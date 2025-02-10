Росія відновить постачання газу до Придністров’я. Допоможе Угорщина

З 11 лютого невизнане Придністров’я почне отримувати газ з Угорщини, його постачання оплачуватимуть за кошти наданого Росією кредиту.

Про це лідер проросійської влади регіону Вадим Красносельський повідомив у Telegram.

Він нагадав, що з 1 по 10 лютого газ до Придністров’я надходив за кошти кредиту ЄС, виділеного Молдові для вирішення кризової ситуації в енергетиці. За цей час до регіону надійшло 26,28 млн кубометрів газу.

"Далі Придністров'я забезпечуватиметься газом угорською компанією за участю "Молдовагазу". Не можу не відзначити прийняте молдовською комісією з надзвичайних ситуацій позитивне рішення щодо цього. Угорське постачання стало можливим за російської кредитної та функціональної підтримки. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу", – написав Красносельський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан уточнив, що після 10 лютого газ для Придністров'я постачатиме угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG. Він додав, що влада Молдови дозволить транспортування цього газу, а натомість влада невизнаного Придністров'я зобов'язалася "зробити кроки, які демонструють відкритість".

Речан пояснив, що угорська компанія постачатиме газ на кордон Молдови, а його транспортування територією країни оплачуватиме NX General Trading L.L.C, зареєстрована у Дубаї, передає молдовське видання NewsMaker.

"Обидві компанії перевірили. MET Gas and Energy Marketing AG – трейдер природного газу на європейському ринку. У JNX General Trading L.L.C не виявили порушень національного та міжнародного законодавства. Крім того, серед власників цих компаній не виявили громадян Молдови", – зауважив прем'єр.

Далі, за словами Речана, Тирасполь сплатить авансом витрати на транспортування газу від молдавського кордону до регіону на основі угоди між Moldovagaz та Tiraspoltransgaz.

"Ми дозволимо цей транзит, а Тирасполь зробить наступні кроки: звільнить політв'язнів, вирішить проблеми ліцею в Рибниці, збереже у своїй сітці мовлення Молдавське громадське телебачення та демонтує встановлені у 2022 році контрольно-пропускні пункти", – додав Речан.

Як повідомлялося, раніше влада невизнаного Придністров’я відмовилася від 60 млн євро допомоги ЄС, які мали допомогти регіону "звільнитися від шантажу" та відновити постачання газу, оскільки Росія не дозволяє владі невизнаного регіону прийняти цю допомогу, розповідав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія та Молдова погодили комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає цього року 250 млн євро. Крім того, до цієї загальної підтримки, для населення Придністровського регіону, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 млн євро.

27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я на першу декаду лютого. Цей пакет мав стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан.

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і очікували, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку. Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому", писали місцеві ЗМІ.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.