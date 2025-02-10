В Україні запускають проєкт із перевірок комерційного транспорту "єІнспектор". Як це працюватиме?

Кабінет Міністрів підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту – вантажівок та автобусів. Такі перевірки здійснюють інспектори "Укртрансбезпеки".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначається, йдеться про запуск проєкту "єІнспектор".

"Ініціатива полягатиме в цифровізації процедури проведення перевірки та фіксації її результатів за допомогою заздалегідь затверджених питань та механізмів перевірки", – пояснили у відомстві.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що цифровізація рейдових перевірок дозволить мінімізувати людський фактор під час контрольних заходів, адже інспектор повинен буде послуговуватись чітким цифровим алгоритмом.

Як це працюватиме

Цифровізація проведення рейдових перевірок передбачає так званий "чек-ліст" проведення перевірки, якого має дотримуватись інспектор.

Зі свого боку Мінрозвитку невдовзі затвердить вичерпний перелік питань, за якими перевіряються транспортні засоби під час рейдових перевірок.

Оновлений механізм перевірки дозволить інспектору перевіряти заздалегідь визначені параметри та питання, що своєю чергою мінімізуватиме корупційні ризики та можливості для зловживань.

Перевізнику та водію така процедура теж дасть можливість переконатись у прозорості перевірки. Окрім цього, йдеться про зменшення часу на перевірку та відповідно забезпечення дієвого контролю за роботою посадових осіб.

Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочинається комплексна модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів із метою повної автоматизацій процесів та заходів, спрямованих на перевірку габаритно-вагових параметрів вантажівок.