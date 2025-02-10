Росіяни за рік купили валюти на 680 мільярдів рублів, хоча долар та євро стали для них "токсичними"

Росіяни, незважаючи на всі обмеження, не втратили інтересу до валюти. Так, торік вони купили валюти приблизно на $7 млрд більше, ніж продали. Загалом у минулому році фізичні особи стали нетто-покупцями іноземної валюти на суму 679,4 млрд руб.

Про це повідомляє Центробанк Росії в огляді ризиків фінансових ринків, передає The Moscow Times.

Покупки здійснювалися з січня до серпня, коли рубль був відносно стабільним і в окремі місяці зміцнювався, але щойно рубль почав падати, населення перейшло до продажів.

Найбільше валюти росіяни купили в травні та березні – на 178 млрд і 160 млрд руб., відповідно, коли курс долара опускався до 88 руб. та 90 руб. за долар.

Максимальні продажі (на 68 млрд руб.) припали на листопад, коли офіційний курс долара наближався до 110 руб. За грудень-січень рубль зміцнився на 9% до юаня та долара, повернувшись до району 100 руб. за долар, і росіяни скоротили продажі до приблизно 30 млрд руб. на місяць. Це вдвічі нижче, ніж восени (60,8 млрд руб.).

Мати справу з валютою росіянам стає дедалі складніше. Валютизація коштів населення в банках за підсумками 2024 року опустилася до рекордно низьких 6,8%.

Звичні долар та євро стали для росіян "токсичними", зберігати їх у банках небезпечно, купівля готівкової валюти також обмежена.

Головною валютою в Росії став юань, на біржі тепер можна купити тільки його. Різниця курсів на купівлю та продаж готівкових доларів та євро в банках минулого року через стрибки курсу кілька разів збільшувалася майже вдвічі.

Скоротилися і перерахування коштів на рахунки в іноземних банках: за даними Центробанку Росії, майже на 20%. За січень-листопад росіяни перевели на свої закордонні рахунки 705 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що валютний баланс банківської системи Росії продовжується "здуватись" у міру того, як західні санкції посилюються, а фінансові мости зі світом – руйнуються. Так, станом на листопад 2024 року на клієнтських рахунках фізичних та юридичних осіб у банках РФ було $159 млрд – мінімальний обсяг валюти з 2008 року.

До того стало відомо, що російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку Росії, вже потрапило 95% національної банківської системи РФ.

Нагадаємо, 12 червня 2024 року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.