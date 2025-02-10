Справа про розкрадання коштів "Укренерго" оточенням Коломойського: Суд дозволив стягнути 1,2 мільярда з банку "Альянс"

Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу НЕК "Укренерго" та надав держкомпанії можливість стягнути з банку "Альянс" 1,1 мільярда гривень забезпечення за електроенергію, придбану ТОВ "Юнайтед Енерджі" у березні 2022 року, кошти для оплати якої ця компанія вивела за кордон.

Зокрема, Верховний Суд скасував рішення судів першої і апеляційної інстанцій у справі за позовом АТ "Банк Альянс" та підтримав позицію "Укренерго", повідомляє пресслужба державної компанії.

В "Укренерго" нагадали, що цей судовий процес пов'язаний з подіями, які зараз розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Так, у березні 2022 року енерготрейдер "Юнайтед Енерджі" отримав від "Укренерго" електроенергію, яку надалі продав іншим учасникам ринку. При цьому, компанія не розрахувалась із "Укренерго". Гарантію щодо виконання трейдером його фінансових зобов’язань надав банк "Альянс", але він відмовився погашати суму заборгованості.

"Більше того, банк подав позов проти НЕК "Укренерго" з вимогою визнати видану банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню, і йому навіть вдалося виграти процеси в судах першої та апеляційної інстанцій. Втім, Верховний Суд став на захист законності та інтересів держави, скасувавши незаконні рішення судів", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що рішення Верховного Суду підсилить правову позицію компанії у у справі за позовом до банку "Альянс" з вимогою стягнути борг за наданою гарантією, який з березня 2023 року перебуває на розгляді у Північному апеляційному господарському суді.

Як повідомлялося, у січні 2024 року НАБУ у справі про розкрадання коштів "Укренерго" оголосило в розшук давнього бізнес-партнера ігор Коломойського Михайла Кіпермана, голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та ексначальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

Перед цим Вищий антикорупційний суд заочно арештував Михайла Кіпермана у межах цієї справи. На засіданні прокурор САП зачитав листування, яке нібито підтверджує контроль Кіпермана над ТОВ "Юнайтед Енерджі" та іншими компаніями-фігурантами розслідування.

У чому підозрюють Кіпермана і "Юнайтед Енерджі"?

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК "Укренерго" подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".

Автор: Юлiя Далецька