В Україні побудують сховище для національної колекції насіння за кошти Євросоюзу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) відкрила тендер на створення та оснащення модульного будинку "Дублетний центр генетичних ресурсів рослин" для Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Про це йдеться в повідомленні ФАО, передає LIGA.net.

Як зазначається, проєкт фінансується Європейським Союзом і ставить за мету зміцнення стійкості системи збереження та відновлення генетичних ресурсів рослин в Україні.

Обраний підрядник відповідатиме за встановлення модульної споруди, її оснащення холодильним, лабораторним та офісним обладнанням, необхідним для роботи з генетичними матеріалами.

Також він відповідатиме за транспортування колекції насіння для довгострокового зберігання.

Раніше, у 2023 році, ФАО за підтримки Євросоюзу перевезла унікальну колекцію з 51 тис. генетичних зразків рослин із Харкова до безпечної локації на заході України, щоб зберегти аграрну спадщину країни.

Подати заявку на участь у тендері можна через Глобальний ринок ООН. Кінцевий термін – 28 лютого 2025 року о 13:00.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організація ООН розпочало проєкти з підтримки малих фермерів у найбільш постраждалих від війни регіонах України.

