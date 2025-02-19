БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 435 10

У Німеччині знайшли роботу вже 300 тисяч українців. Це чверть всіх біженців з України у ФРН

Скільки українців працевлаштовано в Німеччині?

У Німеччині станом на листопад 2024 року були офіційно працевлаштовані 296 тис. українців.

Про це повідомило Федеральне агентство праці Німеччини, передає DW. 

Відтак, ці цифри свідчать про те, що працевлаштовані майже чверть із 1,25 млн українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року.

До початку повномасштабного російського вторгнення Україну в лютому 2022 року працевлаштованих українців у Німеччині було близько 65 тис.

Як зазначається, українці в Німеччині працюють переважно у виробничому секторі, торгівлі, секторі охорони здоров'я та соціальних послуг, будівництва, гостинності, а також у сфері, що передбачає тимчасову зайнятість, наприклад садівництво.

Таким чином ще близько 211 тис. українців у Німеччині станом на листопад 2024 року були безробітними, тоді як 98 тис. відвідували інтеграційні курси. Ще 29 тис. українців відвідували мовні курси, пов'язані з працевлаштуванням, а 21 тис. – були учасниками програм зайнятості.

У Федеральному агентстві праці Німеччини додали, що рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більш ніж удвічі, попри складне економічне середовище, а отже "розвивався дуже добре порівняно із загальним середнім показником".

Раніше стало відомо, що перший центр для повернення українських біженців відкриють у Берліні. До того повідомлялося, що такі хаби також можуть з'явитися у Чехії. Україна також обговорила проєкт з Польщею.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Порівняно з кінцем листопада 2024 року загальна кількість осіб із тимчасовим захистом в ЄС на кінець грудня зросла на 25,59 тис. (+0,6%).

Автор: 

біженці (721) безробіття (364) Німеччина (1901) робота (917)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+4
25% - літні
35% - діти
25% - знайшли роботу
15 % - безробітні
Зовсім непоганий результат. З арабами та афганцями ситуація куди гірше.
показати весь коментар
19.02.2025 18:56 Відповісти
+3
Так. Тому заберіть їх собі, або хай їх росія забере
невчені, невиховані, вічно п"яні вони лише ********* громадян України,
не кажучи вже про націю( бо їх же не відрізняють, що вони кацапи з України)
показати весь коментар
19.02.2025 19:07 Відповісти
+2
А хіба ці "знедолені біженці" їхали туди щоб працювати десь на заводі чи вантажником чи посудомийкою?? За ойро вони їхали,комфортом,за вдалими женихами і просто можливістю проміняти своїх чоловіків в Україні на арабів,турків,негрів... В телеграмі та Тік-Ток пишуть,що деякі вже й запліднені арабо-турками.... До речі,за моїми спостереженнями,в Києві за час війни значно побільшало укрмови,це не патріотизм,думаю носії росмови,кацапи і маланці,прсто масово чкурнули за кордон....
показати весь коментар
19.02.2025 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба ці "знедолені біженці" їхали туди щоб працювати десь на заводі чи вантажником чи посудомийкою?? За ойро вони їхали,комфортом,за вдалими женихами і просто можливістю проміняти своїх чоловіків в Україні на арабів,турків,негрів... В телеграмі та Тік-Ток пишуть,що деякі вже й запліднені арабо-турками.... До речі,за моїми спостереженнями,в Києві за час війни значно побільшало укрмови,це не патріотизм,думаю носії росмови,кацапи і маланці,прсто масово чкурнули за кордон....
показати весь коментар
19.02.2025 18:20 Відповісти
Так. Тому заберіть їх собі, або хай їх росія забере
невчені, невиховані, вічно п"яні вони лише ********* громадян України,
не кажучи вже про націю( бо їх же не відрізняють, що вони кацапи з України)
показати весь коментар
19.02.2025 19:07 Відповісти
Статья ни о чем. Где статистика по возрастным категориям? Сколько детей, пенсионеров, мужчин и женщин трудоспособного возраста? Сколько женщин имеют детей до 12 лет? По моей статистике из 4-5 человек, может идти работать 1. Может у кого-то другие данные? Может немцы дураки, чтобы содержать бездельников?
показати весь коментар
19.02.2025 18:43 Відповісти
В українців в Німеччині є всі можливості для отримання висококваліфікованої роботи і отримувати таку ж саму заробітну плату, яку отримують німці
показати весь коментар
19.02.2025 18:54 Відповісти
потрібно мати бажання і мотивацію
А ці кацапи приїхали лише на гроші.
показати весь коментар
19.02.2025 19:08 Відповісти
Не всі. Також, є люди, які за цей час вивчили мову, підтвердили українські дипломи і працевлаштувались на хорошу роботу.
показати весь коментар
19.02.2025 19:24 Відповісти
кацапам не дається інша мова, ніяка
бо вони ніколи не вчили в Україні українську,
бо думали, що завжди будуть росмовою квакати
а тут Німеччина влупила їм в хвіст і гриву
вони опираються, як можуть..
А українці, звісно, тут успішні.
Підтвердили дипломи і працюють.
показати весь коментар
19.02.2025 19:55 Відповісти
25% - літні
35% - діти
25% - знайшли роботу
15 % - безробітні
Зовсім непоганий результат. З арабами та афганцями ситуація куди гірше.
показати весь коментар
19.02.2025 18:56 Відповісти
Розповім вам бувальщину. Був у мене один знайомий, який залишив дружину з двома дітьми і знайшов "щастя" - німку, яка родилася в Україні і виросла. Потім прийшов час, коли німці стали надавати етнічним німцям громадянство. і вони скористалися цією можливістю. Їм подарували квартиру , забезпечили грішми, зробили дружині безкоштовно дуже складну операцію на нозі, бо вона все життя ходила як качка. Сказали - ось вам безкоштовні курси і вчіть мову . Буде чоловік знати мову - посадимо на новий "Сканія" в целофані сидіння і буде вам щастя ! Питаю - мову вивчив ? Та ні, каже, ми на курсах карти грали. Роботи йому як ви розумієте, не дали. Тоді він склепав ще двох дітей (вже своїх). І стали вони жити на одні "пособія" ! І тут він захворів на рак ! І що далі ? Правильно !!! Жінка дала йому копняка і став він єво вєлічєство бомж !... А потім згас і простягнув ноги. Навіть на похорон рідні діти не поїхали ! А до кого ?.. От такий життєвий досвід. Чому ? Та тому що він був москалем !!!! То ж таких як він "рускаязічних украінцев" там хоч греблю гати. Відсотки порахуйте самі...
показати весь коментар
19.02.2025 22:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 