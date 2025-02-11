Рада дозволить будувати на території індустріальних парків готелі та офіси

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків".

Відповідний законопроєкт №12117 у першому читанні підтримало 244 депутати, повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці до нього, законопроєкт "спрямований на удосконалення нормативного регулювання діяльності індустріальних парків". Серед іншого, ним пропонується:

запровадити поняття "еко-індустріальний парк";

дозволити розміщення на землях промисловості в межах індустріального парку інших об’єктів, відмінних від промислових;

запровадити нові підстави для розширення меж індустріального парку за зверненням керуючої компанії;

прибрати обмеження щодо максимальної площі індустріального парку (за чинною нормою – 1000 га);

врегулювати питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парка від ініціатора парку до іншої особи;

впровадити можливість для керуючих компаній індустріальних парків, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну за програмою пільгового кредитування для малого і середнього бізнесу "5-7-9%" тощо.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради звертає увагу, що законопроєктом пропонується дозволити розміщувати на землях індустріальних парків "офісні приміщення, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами, заклади харчування, готелі, гуртожитки, хостели".

Експерти зауважують, що землі індустріальних парків належать до земель промисловості, тому харчування та проживання осіб у межах індустріального парку може нести загрозу для їх життя та здоров’я.

Як повідомлялося, в Україні вже зареєстровано понад 100 індустріальних парків, які можуть отримувати низку пільг та фінансування від держави.

Нагадаємо, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.