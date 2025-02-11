Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 37% вб’є українське фермерство, – ВКФ

Якщо вантажні тарифи здорожчають на 37%, як того хоче "Укрзалізниця", Україна втратить урожай і мале фермерство, адже ще більше їх буде покидати землю.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнського конгресу фермерів (ВКФ), фермер з Полтавщини Григорій Шамрицький.

"При здорожчанні на 37% перевезень "Укрзалізниці здорожчає загалом логістика по країні. І це дуже негативно вплине на фермерів, зокрема маленьких, це буде закладено у вартість продукції і в подальшому потягне за собою зменшення площ. Бо на чому фермер може зекономити на сьогоднішній день? На добривах. Їх вноситимуть менше, це вплине на урожайність, а потім - на кількість податків, ПДВ та загалом на економіку країни", – пояснив Шамрицький.

Він також висловив переконання, що більшість фермерів, які продовжать роботу в таких умовах, користуватимуться автомобільним транспортом замість залізниці. Тому, щоб не добивати фермерство в Україні, влада має не допустити зростання тарифів УЗ.

"Те, що відбувається з тарифами – абсолютно аморально. Можна якимись іншими шляхами шукати кошти. Наприклад, зменшити заробітні плати чиновникам. Але це точно не має відбуватися за рахунок малого фермера. За останні три роки малі фермери почали відмовлятися від землі. Підвищення тарифу УЗ на 37% може теж зменшити кількість фермерських господарств по країні. А це вплине на кількість сільського населення. Бо село вимирає паралельно з тим, як виїжджають звідти фермери", – резюмував Шамрицький.

Читайте також: "Монопольна маніпуляція": Аграрії розкритикували підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили "Укрзалізницю" у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.