У Нідерландах роботу знайшли 59% українських біженців

У Нідерландах уже 59% українських біженців, які внаслідок повномасштабної війни виїхали з України, знайшли роботу.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Центральне статистичне бюро (CBS).

"Майже 6 із 10 українських біженців уже мають роботу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці все частіше працевлаштовуються в Нідерландах. Станом на 1 листопада 2024 року, 59% з понад 92 тисяч осіб віком від 15 до 65 років були працевлаштовані в Нідерландах.

"Це більше, ніж роком раніше: станом на 1 листопада 2023 року, частка таких працівників становила 55%", – додали в бюро.

Наголошується, що українцям, які прибули до Нідерландів після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року, не потрібен додатковий дозвіл на роботу для працевлаштування.

Вони мають особливий правовий статус порівняно з іншими шукачами притулку, які зазвичай не можуть працювати протягом перших шести місяців перебування в країні.

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Найчастіше працевлаштовувалися українці віком від 25 до 45 років. Чоловіки працювали так само часто, як жінки.

Більшість українців працювали як тимчасові працівники (38%), за викликом (24%) або мали інші тимчасові трудові договори (29%). Більш ніж половина працювали повний день (35 годин або більше на тиждень) – 53%, ще 15% працювали 30-35 годин.

Більшість українців працювали в галузі ділових послуг (50%). До неї відносяться агентства тимчасового працевлаштування. Окрім ділових послуг, досить велика кількість українців працювала в торгівлі, у сфері транспорту та готельних послуг (32%).

Упродовж 2022 і 2023 років зменшувалась частка тих, хто працював як тимчасовий працівник або в галузі ділових послуг. У 2024 році цей показник залишався стабільним. Однак збільшилась частка тих, хто мав безстроковий трудовий договір, з 5% у листопаді 2023 року до 9% через рік.

Станом на 30 листопада 2024 року статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,23 млн громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. У листопаді минулого року кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС зросла на 36 010 осіб (на 0,9%),

Окрім того, серед українських біженців зростає частка чоловіків – на кінець жовтня 2024 року вона становила 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа, а весною 2023 року – 18,8%.

Загалом упродовж 2024 року відплив мігрантів з України становив близько 500 тисяч осіб.