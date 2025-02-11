"Нафтогаз" оголосив екстрену закупівлю імпортного газу по $700 за тисячу кубометрів

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Оператор українських газосховищ АТ "Укртрансгаз", що входить до групи "Нафтогаз", має намір придбати ще 100 млн кубометрів імпортованого природного газу на загальну суму до 4 мільярдів гривень (з ПДВ).

Компанія планує купувати природний газ з постачанням у лютому-березні з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах, повідомляє галузеве видання ExPro.

Перші торги мали відбутися на "Українській енергетичній біржі" 11 лютого, йдеться у біржовому бюлетені.

Зокрема, "Укртрансгаз" вийшов на біржу з купівлею 25,6 млн кубометрів газу з передачею замовнику у газосховищах протягом лютого. Природний газ має бути ввезений на митну територію України протягом 12-28 лютого.

Стартова ціна ресурсу становила 29 103 грн за тис. куб. м (без ПДВ) або майже $700 за поточним курсом.

"Така екстрена закупівля газу показує складності з запасами газу. Бо навіщо б "Укртрансгазу" було б зараз купувати, коли вже весною він міг би купити значно дешевше, ніж зараз купувати на піку цін", – прокоментував ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

У грудні-січні "Укртрансгаз" вже придбав на "Українській енергетичній біржі" 96,52 млн кубометрів імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні 2025 року на загальну суму 2,4 млрд грн (без ПДВ).

Як повідомлялося, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.

За його інформацією, "Нафтогаз України" розпочне імпорт газу у лютому, коли ціни на нього найвищі. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за тис. куб. м.

Літом коли газ дешевий вони продають, зимою коли дорогий купляють, і ще за щось премії міліонні отримують, коли наносять такі збитки державі...
А може таке бути що літом продали "правильним" фірмам, а тепер у них відкуплять...

І це причому що зима була тепла і фактично споживання досить низьке, а що б було при морозах...
показати весь коментар
11.02.2025 20:28 Відповісти
Грабують Україну у відкриту,не соромлячись.Якщо цю зепогань не зупинити буде лихо.
показати весь коментар
11.02.2025 20:23 Відповісти
Нагадаю, що і Укртрансгаз і Нафтогаз могли купувати газ влітку по ціні в 2 рази нижчою (по 300-350 дол за тис м3). Але керівництво Нафтогазу тоді вирішило необхідні запаси газу не створювати, бо бігало з політичними лозунгами «імпорт нам не потрібен і ми пройдемо зиму без нього».

Просто всі мають розуміти, що такі екстрені закупівлі УТГ - це додаткові значні витрати, тобто або держава отримає менше дивідендів, або такі ціни на газ будуть відображати у збільшених тарифах. У будь-якому випадку за все заплатить український кінцевий споживач.
показати весь коментар
11.02.2025 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо случилось? Всего ж хватало!!!
И зима как в Испании - жара.
показати весь коментар
11.02.2025 20:21 Відповісти
Грабують Україну у відкриту,не соромлячись.Якщо цю зепогань не зупинити буде лихо.
показати весь коментар
11.02.2025 20:23 Відповісти
Літом коли газ дешевий вони продають, зимою коли дорогий купляють, і ще за щось премії міліонні отримують, коли наносять такі збитки державі...
А може таке бути що літом продали "правильним" фірмам, а тепер у них відкуплять...

І це причому що зима була тепла і фактично споживання досить низьке, а що б було при морозах...
показати весь коментар
11.02.2025 20:28 Відповісти
цікаво подивитися на фізичний рух газу, може проданий-куплений сховищ і не залишав
показати весь коментар
11.02.2025 20:47 Відповісти
А не чув шо кацапи газовидобуток на Полтавщині розхерячили сюніч?
показати весь коментар
11.02.2025 20:31 Відповісти
Емм, ну так на цей випадок у сховищах мали бути запаси з літа сворені....
показати весь коментар
11.02.2025 20:36 Відповісти
«Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців - головний пріоритет нашої роботи.

Група Нафтогаз також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», - наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак
показати весь коментар
11.02.2025 20:45 Відповісти
...патамуша нєажиданна сільниє марози зімой насталі...
показати весь коментар
11.02.2025 20:33 Відповісти
Все вірно, якась урядова шляпа доповідала що зиму закінчемо з наявними обсягами.
показати весь коментар
11.02.2025 20:41 Відповісти
причина сьогоднішня атака по полтавському родовищу
показати весь коментар
11.02.2025 22:45 Відповісти
Монополіст вийшов на біржу!
показати весь коментар
11.02.2025 20:24 Відповісти
Зато как все красиво когда-то гнали на премию Витренко, полученную за миллиарды прибыли и победу у рашки в арбитраже. Теперь и газа нет, и убыток вместо прибыли, и зарплаты у руководства такие как та приснопамятная премия.
показати весь коментар
11.02.2025 20:35 Відповісти
Не завадило б когось розстрілять...
показати весь коментар
11.02.2025 20:26 Відповісти
Зате опалення врубили на початку жовтня при +15 на вулиці...
показати весь коментар
11.02.2025 20:27 Відповісти
Я не знаю, що за приколяси, але в мене до початку опалювального було 630 грн/міс, потім 1620 грн/міс, сьогодні - 1922 грн рахунок прийшов. На мій запрос ***@реконструкція прислала лист на дві (!) сторінки з розрахунками гігакалорій і іншої хріні, замість однієї фрази - пояснення здорожчення..
показати весь коментар
11.02.2025 20:55 Відповісти
Нагадаю, що і Укртрансгаз і Нафтогаз могли купувати газ влітку по ціні в 2 рази нижчою (по 300-350 дол за тис м3). Але керівництво Нафтогазу тоді вирішило необхідні запаси газу не створювати, бо бігало з політичними лозунгами «імпорт нам не потрібен і ми пройдемо зиму без нього».

Просто всі мають розуміти, що такі екстрені закупівлі УТГ - це додаткові значні витрати, тобто або держава отримає менше дивідендів, або такі ціни на газ будуть відображати у збільшених тарифах. У будь-якому випадку за все заплатить український кінцевий споживач.
показати весь коментар
11.02.2025 20:28 Відповісти
Кінцевий споживач платить 8 грн за куб це 180 доларів, за тисячу...
показати весь коментар
11.02.2025 20:32 Відповісти
Нет. Это потребитель платит бытовой тариф. Плюс доставка. У нас суммарно уже почти под 11 грн. Но платим мы по другому - через подорожание продуктов, где используется газ. Это непрямые затраты, но нам от этого не легче.
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
є тариф для промисловості, і ви його сплачуєте, коли купляєте будь-який товар.
показати весь коментар
11.02.2025 20:39 Відповісти
Так є. Але побутові споживачі це завжди була близько 20 млрд. кубів на рік, а зараз у нас все споживання 20...
показати весь коментар
11.02.2025 20:44 Відповісти
яка різниця, все одно підвищення тарифу ми всі сплачуємо коли купляємо буд-який товар.
показати весь коментар
11.02.2025 20:53 Відповісти
Різниця в тому що побутового споживача бюджет дотує. І я не знаю тариф промисловості, але підозрюю там теж не 40 грн за куб...
показати весь коментар
11.02.2025 20:57 Відповісти
А кто их покрывает бизнесу, бюджет? Аж десять раз.

Свое здание офиса мы отапливали инверторами. Газ был заведен, но мы прикинули что так удобнее и меньше ежегодного геморроя. Так вот весной 2019 нам киловатт обходился меньше гривны. Осенью уже стало около полторы. До зимы 2020\21 тариф поднялся так что мы стали задумываться о переходе на другой тип отопления, благо все было предусмотрено при строительстве здания. В конечном итоге нам пришлось перейти на уголь, т.к. тариф стал больше 6 грн. и суммы стали заоблачными. А сейчас бизнес платит уже больше 10.80 за киловатт и обещают еще больше. Как говорит один мой знакомый - Когда я получаю каждый месяц счета за энергию, то думаю "усрусь я сразу или успею добежать в клозет".
показати весь коментар
11.02.2025 21:40 Відповісти
бюджет дотує пенсіонерів субсидіями, яким не вистачає коштів оплатити комуналку. проте всі побутові споживачі, в тому числі і несіонери платять за газ 8 грн за куб + за транспортування газу в межаж 250+- грн щомісяця. і 8 грн - це не світова ринкова ціна на газ, проте це і не ціна собівартості. собівартість власного добутого газу менша 8 грн. тому на період воєнного стану уряд заморозив підвищення тарифів на газ для населення. хоча в цьому році вже точно піднімуть ціни на газ. ніхто ж тоді не думав, що воєнний стан буде 3 роки чи більше. а от чого Нафтогаз влітку не закупив газу по дешевшій ціні - це питання. хоча, тут пояснення очевидне - прибутки Нафтогазу влітку скерували на інші цілі, ніж на закупівлю газу. а тепер вилізло.. або хірово порахували і подумали, що газу вистачить на цей опалювальний сезон, або не врахували, що з припиненням транзиту цапського газу, потрібен в системі додатковий газ для тезнічних потреб, за допомогою якого підіймався газ і підземних сховищ. перш ніж припиняти транзит цапського газу потрібно було добре все прорахувати, щоб зараз не обсиратися. кацапам насолили вони. та кацапи все одно той свій газу через Туреччину пошлють у Європу..
показати весь коментар
11.02.2025 21:50 Відповісти
Існують прямі дотації типу персональна субсидія, але це пил в очі тому що основне субсидування все життя йшло через бюджетні асигнування Нафтогазу.
Ціна на газ в нас завжди була політичною і субсидувалася непрямо. Нафтогаз встановлював ціни від фонаря щоб черговий сцарь сподобався мудрому наріду, ну а різницю покривав бюджет. Тільки вишенька в тому що раніше це робилося з наших податків а останні 3 роки з податків ЕС та США...
показати весь коментар
11.02.2025 23:43 Відповісти
нуу, не знаю. на мою думку навпаки, з Нафтогазу викачують гроші для потреб держави. в позаминулому році чи то ще перед повномасштабним вторгненням була шуміха навколо 50-ти лярдів грн прибутку Нафтогазу, які той не хотів перераховувати у бюджет, бо хотів на ці кошти закупити більше дешевшого газу у літній період (аа то вроді тоді, коли ще пан Коболєв керував компанією і тоді саме прийшли до влади зелені і почали пхати свого носа у діяльність компанії, бо їм потрібне було бабло на велике крадівництво, якщо я не помиляюсь). ну а зараз компанією керує вже не Коболєв і робить те, що йому наказує Шмигаль. тобто перераховує прибуток у бюджет. і без зайвого шуму.
показати весь коментар
11.02.2025 23:53 Відповісти
Ви ці цифри з яких документів берете? Якшо не помиляюся, то 15 років тому Україна загалом споживала на рік 20...22 млрд куб, а ви кажете про побутові потреби. Зараз половина українців за кордоном, промисловість у глибокій ......, а ви кажете про побутові потреби у 20 млрд.
показати весь коментар
11.02.2025 23:13 Відповісти
Є така штука гугел.

Ось вам 15 років назад 2010.

Відповідно до розрахунків «Нафтогазу» загальне споживання газу протягом 2010 становитиме 60,89 млрд кубометрів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-3 (Факт - 57,6 млрд куб. Із них:

імпортований газ 27 млрд кубометрів,на газ власного видобутку 20,67 млрд кубометрів.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F «Укргазвидобування» - 14,75 млрд кубометрів;ВАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 «Укрнафта» - 2,87 млрд кубометрів;ДАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 «Чорноморнафтогаз» - 1,1 млрд кубометрів;інші газодобувні підприємства - 1,95 млрд кубометрів.газ, який міститься у підземних сховищах, 13,22 млрд кубометрів

Структура споживання:

на потреби населення 17 млрд кубометрівпідприємства теплокомунальної енергетики - 8,3 млрд кубометрів
бюджетні організації - 0,7 млрд кубометрів
підприємства промисловості - 23,8 млрд кубометрів
виробничо-технологічні потреби - 6,59 млрд кубометрів
показати весь коментар
11.02.2025 23:29 Відповісти
Фактично половина - 25 мільярдів кубів з 57 йшло на побутову сферу. На промисловість 23.
показати весь коментар
11.02.2025 23:32 Відповісти
"Что не делает дурак - все он делает не так". Тяжело ожидать чего-то другого когда допускаешь дебилов и барыг до государственного управления. Наголосовал нам "мудрый" народ ...
показати весь коментар
11.02.2025 20:29 Відповісти
Там не тільки дураки й бариги; там ше й гетьманцеви є.
показати весь коментар
11.02.2025 23:17 Відповісти
Зепідорасти вже продали Україну за 500 мільярдів. Мало ще?
показати весь коментар
11.02.2025 20:31 Відповісти
Про що ти москалику пиз....диш??? Це буде контракт на продажу, або за зброю!!! Ідіот ***!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:22 Відповісти
Шо там дебіли кажуть : " вибори не на часі ..."
С#ка , вам вже відкрито сруть на голову ці зелені паскуди ! Дочекаєтесь що зелені виродки продадуть Україну рудому дегенерату разом з Х#лом , з'їбуться а нам потім поколіннями розгрібати це лайно .
показати весь коментар
11.02.2025 20:34 Відповісти
хто ж опорожнив сховища аж до 10%?🤓🧐
споживання газу у нас впало приблизно до 19 млрд кубометрів, а наразі Валовий видобуток природного газу в Україні склав 20 млрд кубометрів.
і що тоді таке 100 млн кубометрів в порівнянні з млрд кубів?
кому і чого не вистачає? 👀😂
показати весь коментар
11.02.2025 20:34 Відповісти
Ну в ніх же є тепер Відмазка...
Бахнули по видубуткам на Полтавщині...
Договорнякі вони Такі...
показати весь коментар
11.02.2025 20:34 Відповісти
Догоспідарувалися зелені до ручки.
показати весь коментар
11.02.2025 20:38 Відповісти
готуйтесь до тарифу +_-20за куб,холоп повинні платити
показати весь коментар
11.02.2025 20:40 Відповісти
Закрита зона: Мародерство узаконили. 269 депутатів (Слуга Народа, екс-ОПЗЖ, Батьківщина, За Майбутнє і Довіра) проголосували за корупційну оборудку з російським смородом: купівлю для Хмельницької АЕС двох старих реакторів російського виробництва, придатних лише для російського ядерного палива. З програмою будівництва на роки. Сама вартість купівлі «заліза» за три місяці зросла з 0,6 до 1.1 мільярда доларів! Ну і не зайве нагадати, що реалізують цей фестиваль корупції люди зрадника Андрія Деркача, які керують не лише Енергоатомом, а і міністерством енергетики загалом.
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
показати весь коментар
11.02.2025 20:40 Відповісти
Мне интересно, зачем нам , обычным пользователям, такие новости, мы что, торгуем газом и

можем продать?
показати весь коментар
11.02.2025 20:42 Відповісти
заходити в цей опалювальний сезон з такими низькими запасами газу - було великою помилкою та дуже ризикованою авантюрою МінЕнерго та Нафтогазу.
показати весь коментар
11.02.2025 20:43 Відповісти
А звиздьож Зе і всіх Зельоних ртів про офігенний запас газу в газосховищах, не допоміг? Бо газ там не ними куплений для проходження зими, а бізнесмени з ЄС свій закачали.
показати весь коментар
11.02.2025 20:58 Відповісти
попереду наступна зима. Зважаючи, що Україна вийде в цієї зими с повністю пустими сховищами газу, то потрібно буде імпортувати десь 3 млрд м3 газу. І починати імпорт газу потрібно вже починаючи з травня. Але мене вражає інфантильна позиція міністра галущенка, який очікує грантів та безкоштовного газу від партнерів. І при цьому хоче витратить 600 млн дол на закупівлю російських запчастин для АЕС в Болгарії. Адекватиний керівник мав би терміново шукати гроші та терміново домовлятись з США або Катаром про постачання СПГ в Україну. Бо вже зараз потрібно бронювати СПГ термінали та транспортні маршрути.

Висновок. Часто хтось через свою дурість створює нам значні проблеми, а потім ми всі їх героїчно вирішуємо. І це нам коштує в рази дорожче, ніж якби все самого спочатку було зроблено правильно. Якщо б Нафтогаз влітку додатково імпортував 2 млрд м3 газу, а не бігав з політичними лозунгами "ми пройдемо зиму виключно на газі українського видобутку", то всі ми зараз почували б себе більш впевнено. Планувати пройти зиму під час війни без резерву газу в ПСГ, особливо очікуючи удари по видобутку газу - це рішення на грані диверсії.
показати весь коментар
11.02.2025 21:03 Відповісти
Тут скорее не дурость, а сознательные действия. Просто идиоты даже свои аферы нормально просчитать не в состоянии.
показати весь коментар
11.02.2025 22:01 Відповісти
все вони прорахували - на це працює вся державна машина - мутити схеми
показати весь коментар
11.02.2025 22:13 Відповісти
А за якою ціною продавали раніше???
показати весь коментар
11.02.2025 21:07 Відповісти
Як тільки заговорили про зменшення платні газосраним менеджерам то одразу і газу бракує... Нажертись не можуть... Ім усім місце на 0!
показати весь коментар
11.02.2025 21:09 Відповісти
Літом по 200-300 було дорого
показати весь коментар
11.02.2025 21:16 Відповісти
Зараз в Італії газ від 500 до 550, де воно знайшло по 700???
показати весь коментар
11.02.2025 21:25 Відповісти
Нафтогаз добитий.Реформа наглядової ради знищена. Тому відповідальність на Кабміні, президенті та коаліції слуг з жпж
показати весь коментар
11.02.2025 21:30 Відповісти
Рейдерство заважає чи санкції, в яких тільки країна збиткова (сахалінське родовище)?
Сховище наповнюють по найвдалішій цінні - і це літній сезон.
А якщо часу за рейдерством не вистачає, то купуєм не 350 а 700. Але всі фахові там, платіжка все стерпить.
показати весь коментар
11.02.2025 21:51 Відповісти
Довбодятли. Керівництво - під суд.
показати весь коментар
11.02.2025 22:00 Відповісти
дивуюсь коментаторам які не знають куди сьогодні влучили кацапські ракети...і не звертають увагу на слова ЕКСТРЕННА ЗАКУПІВЛЯ
показати весь коментар
11.02.2025 22:46 Відповісти
Они туда попали только сегодня\вчера. А то, что газа не хватает пройти сезон и нужно срочно закупать, пишут уже недели полторы. Да и похолодало сверх прогноза как-раз на днях.
показати весь коментар
11.02.2025 23:15 Відповісти
Якийсь міністр кукурікав про майже дворічні запаси газу. На всю його зарплату купіть гороху,нехай поповнює сховища.
показати весь коментар
12.02.2025 03:49 Відповісти

