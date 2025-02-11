БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні побудують сховище для національної колекції насіння за кошти Євросоюзу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) відкрила тендер на створення та оснащення модульного будинку "Дублетний центр генетичних ресурсів рослин" для Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Про це йдеться в повідомленні ФАО, передає LIGA.net. 

Як зазначається, проєкт фінансується Європейським Союзом і ставить за мету зміцнення стійкості системи збереження та відновлення генетичних ресурсів рослин в Україні.

Обраний підрядник відповідатиме за встановлення модульної споруди, її оснащення холодильним, лабораторним та офісним обладнанням, необхідним для роботи з генетичними матеріалами.

Також він відповідатиме за транспортування колекції насіння для довгострокового зберігання.

Раніше, у 2023 році, ФАО за підтримки Євросоюзу перевезла унікальну колекцію з 51 тис. генетичних зразків рослин із Харкова до безпечної локації на заході України, щоб зберегти аграрну спадщину країни.

Подати заявку на участь у тендері можна через Глобальний ринок ООН. Кінцевий термін – 28 лютого 2025 року о 13:00.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організація ООН розпочало проєкти з підтримки малих фермерів у найбільш постраждалих від війни регіонах України.

Як повідомлялося, український агросектор у 2024 році встановив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

До того стало відомо, що близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.

аграрії (1404) сільське господарство (543) фінансування (2130) ФАО (105) Євросоюз (5389)
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
А миші його не з'їдять, як в свій час з'їли зерно держрезерву?
11.02.2025 16:28 Відповісти
при кожному аграрному виші є запаси семенного фонду,а також земельні ділянки з розвитку та модефікації нових дерев та кущів,а в державі цим повинний займатися держрезерв,а так як бидло яке дорвалося до влади окрім основних принципів деребану та трощі країни ні в чому не розбираються і цих підробиць не знають
11.02.2025 16:41 Відповісти
А хіба Трмп не припинив фінансування ФАО?
11.02.2025 16:43 Відповісти
Треба сховище для дата-центру побудувати і зберігати на ньому меми та бійки цього форума
11.02.2025 16:43 Відповісти
Розкрадання грошей у промислових масштабах
11.02.2025 18:56 Відповісти

