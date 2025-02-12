Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС сягнула рекордного обсягу

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом становила майже $17 млрд. Це найвищий показник за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який на 3% перевищив попередній рекорд 2022 року ($16,5 млрд).

Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що додатне для нашої держави сальдо становило близько $9 млрд.

Головними європейськими партнерами для України торік були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. Ці країни утворюють 80% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з ЄС.

Водночас минулоріч Україна імпортувала аграрної продукції з країн ЄС на $4 млрд. Це майже на 9% більше, ніж 2023 року. Утім, за словами експертів, в імпорті поки що відсутня така ж виражена структура, як в експорті, але виділяються кілька груп товарів.

У 2024 році Україна найбільше – $484 млн – витратила на закупівлю в ЄС різних напоїв. Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів імпортували на $405 млн, тютюнових виробів – на $385 млн, продуктів для годівлі тварин, залишків та відходів – на $356 млн, какао та шоколадних виробів – на $289 млн.

Читайте також: Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба

Крім того, помітну частку (7%) у вітчизняному імпорті з ЄС 2024 року знову зайняли молокопродукти. Торік їх завезли з-за кордону на 8% більше, ніж 2023 року, – на $277 млн.

Водночас визначальним товаром в імпорті цієї групи виявились різні сири, яких минулого року закупили на $225 млн.

Обсяги поставок на український ринок готових продуктів з зерна склали $258 млн.

Загалом вказані групи продуктів зайняли 61% у вартісних обсягах імпорту продовольства з Євросоюзу.

Європейський Союз продовжує утримувати позицію основного постачальника агропродовольчої продукції в Україну, підсумували в Інституті.

Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.