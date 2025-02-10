БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія відновить постачання газу до Придністров’я. Допоможе Угорщина

орбан,путін

З 11 лютого невизнане Придністров’я почне отримувати газ з Угорщини, його постачання оплачуватимуть за кошти наданого Росією кредиту.

Про це лідер проросійської влади регіону Вадим Красносельський повідомив у Telegram.

Він нагадав, що з 1 по 10 лютого газ до Придністров’я надходив за кошти кредиту ЄС, виділеного Молдові для вирішення кризової ситуації в енергетиці. За цей час до регіону надійшло 26,28 млн кубометрів газу.

"Далі Придністров'я забезпечуватиметься газом угорською компанією за участю "Молдовагазу". Не можу не відзначити прийняте молдовською комісією з надзвичайних ситуацій позитивне рішення щодо цього. Угорське постачання стало можливим за російської кредитної та функціональної підтримки. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу", – написав Красносельський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан уточнив, що після 10 лютого газ для Придністров'я постачатиме угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG. Він додав, що влада Молдови дозволить транспортування цього газу, а натомість влада невизнаного Придністров'я зобов'язалася "зробити кроки, які демонструють відкритість".

Речан пояснив, що угорська компанія постачатиме газ на кордон Молдови, а його транспортування територією країни оплачуватиме NX General Trading L.L.C, зареєстрована у Дубаї, передає молдовське видання NewsMaker.

"Обидві компанії перевірили. MET Gas and Energy Marketing AG – трейдер природного газу на європейському ринку. У JNX General Trading L.L.C не виявили порушень національного та міжнародного законодавства. Крім того, серед власників цих компаній не виявили громадян Молдови", – зауважив прем'єр.

Далі, за словами Речана, Тирасполь сплатить авансом витрати на транспортування газу від молдавського кордону до регіону на основі угоди між Moldovagaz та Tiraspoltransgaz.

"Ми дозволимо цей транзит, а Тирасполь зробить наступні кроки: звільнить політв'язнів, вирішить проблеми ліцею в Рибниці, збереже у своїй сітці мовлення Молдавське громадське телебачення та демонтує встановлені у 2022 році контрольно-пропускні пункти", – додав Речан.

Читайте також: У невизнаному Придністров’ї скасували відключення електроенергії і відновили опалення завдяки гранту на газ від ЄС

Як повідомлялося, раніше влада невизнаного Придністров’я відмовилася від 60 млн євро допомоги ЄС, які мали допомогти регіону "звільнитися від шантажу" та відновити постачання газу, оскільки Росія не дозволяє владі невизнаного регіону прийняти цю допомогу, розповідав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія та Молдова погодили комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає цього року 250 млн євро. Крім того, до цієї загальної підтримки, для населення Придністровського регіону, за певних умов, пропонується допомога в розмірі 60 млн євро.

27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я на першу декаду лютого. Цей пакет мав стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан. 

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і очікували, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку. Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому", писали місцеві ЗМІ.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.

газ (8107) Газпром (2578) Молдова (589) Придністров'я (62)
+7
Ось так елегантним жєстом росія записала собі на рахунок "спасєніє пмр". Винними призначили ЄС і Санду особисто. Гордиє пріднєстровци ще сильніше любитимуть росію і палкіше ненавидітимуть всіх інших.
Таку можливість просрали, гуманісти...
показати весь коментар
10.02.2025 14:45 Відповісти
+7
Так ****** ж плакались шо їм самим не достає газу
показати весь коментар
10.02.2025 14:48 Відповісти
+7
"Похер"! Чим більше кацапня понесе витрат на ці "чемодани без ручки" - тим менше витратять на війну з нами...
показати весь коментар
10.02.2025 15:00 Відповісти
а мадярам хто допоможе
показати весь коментар
10.02.2025 14:41 Відповісти
Ось так елегантним жєстом росія записала собі на рахунок "спасєніє пмр". Винними призначили ЄС і Санду особисто. Гордиє пріднєстровци ще сильніше любитимуть росію і палкіше ненавидітимуть всіх інших.
Таку можливість просрали, гуманісти...
показати весь коментар
10.02.2025 14:45 Відповісти
"Похер"! Чим більше кацапня понесе витрат на ці "чемодани без ручки" - тим менше витратять на війну з нами...
показати весь коментар
10.02.2025 15:00 Відповісти
В цифрах там будуть невеликі гроші, а навіть якщо й великі, русня ніколи не скупиться на підтримання "образу сили".
показати весь коментар
10.02.2025 15:01 Відповісти
А ти думаєш, у них "бездонний гаманець"? Вони вже на виплатах інвалідам війни повним ходом економлять...
показати весь коментар
10.02.2025 15:07 Відповісти
Вони хочуть, щоб всі думали саме так.
І тому кидають та кидають гроші, щоб показати, ніби санкції їм до одного місця.
Що саме погане - це може спрацювати. Тут виграє той, у кого нерви міцніші.
Захід має усі можливості "пересидіти" росію без особливих втрат, але в той час русня може тільки рєпою харчуватись, коли французи піднімуть вседержавний страйк через здорожчання ранкового набору "круасан - кава".
показати весь коментар
10.02.2025 15:09 Відповісти
Почнемо з того, що крах раші пророкували ще два роки тому і що? чорт їх знає що і де ще у них є. Санкції, заборони і що? поки ще тримаються добре, нажаль.
показати весь коментар
10.02.2025 22:12 Відповісти
Чим довше тримається велика шафа - тим сильніше гуркне, впавши...
показати весь коментар
10.02.2025 22:28 Відповісти
Сильныше гухне? Ви що дитина з такими написами? совок сильно гухнув? багато хто і не замітив і в США навіть не хотіли вірити, що така махіна так тих здохла ... Сирія режим сильно гухнув? да так швидко, що ніхто і не замітив. І таких прикладів багато. Інше діло треба час і щоб пройшов ряд обставин, щоб режим розсипався. Наразі в раші тримається режим, так ще і диктує умови половині світу, а світ терпить і хаває.
показати весь коментар
11.02.2025 12:12 Відповісти
М-да... Засранець, що прийшов в у середині січня 20205 року, "вчить" нас, як "роги править" кацапам!!!
показати весь коментар
11.02.2025 13:30 Відповісти
У тебе з головою все нормально? видно що не дуже. Хто тебе що вчити пробує? По тексту вже зрозуміло, що тебе вчити - це дурна трата часу. Книги не пробував читати і як розвалився совок, весь світ був в шоці як воно по тихому здохло. Книжечки читай, то може розуму прибавиться і не будеш не знайомим писати образи.

Президент США тодішній прибігав і просив Україну не виходити с обломків союзу. Ображати тут інших, це ж не прочитати книги чи історію ...

Це факт, що совок розвалився тихо і сам по собі.

- "вчить" нас - ти до себе на ви? ))) нормально так. Ще й інших ображає, ну неповноцінне, то і ображає.
показати весь коментар
11.02.2025 14:23 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2025 14:46 Відповісти
Так ****** ж плакались шо їм самим не достає газу
показати весь коментар
10.02.2025 14:48 Відповісти
Вони "плакалися" не тому... Просто їм перекрили "халявний вентиль"... Мадяри з словаками, отримуючи газ із Росії - нібито, для своїх потреб, частину його перепродували на Захід. Тобто, працювали трансформатором" - як у анекдоті про Вовочку...
- Вовочка! Кем твой папа работает?
- Трансформатором...
- Это как?
- Получает 220... Нам даёт 127... На остальные - "гудит"...
Орбан з Фіцо отримували газ по пільговій ціні. Продавали по "європейській". "Різницю" клали в бюджет і собі в кишеню...
Зараз "халява" закінчилася...
показати весь коментар
10.02.2025 14:58 Відповісти
Як я і казав не метайте бісер перед свинями вони цього не оцінять. Як завжди Сосія себе виставить спасителькою придністровського чиряка а Молдова і ЄС які не дали гнидам сепарським замерзнути будуть ще більше ненавидіти Європу і Молдову. Для цього московська пропаганда вже постарається
показати весь коментар
10.02.2025 15:03 Відповісти
ЄС проплатило мадярам вартість рашистського газу для сепаратистів ,і проплату йорбан перекине в 3,14дерацію...Так то друзі в України .З однієї сторони язиками чешуть ми Вам допомагаємо,а без слів докладаються як можуть і чим можуть,щоб допомогти куйлу з фінансування рашистської машини смерті...
показати весь коментар
10.02.2025 16:09 Відповісти
Не бреши, ботало
Де ще,ти, крім ведмедчуківської методички вичитало що " ЄС проплатило мадьярам рашистьського газу"?
ЄС проплатило газу для трансністрії тільки з 01.02.25 по 10.02.25, як гуманітарна допомога.
І проплатило не мадьярам, а купила на Європейському ринку газу.
А з 11.02.2025- го, угорський трейдер, за російські гроші із Дубайської фірми буде оплачувати закупку газу до Молдовського кордону.
Пиши тщатєльней
показати весь коментар
10.02.2025 17:22 Відповісти
ботало, котре вірить мадярському прорашистському боталу,є теж прорашистське ботало,не виключено що з " мертвечука " методички "тщатєльно" іщо шкрябає інфу)???
показати весь коментар
10.02.2025 18:47 Відповісти
Ботало, пруф на повідомлення,що " ЄС проплатило мадьярам рашистьського газу"?
Шукати будеш довго, ботало
показати весь коментар
10.02.2025 19:22 Відповісти
розумію чому молдова не повертає придністров'я силою.
не розумію чому вони їм паспорти видали, це ж така сама тупість як розвиток російского язика в Україні, це приведе до війни.
очевидно ж що оте не голосує за проевропейських політиків і постійно як баба-яга проти всього що не подобається росії.
кишинів сам собі пиляє гілку на якій сидить.
показати весь коментар
10.02.2025 17:39 Відповісти

