БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 663 15

Запаси валюти в банках Росії впали до мінімуму за 16 років

Запаси валюти в російських банках впали до мінімуму за 16 років

Валютний баланс банківської системи Росії продовжується "здуватись" у міру того, як західні санкції посилюються, а фінансові мости зі світом – руйнуються. Так, станом на листопад 2024 року на клієнтських рахунках фізичних та юридичних осіб у банках РФ було $159 млрд – мінімальний обсяг валюти з 2008 року.

Про це свідчать дані статистики Центробанку Росії, передає The Moscow Times. 

Клієнтські рахунки в грудні втратили ще $4,9 млрд, а за четвертий квартал – $15,9 млрд. Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України валютні рахунки спорожніли на 40% або $104 млрд, що стало рекордним відтоком за всю історію доступної статистики Центробанку РФ.

Рахунки фізосіб втратили $52 млрд після того, як сотні тисяч громадян залишили Росію та "евакуювали" свої заощадження. Бізнес вивів або конвертував $44 млрд, або третину запасів валюти, яку мав перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Охочих розмістити валюту в російських банках стає дедалі менше. Після того, як влітку Центробанк РФ пом'якшив нормативи обов'язкового продажу валюти, експортери залишають частину виручки на рахунках за кордоном.

Крім того, даються взнаки проблеми з платежами, через які кошти за продаж сировини "зависають" за кордоном: так, минулого року до країни не дійшла виручка на $30 млрд.

Раніше повідомлялося, що російська економіка в 2024 році пережила різкий сплеск "тіньового" відтоку капіталуЗа даними Центробанку РФ, за рік $9,6 млрд пішло з країни в результаті операцій, які не потрапляють в жодну зі стандартних категорій (імпорт товарів, інвестиції, погашення боргу тощо) і були класифіковані як "чисті помилки та пропуски" платіжного балансу.

Ця стаття збільшилася на третину порівняно з 2023 роком ($7,2 млрд), на 60%, якщо порівнювати з 2022 роком ($6 млрд), та у 96 разів, якщо порівнювати з 2021 роком.

До того стало відомо, що російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку Росії, вже потрапило 95% національної банківської системи РФ.

Нагадаємо, 12 червня 2024 року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Автор: 

банки (7013) біржа (539) валюта (2221) росія (14439) санкції (4490)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
У дупу рашу!
Собою переймайтесь, ***!
показати весь коментар
05.02.2025 08:30 Відповісти
+3
Не дуже сильно б вірив цим цифрам. росія легко може виставити назовні те, що їм треба.
З метою, наприклад, просунути тезу "нєт смисла вводіть новиє санкціі, ми і от етіх сдуваємся".
показати весь коментар
05.02.2025 08:44 Відповісти
+3
скоріше би вже почали вилучати депозити вкладників.
показати весь коментар
05.02.2025 08:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У дупу рашу!
Собою переймайтесь, ***!
показати весь коментар
05.02.2025 08:30 Відповісти
Норм!
Але потрібно ще і ще
показати весь коментар
05.02.2025 08:30 Відповісти
А про тата римського забули .
показати весь коментар
05.02.2025 08:36 Відповісти
Не дуже сильно б вірив цим цифрам. росія легко може виставити назовні те, що їм треба.
З метою, наприклад, просунути тезу "нєт смисла вводіть новиє санкціі, ми і от етіх сдуваємся".
показати весь коментар
05.02.2025 08:44 Відповісти
скоріше би вже почали вилучати депозити вкладників.
показати весь коментар
05.02.2025 08:46 Відповісти
Коли кацапу не буде за що та де купити "водяри" та "папірос",от тоді й настане для кацапа-срака, все інше -маячня.
показати весь коментар
05.02.2025 09:32 Відповісти
И вот когда на paшkу надвигается ж#па администрация трампуделя делает всё, чтобы её спасти. Какого чёрта? Другого момента додавить империю зла может и не быть.
показати весь коментар
05.02.2025 09:51 Відповісти
Треба їх залишити з голою дупою, тоді швидко за ніжки буша віддадуть і пуйла, і всю яз
показати весь коментар
05.02.2025 10:16 Відповісти
Тому й наказ ОПі. Швидко готувати договір з призупинкою бойових дій для накопичення сил Кацапією.
показати весь коментар
05.02.2025 11:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 