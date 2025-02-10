БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні запускають проєкт із перевірок комерційного транспорту "єІнспектор". Як це працюватиме?

В Україні запускають проєкт із перевірок комерційного транспорту "єІнспектор"

Кабінет Міністрів підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту – вантажівок та автобусів. Такі перевірки здійснюють інспектори "Укртрансбезпеки".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій. 

Як зазначається, йдеться про запуск проєкту "єІнспектор".

"Ініціатива полягатиме в цифровізації процедури проведення перевірки та фіксації її результатів за допомогою заздалегідь затверджених питань та механізмів перевірки", – пояснили у відомстві.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що цифровізація рейдових перевірок дозволить мінімізувати людський фактор під час контрольних заходів, адже інспектор повинен буде послуговуватись чітким цифровим алгоритмом.

Як це працюватиме

Цифровізація проведення рейдових перевірок передбачає так званий "чек-ліст" проведення перевірки, якого має дотримуватись інспектор. 

Зі свого боку Мінрозвитку невдовзі затвердить вичерпний перелік питань, за якими перевіряються транспортні засоби під час рейдових перевірок.

Оновлений механізм перевірки дозволить інспектору перевіряти заздалегідь визначені параметри та питання, що своєю чергою мінімізуватиме корупційні ризики та можливості для зловживань.

Перевізнику та водію така процедура теж дасть можливість переконатись у прозорості перевірки. Окрім цього, йдеться про зменшення часу на перевірку та відповідно забезпечення дієвого контролю за роботою посадових осіб.

Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочинається комплексна модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів із метою повної автоматизацій процесів та заходів, спрямованих на перевірку габаритно-вагових параметрів вантажівок.

перевірка (668) транспорт (547) Укртрансбезпека (106)
+7
А Е-корупціонер коли буде?
10.02.2025 21:04 Відповісти
+4
Те що наші маршрутки більше схожі на лайно їх не хвилює, шукають черговий привід скосити бабла... Шапіто...
10.02.2025 20:58 Відповісти
+3
*******!?
10.02.2025 21:00 Відповісти
🤣
10.02.2025 20:55 Відповісти
в Україні буде повне "Є-майо" !!!!

Ё-моё, - говорил он себе негромко, изумлённый, - да она просто красавица, страна ЗЄльоная смарагдового цвета!

.
10.02.2025 21:04 Відповісти
10.02.2025 20:57 Відповісти
Те що наші маршрутки більше схожі на лайно їх не хвилює, шукають черговий привід скосити бабла... Шапіто...
10.02.2025 20:58 Відповісти
*******!?
10.02.2025 21:00 Відповісти
Я все чекаю, коли цифровізують ментів на дорогах.
Є-ДАІ - тобі у додаток присилають що попало, за що ти винен гроші. Що попало завжди можна прозоро подивитися але гроші нареред.
10.02.2025 21:00 Відповісти
Я прочитав як Є-ДА!
А що, можуть!
10.02.2025 21:28 Відповісти
може єЛда ?
10.02.2025 21:30 Відповісти
а за єПорушення я зможу заплати єЗелень ?
10.02.2025 21:28 Відповісти
А Е-корупціонер коли буде?
10.02.2025 21:04 Відповісти
після єХабар
10.02.2025 21:27 Відповісти
*****
10.02.2025 21:25 Відповісти
******** - музей всяко разно
10.02.2025 21:26 Відповісти
Готовьте ваши грошики - хабарники выходят на охоту.
10.02.2025 22:48 Відповісти
Як це працюватиме?

Як і все інше - даш хабар - поїдеш. Не даш - будеш писати "пояснітєльниє запіскі".
Крекс-пекс-фекс - держава в країні Україна це поле чудес у країні дураків.
10.02.2025 22:58 Відповісти
Коли вони вже нажеруться? Хоча, 73% водіїв і власників транспортних підприємств в 19 році проголосували саме за це. І да. Я не ЄС. Я як ви кажете з ригів.
10.02.2025 23:10 Відповісти
продовження проекту велике крадівництво. є-баньки!
11.02.2025 09:35 Відповісти
Знайшли короче новий спосіб тирити бабки, робіть вже собі додаток "Є бабло" і партію свою так назвіть відразу
11.02.2025 11:52 Відповісти
На черзі "Є-стукач", "Є-πizgeць"...
Крапку не ставлю
11.02.2025 12:37 Відповісти

