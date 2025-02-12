БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Населення України зараз становить 32 мільйони, – Чернишов

Яке населення України в 2025 році?

Населення України за 10 років скоротилося на 10 млн осіб – до 32 млн, при цьому українська нація в цілому налічує 60 млн осіб.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, передає Інтерфакс-Україна.

"У день становлення нашої незалежності в Україні проживало 52 млн осіб. За наступні 10 років це число знизилося до 48 млн. Перед першим вторгненням – 45 млн. У 2015 році після анексії Криму кількість населення впала до 42 млн. І тепер на кінець 2024 року населення країни становило 32 млн – вражаюча цифра", – сказав Чернишов.

Він зазначив, що загалом українська нація налічує близько 60 млн осіб, проте половина з них мешкає за межами України і складається з біженців, з людей, що покинули країну до війни, та з діаспори. Так, за словами Чернишова, у Європі проживає близько 5 млн українців, котрі виїхали з країни через війну.

Чернишов зауважив, що для третини українців першим фактором повернення на батьківщину є закінчення війни. Важливим є також успіх економічних та демократичних реформ в країні.

"Перший фактор – закінчення війни. Ми не виключаємо, що після закінчення війни та встановлення стабільного миру близько 30% людей серйозно подумають про повернення. Інші, мабуть, поставили б додаткові умови. Буде група, яка не повернеться. Але й вони можуть бути корисними для України. І вони вже є: підтримують українське суспільство, українську армію", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше Чернишов заявляв, що Україна наразі гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах.

Перед тим Чернишов говорив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

біженці (754) населення (76) Чернишов Олексій (127)
+8
То разлм з Чернишовим, чи без? 🤔
показати весь коментар
12.02.2025 17:35 Відповісти
+6
Не за 10 років, а за шість останніх років клоунади.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
+6
Скажу про своє. Жінці, 60 років, призначили вчора пенсію 2800 грн., за 37 років стажу. Менше 100 $, яка розумна людина буде працювати "по білому" в країні гетьманьцьових - єрмаків. За нелоха, я навідь нічого казати не хочу, бо він "петрушка" на руці дєрмака, його діяльність- вечірні відосіки і все! Добре, що невістка з внуками за кордоном, думаю, що і жінка туди поїде, бо д допомога біженьцям в Німеччині, десь 800 €. Якось так! Не пиняйте, я з Дніпропетровщини, останній місяц, жодної ночі без обстрілів та шахедно- ракетних атак!
показати весь коментар
12.02.2025 17:59 Відповісти
До "нульових" саме життя було подвигом!
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
Не за 10 років, а за шість останніх років клоунади.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
А звідки такі цифри,зі стелі ???🤷
показати весь коментар
12.02.2025 17:44 Відповісти
Напевно знову перерахували смартфони.
показати весь коментар
12.02.2025 17:51 Відповісти
Довбню це ти по кількості мобілок порахував як Драндулєт ?
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
...врахував подаровані для пенсіонерів від лідора...
показати весь коментар
12.02.2025 18:50 Відповісти
як буде робота і гроші то і життя буде щасливим і цікавим. отже і люди будуть мати великі сім'ї і нас буде знову 50 а може й більше
показати весь коментар
12.02.2025 17:35 Відповісти
То разлм з Чернишовим, чи без? 🤔
показати весь коментар
12.02.2025 17:35 Відповісти
Це він порахував і шуфрічей з гоНрдонами, і зеБуїнів з йЇрмаками, як націю? Воно взагалі знає ЩО таке нація?
Населення і ЛоХторат - то ще далеко не нація.
А рахувати по паспортам, так там і ****** є, і гордона з зеленьським є. Але ж в них є і інші паспорти, національні.
показати весь коментар
12.02.2025 18:41 Відповісти
Половина за кордоном
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
і їхні діти закінчать німецьки школи і подадуть на німецький паспорт і перестануть бути українцями.
показати весь коментар
12.02.2025 19:29 Відповісти
то нас ще багато залишилось, потрібно ще прикласти зусиль щоб зосталося 2 або 3 мільйони як рабів для мішків з грошима, а інших прикопати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
Це він хизується своїми здобутками як привладного щура?
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
Хизується, що цифри знає.
показати весь коментар
12.02.2025 17:38 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 17:37 Відповісти
Цікаво, яким чином воно порахувало зниклих безвісти та тих, хто залишився по ту сторону фронту.

Ця цифра +- пару мільйонів. Бзданув щось, а деталі - то зайве.
показати весь коментар
12.02.2025 17:37 Відповісти
Дурню ,де ти взяв 60 мільйонів українців ,загальна чисельність українців за даними вікіпедії максимум 48 мільйонів .
показати весь коментар
12.02.2025 17:39 Відповісти
Загальна кількість навіть більше 60 млн. Нас багато в США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Австралі, Новій Зеландії, Польщі, Іспанії, Португалії, Італії і навіть в Ефіопії.
показати весь коментар
12.02.2025 17:49 Відповісти
ну плюс минус так и есть 30-32,зрадойобы местные сейчас будут волать за 15 млн
показати весь коментар
12.02.2025 17:42 Відповісти
Після становлення Незалежності з України поїхали евреї, чехи, поляки, німці, тисячі військових з сім'ями яки волею опинилися в Україні, тисячи громадян з російськими щелепами яки злякалися НРУ, роботяги яки поїхали і не повернулись, тому зменшення чисельності до 2014 року цілком нормальнє явище.
показати весь коментар
12.02.2025 17:44 Відповісти
Це з ТОТ, чи без? Бо без ТОТ мільонів 27.
показати весь коментар
12.02.2025 17:48 Відповісти
А об'явити народу скільки залишилось в Україні, а скільки втекли від Країни Марева Зеленского?
показати весь коментар
12.02.2025 17:53 Відповісти
Чудово.Тепер про рашу. Коли розпався совок ,в Україні було 52 млн. а в раші 140млн. Думаю ніхто не буде заперечувати ,що в раші умови для життя гірші ніж в Україні. Тому враховуючи смертність, еміграцію ,пияцтво ,хвороби і т.д. ,скорочення кількості населення в раші вищі. Але якщо припустити що все тут і там однаково ,то маємо скорочення населення в Україні на 38.5 %. А що в раші ? В кращому для них випадку скорочення на ті самі 38.5%. Тобто маємо цифру не більше 86 млн. руснявих. А тепер про так званих українських політологів і експертів ,які віщають про невичерпні російські ресурси. От звідки зеки на фронті , собакоїди Ина і інший зброд з усього світу. А ви "експетри" і далі читайте русняву вікіпедію про 150 млн рассєян.
показати весь коментар
12.02.2025 17:58 Відповісти
на параші почали тюрми закривати , вже нема кому сидіти , подохли " у боротьбі з біндєровцамі "((
показати весь коментар
12.02.2025 19:54 Відповісти
Скажу про своє. Жінці, 60 років, призначили вчора пенсію 2800 грн., за 37 років стажу. Менше 100 $, яка розумна людина буде працювати "по білому" в країні гетьманьцьових - єрмаків. За нелоха, я навідь нічого казати не хочу, бо він "петрушка" на руці дєрмака, його діяльність- вечірні відосіки і все! Добре, що невістка з внуками за кордоном, думаю, що і жінка туди поїде, бо д допомога біженьцям в Німеччині, десь 800 €. Якось так! Не пиняйте, я з Дніпропетровщини, останній місяц, жодної ночі без обстрілів та шахедно- ракетних атак!
показати весь коментар
12.02.2025 17:59 Відповісти
а ти думав що вибравши Нєлоха всім пенсії одразу зроблять по 1000 баксів? Я його не захищаю, він вдував у вуха лохторату все що більш-менш він хаває аби прийти до влади, але після Трампа я впевнений що всі люди однакові, але в мене є велике питання до розумових спроможностей тих людей, хто на серйозних щщах вірить, що пенсію можна зробити великою, а податки при цьому платити найменші в Європі, та ще й воювати))
показати весь коментар
12.02.2025 19:24 Відповісти
Скоро Трамп зробить бомжами 2 млн. палестинців. Хлопці всі чорноброві як на підбір, гарні будуть козаки. Приймемо палестинців і кацапи вже не скажуть " мі адін нарот".
показати весь коментар
12.02.2025 18:02 Відповісти
Профільний міністр використовує офіційні цифри
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2014/
АЛЕ, стежимо за руками :
зміна населення за 2014 рік 45426,2 -> 42928,9 (-2497.3) супроводжується приміткою
"без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)".
Дивимось табличку по регіонах - з обліку вилучений лише Крим і Севастополь,
для Донецької області 2014 рік облік повний 4343,9 -> 4297,0 (-46.9)
і коректно стикується з попереднім і наступним роками,
а про окуповану частину Луганщини згадки немає взагалі. Замели під коврик.
ЧОМУ ?
Тому що державна демографічна політика була і є побудована на брехні.
Просте гугління дає результат (цитата, автор В.Скляр)
"На окупованих теренах Донбасу мешкало 4 421 601 особа, що становило 60,03%
загальної кількості населення цих двох областей (із 7 365 754 осіб).
На неокупованій території Донбасу зосереджувалося лише 2 944 153 осіб (39,97%)".
Лишимо точну цифру на совісті автора, але загалом оцінка виглядає коректною.
Оцінка кількості ВПО з окупованих у 2014-2015 територій в бік України 1.1 млн (Вікіпедія)
Тобто контрольована територія України недорахувалась ще 3.3 млн осіб
не досягаючи навіть 40 млн.
Відчуйте різницю.
"Міністерство намальованої єдності".
показати весь коментар
12.02.2025 18:04 Відповісти
Дійсно, звідкіля ж зелено-синьому міністру чєрнишову знати, що у 1991-му відбулося не становлення незалежності, а відновлення Незалежності України. Он для т.з. президента (він же -- самий відомий чотириразовий ухилянт) зєлєнскава й косоворотка за вишиванку проканала...
показати весь коментар
12.02.2025 18:13 Відповісти
О, молодець, диви як хутко порахував .А зелене бреше що не може провести вибори, сходи навчи цього притрушеного наркомана.
показати весь коментар
12.02.2025 18:14 Відповісти
цо то є українська нація, ніц разумєм пана.
українці знаю, малороси знаю, лугандонці знаю, крисяни знаю, українські громадяни знаю, українська нація? що це?
показати весь коментар
12.02.2025 18:16 Відповісти
Це у вас в Растовє. З твоїми нарртивчиками
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
поляк, не тикай мені, не польське це діло, українське.
показати весь коментар
12.02.2025 19:12 Відповісти
"міністр національної єдності Олексій Чернишов" - а є в нас міністр потужності, міністр незламності?
показати весь коментар
12.02.2025 18:18 Відповісти
А у нас т.з. президент -- одна суцільна ПОТУЖНІСТЬ !!!
показати весь коментар
12.02.2025 18:37 Відповісти
І от сидить така сімʼя за кордоном - робота є, діти в школі, хата.. і думають - повертатися на вовину тисячу і країну де немає правил і одне безправʼя , як при Януковичу, якшо не гірше. І роботу не знайдеш на такі ж гроші і дитину виривати з навчання, яке дасть більше чим українська освіта… і во да - хєр хто буде повертатися. Забагато часу пройшло і ніхрєна держава нормального не зроблила для поверення, окрім запустити Кулєбу з його дибільними заявами
показати весь коментар
12.02.2025 18:39 Відповісти
Оці подвійні стандарти, типу по факту 32 млн, а десь там ще є 30 млн. Але більшість з них не збираються повертатися, в мене в знайомого дитина вже має канадське громадянство, а не українське. Оце політики спираються на хибні цифри, а потім "ой, а де люди, по цифрах повинно бути 40 лямів". Ну і почнемо з того, що перепис населення переносили 4 рази, а рахунок за мобілками, то у дуже багатьох по 2-3 сім картки, з яких одна основна, а інші резервні.

Наразі демографічна катастрофа і є звіт. При таких доходах і стані війни, навіть якби і хотів дитину, то багато питань за що дитину прогодувати, а ще треба одягати, лікарі, іграшку і т.д. Ах так, треба ще школа і лікарня, а багато де це закрили. Коли орендувати, то без прописки в міську школу чи лікарню не приймають, навіть якщо батько офіційно працює і платить гроші в бюджет міста - це в законі написано, ну або платити.

Є документ про демографію України і там все написано, що якщо нічого не робити до через 10 років вже буде 27 млн з яких більше третини пенсіонери.

Якщо людині нема за що жити самій, то не про яких дітей годі і думати, що потім з ними робити, виростуть злі, обділені і обездонені люди.

Ах да, депутати і чиновники певно будуть старатися і буде по 10 дітей в родині, в них бабло є і можливості )))).
показати весь коментар
12.02.2025 18:57 Відповісти
Останні роки рахують за даними мобільних операторів. Наприклад, мій колега для просування своїх товарів на маркетплейсах купує кожен місяць по 50 сім-карт. Тобто, за рік створює "уявних" 600 осіб населення. І це не тільки він, є підприємці, які скуповують і 200 сімок в місяць. Тому ця статистика населення дуже сумнівна...
показати весь коментар
12.02.2025 22:17 Відповісти
Про ботоферми колектроів також відомо, а там сотні сімок в одній тільки ботофермі. Не просто так 4 рази переносили перепис, бо бояться що вилізуть всі масштаби демографічної катастрофи.
показати весь коментар
13.02.2025 15:20 Відповісти
Люблю таких дуріків. Як ти,чудо,порахувало? Мільйон туди,мільйон сюди... Працювати не пробував,муркетолог?
показати весь коментар
12.02.2025 21:27 Відповісти

