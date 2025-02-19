У Німеччині знайшли роботу вже 300 тисяч українців. Це чверть всіх біженців з України у ФРН

У Німеччині станом на листопад 2024 року були офіційно працевлаштовані 296 тис. українців.

Про це повідомило Федеральне агентство праці Німеччини, передає DW.

Відтак, ці цифри свідчать про те, що працевлаштовані майже чверть із 1,25 млн українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року.

До початку повномасштабного російського вторгнення Україну в лютому 2022 року працевлаштованих українців у Німеччині було близько 65 тис.

Як зазначається, українці в Німеччині працюють переважно у виробничому секторі, торгівлі, секторі охорони здоров'я та соціальних послуг, будівництва, гостинності, а також у сфері, що передбачає тимчасову зайнятість, наприклад садівництво.

Таким чином ще близько 211 тис. українців у Німеччині станом на листопад 2024 року були безробітними, тоді як 98 тис. відвідували інтеграційні курси. Ще 29 тис. українців відвідували мовні курси, пов'язані з працевлаштуванням, а 21 тис. – були учасниками програм зайнятості.

У Федеральному агентстві праці Німеччини додали, що рівень інтеграції українців у 2024 році зріс більш ніж удвічі, попри складне економічне середовище, а отже "розвивався дуже добре порівняно із загальним середнім показником".

Раніше стало відомо, що перший центр для повернення українських біженців відкриють у Берліні. До того повідомлялося, що такі хаби також можуть з'явитися у Чехії. Україна також обговорила проєкт з Польщею.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Порівняно з кінцем листопада 2024 року загальна кількість осіб із тимчасовим захистом в ЄС на кінець грудня зросла на 25,59 тис. (+0,6%).