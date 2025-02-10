Справа "смотрящего за Києвом" Комарницького: НАБУ знайшло у фігурантів мільйони доларів готівкою. ФОТО

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виявило мільйони доларів готівкою у банківських скриньках осіб, пов'язаних з організатором схеми незаконного заволодіння столичною землею Денисом Комарницьким.

Обшуки у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб відбулися у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді, повідомляє пресслужба НАБУ.

"У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад $6,4 млн, 630 тис. євро та 800 тис. грн", – уточнили у Бюро.

Як повідомлялося, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

За даними слідства, депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості. За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Підозри у справі отримали 10 осіб, 7 з них вдалося затримати, суж вже обрав для них запобіжні заходи у вигляді арешту з правом внесення застави. Самого Комарницького затримати не вдалося, за даними НАБУ, він переховується в Україні та намагається виїхати за кордон.

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси в будівельній сфері. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького, який учили співробітники СБУ вилучили під час попередніх обшуків. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

У тому числі, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого за рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво виріс, а журналісти Bihus.Info називали Комарницького "смотрящим за Києвом від Офісу президента".

Зокрема, журналісти виявили зв'язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що в список "Слуги народу" на місцевих виборах в Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт в самій політсилі.

У 2020 році в мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. У розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.