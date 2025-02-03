Україна приєдналася до глобальної мережі "Жінки в транспорті". Що передбачено?

Міністерство розвитку громад та територій України приєдналося до запуску глобальної мережі "Жінки в транспорті" (WiT).

Про це йдеться в повідомленні Мінгромад.

"Наразі за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій запущено два проєкти із підготовки водійок вантажівок та автобусів для подальшого працевлаштування. Ці проєкти – відповідь на наслідки вторгнення РФ до України та посилення кадрової кризи, особливо у сферах, де традиційно домінували чоловіки", – заявив заступний міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Він підкреслив, що реалізація цих проєктів демонструє, що не існує "чоловічих" чи "жіночих" професій, а є навички, якими має володіти фахівець, щоб виконувати ту чи іншу роботу.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб масштабувати відповідні ініціативи та забезпечити сталу систему підготовки та навчання жінок на різні транспортні професії", – додав Деркач.

Яка мета глобальної мережі

Ключові завдання мережі "Жінки в транспорті" – розширення прав та можливостей жінок у сфері транспорту завдяки підтримці спільних ініціатив, обміну досвідом та інформацією, проведення навчання та перекваліфікації жінок, пошуку партнерів для проєктів щодо залучення жінок у сферу транспорту.

Зокрема, робота буде зосереджена на просуванні нормативних змін для навчання жінок у сферах STEM, підтримці ініціатив щодо працевлаштування жінок у транспортному секторі та масштабуванні найкращих практик, а також на розширенні зусиль окремих проєктів та країн для просування жінок у транспортному секторі.

Запуск мережі відбувся за підтримки групи Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Азійського банку розвитку, Німецького агентства з міжнародного співробітництва (GIZ) та Міжнародного транспортного форуму.

Жінки в "чоловічих" професіях в Україні

Нагадаємо, на початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

Пізніше Міністерство розвитку громад та територій розширило географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів.

Згодом стало відомо, що через дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві внаслідок мобілізації Міністерство аграрної політики та продовольства планує готувати нових фахівців серед жінок.

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно мало представлені.

За 10 місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%, а у вересні в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.