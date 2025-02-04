Незаконне кредитування під виглядом операцій з криптовалютою: Нацбанк поскаржився правоохоронцям на онлайн-сервіс BitCapital

Національний банк України викрив спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів. Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з криптоактивами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"До Національного банку надійшли сотні звернень від громадян, які постраждали від діяльності зазначеної компанії. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми", – розповіли в Нацбанку.

Відтак, проаналізувавши діяльність BitCapital, НБУ ухвалив рішення: визнати в правочинах, що укладаються на цьому онлайн-сервісі, наявність ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит, що є порушенням закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Окрім того, компанії заборонено здійснювати таку діяльність в Україні до належного виконання всіх вимог законодавства про діяльність на фінансовому ринку (без будь-яких маніпуляцій та маскувань економічної суті послуги).

Національний банк виявив системні порушення законодавства:

перевищення гранично допустимих процентних ставок,

маніпуляції з розкриттям інформації про реальну вартість кредиту,

введення споживачів в оману щодо умов договору.

"Усе це відбувалося на фоні повної непрозорості щодо умов надання послуги та свідомого ухилення від дотримання нормативних вимог. Через участь у цій схемі постраждали найвразливіші верстви населення, а військовослужбовці стикнулися з відвертою дискримінацією: їм безпідставно відмовляли в пільгах, передбачених законодавством, та застосовували до них агресивні методи стягнення боргів", – також розповіли в НБУ.

Там нагадали, що правове поле України чітко регламентує фінансові послуги й визначає гривню як єдиний законний платіжний засіб.

Національний банк передав усі матеріали до Національної поліції України та Бюро економічної Безпеки з проханням вжити всіх необхідних заходів для припинення протиправної діяльності онлайн-сервісу BitCapital.

"Більше того, було виявлено низку фінансових установ, які так чи інакше співпрацювали з цим сервісом. Наразі готуємо відповідь, яка буде такою, щоб застерегти будь-якого гравця з легального фінансового поля від такого "партнерства", – підсумували в Нацбанку.

Раніше повідомлялося, що українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії".

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.