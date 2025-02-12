Мінрозвитку має донести до уряду негативні наслідки від підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці", – експерт

Профільне міністерство розвитку розуміє, що підвищення тарифу на вантажні перевезення "Укрзалізницею" на 37% – це системний фактор, який негативно вплине на стан усієї економіки, і має донести це розуміння до Кабінету Міністрів.

Таке переконання висловила ексочільниця Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Я переконана, що підвищення тарифу – це постріл собі у ногу. Тому Кабмін має вжити необхідних заходів. Відповідне профільне міністерство мало би якось представити свою позицію Кабміну щодо того, що це фактор системний, і він негативно вплине на всі інші галузі. Це вже неодноразово розраховували та показували. Тобто, мають бути проведені якісь спеціальні наради і консультації на рівні Кабміну як мінімум", – наголосила Ляпіна.

Вона також зауважила, що в умовах, коли через війну дія регуляторного законодавства практично припинилася, влада має самотужки регулювати діяльність державних монополістів, і слідкувати, щоб вони не маніпулювали своїм станом, і не підвищували необґрунтовано тарифи на свої послуги.

"Держава має балансувати своїх монополістів, інакше вони можуть робити все, що завгодно. Мають проведені бути консультації і розрахунки. Всім відомо, що Укрзалізниці є що економити і скорочувати, щоб не підвищувати тарифи, адже там за останній час було знайдемо багато порушень. Після припинення військових дій має відновитися закон про засади державної регуляторної політики і вся процедура, яка передбачена законом. Але ми знаємо, що монополісти маніпулювали всім, чим завгодно, і раніше їм вдавалося необґрунтовано підвищувати тарифи", – підкреслила Ляпіна.

Читайте також: Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 37% вб’є українське фермерство, – ВКФ

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили "Укрзалізницю" у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.