарському заводу", підрозділу Об'єднаної суднобудівної корпорації, що також перебуває під санкціями.

Втім, представник RBI заявив Bloomberg, що банк дотримується всіх санкцій Європейського Союзу, США та Великої Британії щодо російських організацій: "RBI впровадив системи моніторингу та перевірки, інструменти та процедури з метою гарантувати необхідний контроль усіх транзакцій та ділової активності на предмет суворої відповідності санкційному законодавству".

Однак російські закони забороняють виконувати санкції, а "Райффайзенбанк" є російською організацією, яка підконтрольна Центробанку РФ і входить до списку системно значущих банків.

І хоча після вимоги Європейського центробанку обмежити діяльність у Росії "Райффайзен" скоротив свій кредитний портфель майже на 25% у третьому кварталі 2024 року, уникнути роботи з клієнтами, які в країні, що веде війну, так чи інакше пов'язані з ВПК, йому не вдається.

Як свідчать інші вивчені Bloomberg документи, "Райффайзенбанк" також проводив транзакції для компанії "Тоталелектро". На початку цього року вона виставила рахунок за кабелі на суму близько 5,5 млн руб. Смоленському авіаційному заводу, що знаходиться під санкціями. Гроші потрібно було перерахувати на рахунок "Тоталелектро" у "Райффайзені".

Під час розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України російських банк, що залишається одним із небагатьох у РФ, хто продовжує проводити зовнішні валютні платежі, став найприбутковішим підрозділом RBI.

За перші три квартали 2024 року "Райффайзен", згідно з звітністю RBI, отримав понад $1 млрд прибутку після сплати податків (що склало 227 млн ​​євро) – це майже половина прибутку всієї групи за аналогічний період і вдвічі більше сукупного прибутку "Райффайзенбанку" за 2020-2021 роки.

Однак він не може вивести з Росії отриманий прибуток, накопичена сума якого становить уже 4,4 млрд. євро. Якщо ж "Райффайзен" отримає дозвіл продати бізнес у Росії, це можна буде зробити лише з дисконтом 60% від справедливої ​​вартості, і ще треба буде заплатити до бюджету "добровільний внесок" у розмірі 35% від угоди, відомий як "податок на вихід" .

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас із 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не можуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стала недоступною.

Наприкінці жовтня минулого року голова RBI Йоган Штробль заявив, що австрійська група продовжує згортати бізнес у Росії, але конкретного плану виходу з країни банк досі не має, адже група не готова піти з РФ без компенсації за свій російський бізнес.

При цьому влада Росії погрожує заблокувати продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Перед цим RBI підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж білоруського "Пріорбанку".

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

Після цього російські компанії почали масово переходити до "ОТП банку", що входить до угорської групи ОТР.

У листопаді дочірній російський банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) виставив на продаж будівлю свого центрального офісу у Москві.