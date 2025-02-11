Санкції діють: Росія запропонувала Китаю додаткову знижку на нафту

Китайським нафтопереробникам пропонують російську нафту сорту ESPO за нижчими цінами, оскільки санкції США збільшують логістичні та адміністративні перепони, відлякуючи покупців.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані трейдерів.

Так, поставки з російського тихоокеанського порту "Козьміно" на несанкційному танкері пропонуються з премією до нафти сорту Brent від $2 до $3. Це можна порівняти з премією в $5 за барель або вище, яку пропонували минулого місяця за вантажі на аналогічних умовах. Покупці також мали можливість приймати партії сирої нафти, доставлені на підсанкційному судні, за нижчою ціною.

Як зазначається, обмежена кількість портів і танкерів, готових обслуговувати російську торгівлю нафтою, збільшила вартість відправлення ESPO до Китаю та зробила вантажі занадто дорогими для незалежних нафтопереробників, що спонукало їх знизити швидкість переробки.

Падіння попиту з боку ключових покупців своєю чергою змусило продавців знизити ціни.

Крім того, трейдери кажуть, що деякі державні нафтопереробні підприємства Китаю цього місяця залишалися осторонь, зважуваючи ризики та наслідки роботи з ESPO.

Докладніше: Після санкцій вартість доставки російських нафтових куль ESPO зросла в п’ять разів

Нещодавні санкції США обмежили частину флоту, який обслуговував "Козьміно". Плата за транспортування ESPO до Китаю різко зросла, і танкери, які раніше часто відвідували західні порти Росії, перебазували на схід.

Ще до останніх санкцій США китайські порти стали обережно ставитися до танкерів, які потрапили під санкції. Такі випадки призвели до того, що деякі кораблі, що перевозили ESPO та іншу російську марку "Сокіл", простоювали біля Китаю.

Щоб зберегти торгівлю ESPO, покупці та продавці розглядали можливість використання менш відомих терміналів прийому нафти або вивчення можливості розвантаження за межами провінції Шаньдун і повторного завантаження на інший танкер, що зменшило б контроль з боку влади. Ці заходи, однак, пов'язані з вищими витратами, які більшість нафтопереробників зараз не в змозі покрити.

Раніше стало відомо, що європейські країни розмірковують над юридичним механізмом, який би зробив можливим посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море.

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Як працює тіньовий флот Путіна

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує $60 за баррель.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

Станом на квітень 2024 року International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

Під міжнародні санкції наразі потрапила лише частина суден "тінового флоту" РФ.

Згодом стало відомо, що шість російських нафтових танкерів, які ще будуються російською верф'ю "Звезда", потрапили під нові санкції США. Це перший випадок, коли США заборонили танкери ще до того, як вони вийшли в море, не кажучи вже про те, щоб перевозити санкційні вантажі.

У жовтні минулого року стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.