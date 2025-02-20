Дві третини росіян заявили, що не мають заощаджень "на чорний день"

Частка росіян, які мають заощадження "на чорний день", у лютому цього року різко скоротилася – до 33% із 40% у січні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування "інФОМ", передає The Moscow Times.

Частка тих, хто не має заощаджень, зросла ще сильніше: на 5 процентних пунктів, з 56% у січні до 64%.

Частка людей із заощадженнями виявилася мінімальною, а без них – максимальною з березня 2022 року. Задане питання звучало так: "А в принципі сьогодні у вас (вашої родини) є заощадження, грошовий запас, який дозволить протриматися якийсь час, якщо ви втратите основний дохід?".

При цьому самі заощадження рекордно зростають. За минулий рік кошти населення в банках збільшилися завдяки доходам, що зросли, і високим ставкам за вкладами на 26%, або 11,9 трлн руб., до 57,5 ​​трлн руб. на 1 січня.

Проте доходи росіян зростають нерівномірно: за даними Росстату, минулого року в реальному вираженні грошові доходи населення і зарплати (за січень-листопад) зросли на 7,3%, а пенсії при цьому скоротилися за рік на 0,8%.

Водночас зазначається, що, навіть якщо люди мають заощадження, вони, як правило, невеликі. Проведене в серпні опитування показало, що у 35% вони приблизно рівні або навіть менші за місячний доход сім'ї, ще у 29% дорівнюють доходу сім'ї за 2-3 місяці. При цьому мінімальну суму, яку можна назвати заощадженнями, росіяни оцінили у 100 тис. руб.

У липні минулого року інше опитування показало, що майже половина громадян Росії не мають жодного рубля заощаджень на "чорний день". У серпні 2023 року 27% росіян зізналися в тому, що взагалі не мають заощаджень на "чорний день".

У січні цього року стало відомо, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% – "приблизно дві третини", а 10% – "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).

У лютому повідомлялося, що росіяни, незважаючи на всі обмеження, не втратили інтересу до валюти. Так, торік вони купили валюти приблизно на $7 млрд більше, ніж продали. Загалом у минулому році фізичні особи стали нетто-покупцями іноземної валюти на суму 679,4 млрд руб.

У Центробанку Росії своєю чергою заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.