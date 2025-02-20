БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
687 15

Дві третини росіян заявили, що не мають заощаджень "на чорний день"

Дві третини росіян заявили, що не мають заощаджень

Частка росіян, які мають заощадження "на чорний день", у лютому цього року різко скоротилася – до 33% із 40% у січні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування "інФОМ", передає The Moscow Times.  

Частка тих, хто не має заощаджень, зросла ще сильніше: на 5 процентних пунктів, з 56% у січні до 64%.

Частка людей із заощадженнями виявилася мінімальною, а без них – максимальною з березня 2022 року. Задане питання звучало так: "А в принципі сьогодні у вас (вашої родини) є заощадження, грошовий запас, який дозволить протриматися якийсь час, якщо ви втратите основний дохід?".

При цьому самі заощадження рекордно зростають. За минулий рік кошти населення в банках збільшилися завдяки доходам, що зросли, і високим ставкам за вкладами на 26%, або 11,9 трлн руб., до 57,5 ​​трлн руб. на 1 січня.

Проте доходи росіян зростають нерівномірно: за даними Росстату, минулого року в реальному вираженні грошові доходи населення і зарплати (за січень-листопад) зросли на 7,3%, а пенсії при цьому скоротилися за рік на 0,8%.

Водночас зазначається, що, навіть якщо люди мають заощадження, вони, як правило, невеликі. Проведене в серпні опитування показало, що у 35% вони приблизно рівні або навіть менші за місячний доход сім'ї, ще у 29% дорівнюють доходу сім'ї за 2-3 місяці. При цьому мінімальну суму, яку можна назвати заощадженнями, росіяни оцінили у 100 тис. руб.

У липні минулого року інше опитування показало, що майже половина громадян Росії не мають жодного рубля заощаджень на "чорний день". У серпні 2023 року 27% росіян зізналися в тому, що взагалі не мають заощаджень на "чорний день".

У січні цього року стало відомо, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% – "приблизно дві третини", а 10% – "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).

У лютому повідомлялося, що росіяни, незважаючи на всі обмеження, не втратили інтересу до валюти. Так, торік вони купили валюти приблизно на $7 млрд більше, ніж продали. Загалом у минулому році фізичні особи стали нетто-покупцями іноземної валюти на суму 679,4 млрд руб.

У Центробанку Росії своєю чергою заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Автор: 

банки (7031) інфляція (749) росія (14573) ціни (3584) заощадження (26)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Та якось пох.. Бажано щоб той "чорний день" наступив для усіх без винятку кацапів якомога швидше
показати весь коментар
20.02.2025 09:12 Відповісти
+3
кацапи мають виздихати.
показати весь коментар
20.02.2025 09:22 Відповісти
+3
Та знаєте, якось похрін на кацапів. У самих срака, так що не до них. В моїх батьків пенсія 2500, їм не вистачає просто на життя, які ще нахрін відкладення на чорний день?
показати весь коментар
20.02.2025 09:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та якось пох.. Бажано щоб той "чорний день" наступив для усіх без винятку кацапів якомога швидше
показати весь коментар
20.02.2025 09:12 Відповісти
А даремно, що не накопичили збереження - чорний день для рашистів уже дуже близько... Я би сказав, що навіть не чорний день, а чорна полоса!!!
показати весь коментар
20.02.2025 09:17 Відповісти
чорна вічність
хіба що росіяни повісять ліліпутіна і підпишуть угоду з трампоном про передачу Сибірських корисних копалин взамін на "ніжки буша трампа"
показати весь коментар
20.02.2025 13:04 Відповісти
кацапи мають виздихати.
показати весь коментар
20.02.2025 09:22 Відповісти
Та знаєте, якось похрін на кацапів. У самих срака, так що не до них. В моїх батьків пенсія 2500, їм не вистачає просто на життя, які ще нахрін відкладення на чорний день?
показати весь коментар
20.02.2025 09:52 Відповісти
Тобі не подобаються погані новини з росіі...
показати весь коментар
20.02.2025 10:13 Відповісти
Я зрозумів. Ти тонеш у власному гівні.
показати весь коментар
20.02.2025 10:29 Відповісти
Ти особисто тонеш у гівні, чи ні?
показати весь коментар
20.02.2025 11:03 Відповісти
ПДРУ ПУТИНУ ХВАТИТ ДЕНЕГ НА 3 ГОДА ЕЩЁ, А ПОТОМ РОССИИ ПЗДА !!!
показати весь коментар
20.02.2025 10:06 Відповісти
УКРАИНА И ВСЕ ЕЁ СОЮЗНИКИ ДОЛЖНЫ ИДТИ В ALL IN !!!
показати весь коментар
20.02.2025 10:08 Відповісти
Чорний день це ніч.
показати весь коментар
20.02.2025 10:12 Відповісти
це затемнення сонця в очах пасмешніка назавжди
показати весь коментар
20.02.2025 13:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 