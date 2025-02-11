"Нафтогаз" оголосив екстрену закупівлю імпортного газу по $700 за тисячу кубометрів

Оператор українських газосховищ АТ "Укртрансгаз", що входить до групи "Нафтогаз", має намір придбати ще 100 млн кубометрів імпортованого природного газу на загальну суму до 4 мільярдів гривень (з ПДВ).

Компанія планує купувати природний газ з постачанням у лютому-березні з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах, повідомляє галузеве видання ExPro.

Перші торги мали відбутися на "Українській енергетичній біржі" 11 лютого, йдеться у біржовому бюлетені.

Зокрема, "Укртрансгаз" вийшов на біржу з купівлею 25,6 млн кубометрів газу з передачею замовнику у газосховищах протягом лютого. Природний газ має бути ввезений на митну територію України протягом 12-28 лютого.

Стартова ціна ресурсу становила 29 103 грн за тис. куб. м (без ПДВ) або майже $700 за поточним курсом.

"Така екстрена закупівля газу показує складності з запасами газу. Бо навіщо б "Укртрансгазу" було б зараз купувати, коли вже весною він міг би купити значно дешевше, ніж зараз купувати на піку цін", – прокоментував ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

У грудні-січні "Укртрансгаз" вже придбав на "Українській енергетичній біржі" 96,52 млн кубометрів імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні 2025 року на загальну суму 2,4 млрд грн (без ПДВ).

Як повідомлялося, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

За його інформацією, "Нафтогаз України" розпочне імпорт газу у лютому, коли ціни на нього найвищі. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за тис. куб. м.