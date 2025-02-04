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Новини
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"Грошей у бюджеті немає": Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників

Головний вугільний регіон Росії почав масово скорочувати бюджетників

Влада Кемеровської області Росії запускає хвилю масових скорочень у дитячих садках на тлі падіння доходів бюджету, який зазнав удару через проблеми головної галузі регіону – вугільної.

Про майбутню "оптимізацію кадрів" посадовці міського управління освіти Кемерово оголосили на нараді із завідувачами дитсадків, передає The Moscow Times. 

"Нам прямо заявили, що грошей у бюджеті немає, зарплатний фонд скоротили і педагогів доведеться звільняти. Сказали, що треба залишити по три вихователі на кожні дві групи й не більше. Музичних керівників, хореографів та фізруків скорочуватимуть однозначно", – розповіла одна з присутніх на зустрічі.

Співробітники ще трьох дитсадків підтвердили заплановані звільнення. Так, вихователів змушують написати заяву за власним бажанням. Співробітниця однієї з установ розповіла, що з її дитсадка з 14 викладачів звільнили 7. 

Кемеровська область, на частку якої припадає 60% видобутку всього кам'яного вугілля в Росії і близько 80% коксівного, минулого року увійшла до топ-5 суб'єктів РФ за темпами падіння доходів бюджету: вони скоротилися на 13% за січень-вересень. 

Збори податку на прибуток у регіоні до листопада обвалилися у 2,5 раза, заявляв раніше голова російського Мінфіну Антон Силуанов. Наповнювати місцевий бюджет вугільним компаніям регіону стало де-факто нічим.

За даними Росстату, кожне друге підприємство галузі в Росії стало збитковим, а сальдований фінансовий результат вугільної промисловості став негативним: за січень-вересень вугільники спрацювали в мінус на 91,3 млрд руб., хоча рік тому отримали більше 350 млрд руб. прибутку за той самий період.

Проблеми вугільної галузі в Росії

Раніше повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.

Перед тим представники російських галузевих компаній розповіли, що багато гравців російської вугільної галузі 2025 року зіткнуться з банкрутствами через проблеми російської економіки, різке падіння експортних цін на вугілля та посилення західних санкцій.

У грудні повідомлялося, що Китай – найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – скоротив імпорт твердого палива з Росії. Так, за підсумками 10 місяців 2024 року частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю становила 18% проти 23% за аналогічний період 2022 року.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Пізніше того місяця один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

росія (14439) санкції (4490) звільнення (1012) вугілля (1898)


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Топ коментарі
+9
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04.02.2025 08:55 Відповісти
+7
І альтернативу запропонують - відправитись на війну.
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04.02.2025 09:04 Відповісти
+7
На Кузбасі багато даунецьких "кормільцев". Нумо навчіть місцевих касками грюкати, як вчив Ахмет-хан.
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04.02.2025 09:19 Відповісти
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04.02.2025 08:55 Відповісти
І альтернативу запропонують - відправитись на війну.
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04.02.2025 09:04 Відповісти
Лише почав читати статтю, те ж саме подумав. Дружин залишать без роботи- ті почнуть " пиляти" чоловіків йти на війну- там платять великі гроші. Залишиться живим- зарплатня капатиме, загине- теж не біда, ладу купить....
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04.02.2025 13:03 Відповісти
Чому "купить"? Лада в подарунок!
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04.02.2025 13:59 Відповісти
це не альтернатива
це "вибара небіло - бальшіє далгі"
заганяло ліліпутін загнав всю мокшанію в борговий мішок
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04.02.2025 13:42 Відповісти
Шахтарі - на фронт, бюджетники - на їх місце !
Усьо па плану...
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04.02.2025 09:06 Відповісти
т.е. не надо санкции вводит против рашки, чтоб они не шли на фронт?
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04.02.2025 09:17 Відповісти
Санкції проти засРашки треба тільки посилювати. Чим менше у них грошей на війну, тим менше люмпенів вони завербують на війну.
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04.02.2025 10:28 Відповісти
те самые бюджетники которых гнали как баранов на поддержку московского режима
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04.02.2025 09:16 Відповісти
а їх скрізь гонять. совок він і через 35 років совок.
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04.02.2025 11:09 Відповісти
На Кузбасі багато даунецьких "кормільцев". Нумо навчіть місцевих касками грюкати, як вчив Ахмет-хан.
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04.02.2025 09:19 Відповісти
Не треба себе на це налаштовувати, вже скільки раз казали скоро скінчаться а вони є і є, та мабуть і будуть.
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04.02.2025 09:43 Відповісти
Дитячі садки - на самоуправління. Харчування - що спіймають і викопають.
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04.02.2025 09:48 Відповісти
тю, одразу в армію. там держдовольствіє
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04.02.2025 11:08 Відповісти
А где же уголь с даун-басса? От местно- русских!
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04.02.2025 09:50 Відповісти
Ще одні "крепкие хазяйственники"...
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04.02.2025 09:53 Відповісти
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04.02.2025 10:22 Відповісти
Музичних керівників, хореографів та фізруків скорочуватимуть однозначно.
Головне попів найняти побільше
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04.02.2025 10:58 Відповісти
ух ти, є тепер кого на війну послать.
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04.02.2025 11:07 Відповісти
Хай не переймаються. Боярин Зеленскій вірно служить своєму царю Пуйлу, і вже готовий "мирний план" де Кацапії дадуть період для підготовки чергового удару.
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04.02.2025 11:59 Відповісти
Цікаво багато у наших садках хореографів, музичних керівників, фізруків?? пропогандонство має бути в міру
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04.02.2025 13:33 Відповісти

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