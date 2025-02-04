Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.
Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №0300 на засіданні у вівторок підтримали 245 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту рішення, ратифікація угоди "надасть можливість започаткувати спільні з британською стороною проєкти з розвитку спроможностей протиповітряної оборони Збройних Сил України".
Рамкова угода була підписана 19 липня 2024 року у Лондоні. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлю оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
Для цього британський уряд надасть Україні банківські позики через Агенцію експортного фінансування Великої Британії (UKEF) на загальну суму до 2 млрд фунтів стерлінгів з пільговою кредитною ставкою на строк до 15 років.
Як повідомлялося, у січні президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що Велика Британія планує надати Україні щонайменше $6,6 млрд у 2025 році.
Окрім того, Зеленський та Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між Україною та Великою Британією.
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