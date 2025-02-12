Наслідки санкцій: Обсяг російської та іранської нафти на танкерах сягнув багатомісячного максимуму

Обсяг російської та іранської нафти, що зберігається на танкерах, досяг багатомісячного максимуму. Причиною цього стали жорсткіші санкції США, які обмежили кількість покупців, залишивши менше танкерів, доступних для доставки вантажів і підвищивши вартість сирої нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на торговельні джерела та аналітиків, передає enkorr.

Як зазначається, від жовтня минулого року США ввели кілька раундів санкцій проти суден і організацій, які займаються транспортуванням нафти з Ірану та Росії, що порушило торгівлю з основними імпортерами – Китаєм та Індією.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, яка передбачає спроби знизити його експорт нафти до нуля, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

Своєю чергою Іран намагався залучити нові танкери, щоб заповнити дефіцит судноплавної потужності.

Заборона минулого місяця китайською компанією Shandong Port Group підсанкційним танкерам заходити в її порти в східній провінції, де розташована більшість незалежних нафтопереробних заводів, які є основними покупцями російської та іранської нафти, також ускладнила розвантаження нафти.

Судновий брокер Braemar ACM заявив, що 57% із 126 великих перевізників нафти, які зараз залучені до торгівлі нафтою з Ірану в Китай, уже підпадають під санкції США.

Як зазначається, оскільки експорт зріс, а поставки до Китаю скоротилися, кількість іранської нафти в плавучих сховищах цього року зросла на 10-20 млн барелів. Дані Kpler показали, що плавучі сховища іранської нафти становлять понад 25 млн барелів, що є найбільшим показником за останній рік.

Що стосується російської нафти, то посилення американських санкцій призвело до зростання витрат для нафтопереробних заводів у Китаї та Індії.

Транспортні витрати також зросли через меншу кількість доступних суден. Вартість доставки нафти з російського далекого сходу до північного Китаю минулого разу становила близько $4,5 млн, що приблизно втричі більше, ніж до останніх санкцій США, хоча знизилася з $7 млн невдовзі після їх оголошення.

За даними Kpler, російська нафта на воді 27 січня досягла двомісячного максимуму – 88 млн барелів, що на 24% вище, ніж 10 січня, коли були оголошені санкції.

Раніше стало відомо, що європейські країни розмірковують над юридичним механізмом, який би зробив можливим посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море.

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Окрім того, світові санкції проти російської нафти б'ють по різних проєктах РФ, але особливо страждають далекосхідні. Зокрема, сировина не вивозиться з родовищ на шельфі Сахаліну. Її доводиться зберігати в танкерах, яких на Далекому Сході й так не вистачає.

Також повідомлялося, що китайським нафтопереробникам пропонують російську нафту сорту ESPO за нижчими цінами, оскільки санкції США збільшують логістичні та адміністративні перепони, відлякуючи покупців.