Під час великої війни держава витратила 55 мільярдів на виплати за позиками на ремонти доріг, – "Наші гроші"

За три роки повномасштабної війни з Росією Агентство відновлення (раніше – "Укравтодор") сплатило 54,69 мільярда гривень за позиками, залученими раніше для фінансування ремонтів доріг.

Йдеться про погашення кредитів та облігацій, а також виплату відсотків за користування коштами, свідчать підрахунки видання "Наші гроші" на основі даних аналітичної системи "007", яка оприлюднює дані бюджетних виплат.

У підрахунках врахували дані про виплати, у призначенні яких були позначки "кредит", "позика", "виплата %", "облігації" тощо.

Найбільші одноразові виплати за боргами "Укравтодору" – це погашення облігацій влітку 2022 року на 5,08 млрд грн, влітку 2023 року – на 2,87 млрд грн та восени 2024 року – на 3,5 млрд грн.

Ці облігації були випущені під 12,5% річних за рішенням уряду від 1 квітня 2020 року, кошти позичали на будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області та мосту через Дніпро у Запоріжжі.

У тих випадках, коли в призначенні платежу було вказано дату кредиту чи рішення про його отримання, видання проаналізувало динаміку боргів. Це приблизна оцінка, оскільки не у всіх платежах було вказано повний рік кредитного рішення.

Так, першу хвилю кредитів на ремонти доріг "Укравтодор" залучив у 2007-2012 роках. Тоді уряд брав в борг на підготовку кількох доріг до "Євро-2012". За цими боргами виплати вже склали 19,80 млрд грн.

У 2015 році залучили нову хвилю кредитів, виплати по яким станом на зараз склали 4,35 млрд грн.

Під час "Великого будівництва" у 2020-2021 роках були взяті боргові зобов’язання, виплати по яким склали вже щонайменше 23,3 млрд грн.

Більшість ідентифікованих виплат за кредитами та відсотками припадає на угоди з "Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (МБРР, виплати по ним вже склали 14,62 млрд грн), "Європейським банком реконструкції та розвитку" (ЄБРР, виплати – 7,01 млрд грн) та "Європейським інвестиційним банком" (ЄІБ, виплати – 4,04 млрд грн). Однак більшість проводок не містили посилання на кредитора.

Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2025 рік" Агентству відновлення та розвитку інфраструктури передбачено виділення 24,35 мільярда гривень на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг.

При цьому у серпні 2024 року Кабмін перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу під час його реструктуризації. Отже, за цим боргом надалі платитиме вже не створене на базі "Укравтодору" Агентство відновлення, а безпосередньо держава.

Йдеться про серію єврооблігацій, розмішених у червні 2021 року на загальну суму $700 млн під державні гарантії. Залучені кошти планували витратити на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського. Крім того, у той же період "Укравтодор" активно залучав для будівництва доріг позики під гарантію держави від держбанків.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.