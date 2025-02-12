Населення України зараз становить 32 мільйони, – Чернишов
Населення України за 10 років скоротилося на 10 млн осіб – до 32 млн, при цьому українська нація в цілому налічує 60 млн осіб.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Інтерфакс-Україна.
"У день становлення нашої незалежності в Україні проживало 52 млн осіб. За наступні 10 років це число знизилося до 48 млн. Перед першим вторгненням – 45 млн. У 2015 році після анексії Криму кількість населення впала до 42 млн. І тепер на кінець 2024 року населення країни становило 32 млн – вражаюча цифра", – сказав Чернишов.
Він зазначив, що загалом українська нація налічує близько 60 млн осіб, проте половина з них мешкає за межами України і складається з біженців, з людей, що покинули країну до війни, та з діаспори. Так, за словами Чернишова, у Європі проживає близько 5 млн українців, котрі виїхали з країни через війну.
Чернишов зауважив, що для третини українців першим фактором повернення на батьківщину є закінчення війни. Важливим є також успіх економічних та демократичних реформ в країні.
"Перший фактор – закінчення війни. Ми не виключаємо, що після закінчення війни та встановлення стабільного миру близько 30% людей серйозно подумають про повернення. Інші, мабуть, поставили б додаткові умови. Буде група, яка не повернеться. Але й вони можуть бути корисними для України. І вони вже є: підтримують українське суспільство, українську армію", – зауважив він.
Нагадаємо, раніше Чернишов заявляв, що Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.
Перед тим Чернишов говорив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.
Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Населення і ЛоХторат - то ще далеко не нація.
А рахувати по паспортам, так там і ****** є, і гордона з зеленьським є. Але ж в них є і інші паспорти, національні.
Ця цифра +- пару мільйонів. Бзданув щось, а деталі - то зайве.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2014/
АЛЕ, стежимо за руками :
зміна населення за 2014 рік 45426,2 -> 42928,9 (-2497.3) супроводжується приміткою
"без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)".
Дивимось табличку по регіонах - з обліку вилучений лише Крим і Севастополь,
для Донецької області 2014 рік облік повний 4343,9 -> 4297,0 (-46.9)
і коректно стикується з попереднім і наступним роками,
а про окуповану частину Луганщини згадки немає взагалі. Замели під коврик.
ЧОМУ ?
Тому що державна демографічна політика була і є побудована на брехні.
Просте гугління дає результат (цитата, автор В.Скляр)
"На окупованих теренах Донбасу мешкало 4 421 601 особа, що становило 60,03%
загальної кількості населення цих двох областей (із 7 365 754 осіб).
На неокупованій території Донбасу зосереджувалося лише 2 944 153 осіб (39,97%)".
Лишимо точну цифру на совісті автора, але загалом оцінка виглядає коректною.
Оцінка кількості ВПО з окупованих у 2014-2015 територій в бік України 1.1 млн (Вікіпедія)
Тобто контрольована територія України недорахувалась ще 3.3 млн осіб
не досягаючи навіть 40 млн.
Відчуйте різницю.
"Міністерство намальованої єдності".
українці знаю, малороси знаю, лугандонці знаю, крисяни знаю, українські громадяни знаю, українська нація? що це?
Наразі демографічна катастрофа і є звіт. При таких доходах і стані війни, навіть якби і хотів дитину, то багато питань за що дитину прогодувати, а ще треба одягати, лікарі, іграшку і т.д. Ах так, треба ще школа і лікарня, а багато де це закрили. Коли орендувати, то без прописки в міську школу чи лікарню не приймають, навіть якщо батько офіційно працює і платить гроші в бюджет міста - це в законі написано, ну або платити.
Є документ про демографію України і там все написано, що якщо нічого не робити до через 10 років вже буде 27 млн з яких більше третини пенсіонери.
Якщо людині нема за що жити самій, то не про яких дітей годі і думати, що потім з ними робити, виростуть злі, обділені і обездонені люди.
Ах да, депутати і чиновники певно будуть старатися і буде по 10 дітей в родині, в них бабло є і можливості )))).