Фонд держмайна остаточно програв суд про повернення "Укртелекому" державі. Верховний Суд залишив оператора Ахметову

Верховний Суд відхилив вимогу Фонду державного майна щодо скасування приватизації "Укртелекому".

Про це повідомила пресслужба System Capital Management Ріната Ахметова.

"Сьогодні після 7 років судових процесів Верховний Суд відхилив вимогу ФДМУ щодо розірвання приватизаційного договору "Укртелекому", укладеного в 2011 році", – йдеться у повідомленні.

У SCM нагадали, що компанія не брала участі у приватизації "Укртелекому" отримала контроль над оператором пізніше, придбавши у 2013 році компанію "ЕСУ", що була мажоритарним акціонером "Укртелекому".

Фонд держмайна подав позов про скасування приватизації "Укртелекому" у 2017 році через невиконання власником оператора – ТОВ "ЕСУ" – інвестиційного плану, який передбачав внесення протягом 5 років інвестицій у сумі не менше ніж $450 млн. "Укртелеком" також не виконав пряму умову договору, що передбачає передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави, повідомляли у ФДМУ.

Це вже третій розгляд цієї справи у Верховному Суді. У липні 2018 року та у травні 2022 року Верховний Суд двічі скасовував постанови судів нижчих інстанцій (у першому випадку вони ухвалили рішення на користь ФДМУ, у другому – на користь "ЕСУ") і направляв справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком". Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.

Зокрема, у червні 2017 року суд Лондона за позовом Raga Establishment зобов'язав СКМ Ахметова доплатити $760 млн плюс відсотки за придбання "Укртелекому" та відхилив зустрічні претензії компанії Ріната Ахметова щодо розірвання договору про купівлю телеком-оператора. Згідно з матеріалами судового розгляду, до операції з приватизації держкомпанії були причетні Віктор Янукович, колишній голова СБУ Валерій Хорошковський, Сергій Арбузов та Дмитро Фірташ.

У жовтні 2019 року компанія "СКМ" Ріната Ахметова за рішенням суду Лондона врегулювала суперечку з Raga Establishment Ltd у рамках мирової угоди у справі "Укртелекому". Водночас у СКМ не спростували інформацію ЗМІ виплату понад $700 млн за рішенням суду, відмовившись уточнити деталі.