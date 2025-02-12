Населення України зараз становить 32 мільйони, – Чернишов

Населення України за 10 років скоротилося на 10 млн осіб – до 32 млн, при цьому українська нація в цілому налічує 60 млн осіб.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Інтерфакс-Україна.

"У день становлення нашої незалежності в Україні проживало 52 млн осіб. За наступні 10 років це число знизилося до 48 млн. Перед першим вторгненням – 45 млн. У 2015 році після анексії Криму кількість населення впала до 42 млн. І тепер на кінець 2024 року населення країни становило 32 млн – вражаюча цифра", – сказав Чернишов.

Він зазначив, що загалом українська нація налічує близько 60 млн осіб, проте половина з них мешкає за межами України і складається з біженців, з людей, що покинули країну до війни, та з діаспори. Так, за словами Чернишова, у Європі проживає близько 5 млн українців, котрі виїхали з країни через війну.

Чернишов зауважив, що для третини українців першим фактором повернення на батьківщину є закінчення війни. Важливим є також успіх економічних та демократичних реформ в країні.

"Перший фактор – закінчення війни. Ми не виключаємо, що після закінчення війни та встановлення стабільного миру близько 30% людей серйозно подумають про повернення. Інші, мабуть, поставили б додаткові умови. Буде група, яка не повернеться. Але й вони можуть бути корисними для України. І вони вже є: підтримують українське суспільство, українську армію", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше Чернишов заявляв, що Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.

Перед тим Чернишов говорив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).