БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
15 098 19

Під час великої війни держава витратила 55 мільярдів на виплати за позиками на ремонти доріг, – "Наші гроші"

будівництво,велике

За три роки повномасштабної війни з Росією Агентство відновлення (раніше – "Укравтодор") сплатило 54,69 мільярда гривень за позиками, залученими раніше для фінансування ремонтів доріг.

Йдеться про погашення кредитів та облігацій, а також виплату відсотків за користування коштами, свідчать підрахунки видання "Наші гроші" на основі даних аналітичної системи "007", яка оприлюднює дані бюджетних виплат.

У підрахунках врахували дані про виплати, у призначенні яких були позначки "кредит", "позика", "виплата %", "облігації" тощо.

Найбільші одноразові виплати за боргами "Укравтодору" – це погашення облігацій влітку 2022 року на 5,08 млрд грн, влітку 2023 року – на 2,87 млрд грн та восени 2024 року – на 3,5 млрд грн.

Ці облігації були випущені під 12,5% річних за рішенням уряду від 1 квітня 2020 року, кошти позичали на будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області та мосту через Дніпро у Запоріжжі.

У тих випадках, коли в призначенні платежу було вказано дату кредиту чи рішення про його отримання, видання проаналізувало динаміку боргів. Це приблизна оцінка, оскільки не у всіх платежах було вказано повний рік кредитного рішення.

Так, першу хвилю кредитів на ремонти доріг "Укравтодор" залучив у 2007-2012 роках. Тоді уряд брав в борг на підготовку кількох доріг до "Євро-2012". За цими боргами виплати вже склали 19,80 млрд грн.

У 2015 році залучили нову хвилю кредитів, виплати по яким станом на зараз склали 4,35 млрд грн.

Під час "Великого будівництва" у 2020-2021 роках були взяті боргові зобов’язання, виплати по яким склали вже щонайменше 23,3 млрд грн.

Більшість ідентифікованих виплат за кредитами та відсотками припадає на угоди з "Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (МБРР, виплати по ним вже склали 14,62 млрд грн), "Європейським банком реконструкції та розвитку" (ЄБРР, виплати – 7,01 млрд грн) та "Європейським інвестиційним банком" (ЄІБ, виплати – 4,04 млрд грн). Однак більшість проводок не містили посилання на кредитора.

Читайте також: На Харківщині посадовці розкрали 20 мільйонів на ремонті доріг під час війни. ФОТО

Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2025 рік" Агентству відновлення та розвитку інфраструктури передбачено виділення 24,35 мільярда гривень на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг.

При цьому у серпні 2024 року Кабмін перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу під час його реструктуризації. Отже, за цим боргом надалі платитиме вже не створене на базі "Укравтодору" Агентство відновлення, а безпосередньо держава.

Йдеться про серію єврооблігацій, розмішених у червні 2021 року на загальну суму $700 млн під державні гарантії. Залучені кошти планували витратити на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського. Крім того, у той же період "Укравтодор" активно залучав для будівництва доріг позики під гарантію держави від держбанків.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Автор: 

держбюджет (1680) борг (1920) дороги (1608) ремонт (1525) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Велике крадівництво під патронатом Зеленського =
Вбивство солдат ЗСУ під патронатом Зеленського.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
+10
іуди ніколи не нажруться
показати весь коментар
12.02.2025 18:04 Відповісти
+4
Гуляй, рваніна
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуляй, рваніна
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
Там рваніна не гуля там слуги урода коломойського рвуть що можуть
показати весь коментар
13.02.2025 20:54 Відповісти
Велике крадівництво під патронатом Зеленського =
Вбивство солдат ЗСУ під патронатом Зеленського.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
.обана в ...
показати весь коментар
12.02.2025 17:46 Відповісти
Під час великої війни всі колуарні бариги виїхали разом з асфальтом за бугор на Мальдіви...
показати весь коментар
12.02.2025 17:48 Відповісти
Скоріше вивезли родини, а самі, залишились заробляти далі, в надії що війна все спише
показати весь коментар
12.02.2025 18:39 Відповісти
А як же Юзік і друга квартальна піздо..а має виживати.
показати весь коментар
12.02.2025 17:51 Відповісти
іуди ніколи не нажруться
показати весь коментар
12.02.2025 18:04 Відповісти
Правильно писати дала заробити своїм людям......
показати весь коментар
12.02.2025 18:37 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
12.02.2025 18:48 Відповісти
Це кірюшине корито він там 70% відкатів збирає
показати весь коментар
12.02.2025 18:56 Відповісти
велике крадівництво як в народі кажуть, ****** йди вже, йди і дєрьмака свого з собою забирай, гнида тупарила
показати весь коментар
12.02.2025 19:01 Відповісти
Отак кошерна банда Єрмака-Зеленського під час війни з москалями обдирає і грабує мудрий народ тупих гоїв-хахлів - які і обрали цю банду до влади.
показати весь коментар
12.02.2025 19:06 Відповісти
Це щоб танки мордора скорше були в Київі?
показати весь коментар
12.02.2025 19:51 Відповісти
56 ярдів це не про що.
Тільки на "захисті енергетики" смотрящий від Зє за будівництвом верав 50 ярдів.
А на " асфальті", за 5 років Зє і Ко розікрали майже річнний бюджет України..
показати весь коментар
13.02.2025 00:09 Відповісти
Потужно дякую. Гешефт нормальний. Зробили разом.
показати весь коментар
13.02.2025 02:52 Відповісти
А чому не відтермінували виплати з огляду на війну, що, на інші виплати - дрони, реби, зброю, ракети, про, пенсії - зарплати бюджетникам, допомога переселенцям -достатньо?
показати весь коментар
13.02.2025 11:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 