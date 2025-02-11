"Нафтогаз" оголосив екстрену закупівлю імпортного газу по $700 за тисячу кубометрів
Оператор українських газосховищ АТ "Укртрансгаз", що входить до групи "Нафтогаз", має намір придбати ще 100 млн кубометрів імпортованого природного газу на загальну суму до 4 мільярдів гривень (з ПДВ).
Компанія планує купувати природний газ з постачанням у лютому-березні з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах, повідомляє галузеве видання ExPro.
Перші торги мали відбутися на "Українській енергетичній біржі" 11 лютого, йдеться у біржовому бюлетені.
Зокрема, "Укртрансгаз" вийшов на біржу з купівлею 25,6 млн кубометрів газу з передачею замовнику у газосховищах протягом лютого. Природний газ має бути ввезений на митну територію України протягом 12-28 лютого.
Стартова ціна ресурсу становила 29 103 грн за тис. куб. м (без ПДВ) або майже $700 за поточним курсом.
"Така екстрена закупівля газу показує складності з запасами газу. Бо навіщо б "Укртрансгазу" було б зараз купувати, коли вже весною він міг би купити значно дешевше, ніж зараз купувати на піку цін", – прокоментував ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
У грудні-січні "Укртрансгаз" вже придбав на "Українській енергетичній біржі" 96,52 млн кубометрів імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні 2025 року на загальну суму 2,4 млрд грн (без ПДВ).
Як повідомлялося, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.
Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання. Це означитиме, що "Нафтогаз" буде змушений екстрено імпортувати газ.
За його інформацією, "Нафтогаз України" розпочне імпорт газу у лютому, коли ціни на нього найвищі. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за тис. куб. м.
И зима как в Испании - жара.
А може таке бути що літом продали "правильним" фірмам, а тепер у них відкуплять...
І це причому що зима була тепла і фактично споживання досить низьке, а що б було при морозах...
Група Нафтогаз також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», - наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак
Просто всі мають розуміти, що такі екстрені закупівлі УТГ - це додаткові значні витрати, тобто або держава отримає менше дивідендів, або такі ціни на газ будуть відображати у збільшених тарифах. У будь-якому випадку за все заплатить український кінцевий споживач.
Свое здание офиса мы отапливали инверторами. Газ был заведен, но мы прикинули что так удобнее и меньше ежегодного геморроя. Так вот весной 2019 нам киловатт обходился меньше гривны. Осенью уже стало около полторы. До зимы 2020\21 тариф поднялся так что мы стали задумываться о переходе на другой тип отопления, благо все было предусмотрено при строительстве здания. В конечном итоге нам пришлось перейти на уголь, т.к. тариф стал больше 6 грн. и суммы стали заоблачными. А сейчас бизнес платит уже больше 10.80 за киловатт и обещают еще больше. Как говорит один мой знакомый - Когда я получаю каждый месяц счета за энергию, то думаю "усрусь я сразу или успею добежать в клозет".
Ціна на газ в нас завжди була політичною і субсидувалася непрямо. Нафтогаз встановлював ціни від фонаря щоб черговий сцарь сподобався мудрому наріду, ну а різницю покривав бюджет. Тільки вишенька в тому що раніше це робилося з наших податків а останні 3 роки з податків ЕС та США...
Ось вам 15 років назад 2010.
Відповідно до розрахунків «Нафтогазу» загальне споживання газу протягом 2010 становитиме 60,89 млрд кубометрів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-3 (Факт - 57,6 млрд куб. Із них:
імпортований газ 27 млрд кубометрів,на газ власного видобутку 20,67 млрд кубометрів.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F «Укргазвидобування» - 14,75 млрд кубометрів;ВАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 «Укрнафта» - 2,87 млрд кубометрів;ДАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 «Чорноморнафтогаз» - 1,1 млрд кубометрів;інші газодобувні підприємства - 1,95 млрд кубометрів.газ, який міститься у підземних сховищах, 13,22 млрд кубометрів
Структура споживання:
на потреби населення 17 млрд кубометрівпідприємства теплокомунальної енергетики - 8,3 млрд кубометрів
бюджетні організації - 0,7 млрд кубометрів
підприємства промисловості - 23,8 млрд кубометрів
виробничо-технологічні потреби - 6,59 млрд кубометрів
С#ка , вам вже відкрито сруть на голову ці зелені паскуди ! Дочекаєтесь що зелені виродки продадуть Україну рудому дегенерату разом з Х#лом , з'їбуться а нам потім поколіннями розгрібати це лайно .
споживання газу у нас впало приблизно до 19 млрд кубометрів, а наразі Валовий видобуток природного газу в Україні склав 20 млрд кубометрів.
і що тоді таке 100 млн кубометрів в порівнянні з млрд кубів?
кому і чого не вистачає? 👀😂
Бахнули по видубуткам на Полтавщині...
Договорнякі вони Такі...
Все разом це обійдеться Україні десь в 120 мільярдів гривень! І невідомо, чи будівництво вдасться завершити, бо в деяких технічних вузлах не вистачає комплектуючих російського виробництва!
Це все відбувається тоді, коли на фронті немає зброї і ***********, коли немає виплат пораненим бійцям і сімʼям загиблих. Зате влада викидає мільярди на велике атомне крадівництво. Щоб ви розуміли, хрестоматійні «вишки Бойка» - дітвацькі забавки в порівнянні з цією історією.
можем продать?
Висновок. Часто хтось через свою дурість створює нам значні проблеми, а потім ми всі їх героїчно вирішуємо. І це нам коштує в рази дорожче, ніж якби все самого спочатку було зроблено правильно. Якщо б Нафтогаз влітку додатково імпортував 2 млрд м3 газу, а не бігав з політичними лозунгами "ми пройдемо зиму виключно на газі українського видобутку", то всі ми зараз почували б себе більш впевнено. Планувати пройти зиму під час війни без резерву газу в ПСГ, особливо очікуючи удари по видобутку газу - це рішення на грані диверсії.
Сховище наповнюють по найвдалішій цінні - і це літній сезон.
А якщо часу за рейдерством не вистачає, то купуєм не 350 а 700. Але всі фахові там, платіжка все стерпить.