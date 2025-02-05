Запаси валюти в банках Росії впали до мінімуму за 16 років

Валютний баланс банківської системи Росії продовжується "здуватись" у міру того, як західні санкції посилюються, а фінансові мости зі світом – руйнуються. Так, станом на листопад 2024 року на клієнтських рахунках фізичних та юридичних осіб у банках РФ було $159 млрд – мінімальний обсяг валюти з 2008 року.

Про це свідчать дані статистики Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Клієнтські рахунки в грудні втратили ще $4,9 млрд, а за четвертий квартал – $15,9 млрд. Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України валютні рахунки спорожніли на 40% або $104 млрд, що стало рекордним відтоком за всю історію доступної статистики Центробанку РФ.

Рахунки фізосіб втратили $52 млрд після того, як сотні тисяч громадян залишили Росію та "евакуювали" свої заощадження. Бізнес вивів або конвертував $44 млрд, або третину запасів валюти, яку мав перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Охочих розмістити валюту в російських банках стає дедалі менше. Після того, як влітку Центробанк РФ пом'якшив нормативи обов'язкового продажу валюти, експортери залишають частину виручки на рахунках за кордоном.

Крім того, даються взнаки проблеми з платежами, через які кошти за продаж сировини "зависають" за кордоном: так, минулого року до країни не дійшла виручка на $30 млрд.

Раніше повідомлялося, що російська економіка в 2024 році пережила різкий сплеск "тіньового" відтоку капіталу. За даними Центробанку РФ, за рік $9,6 млрд пішло з країни в результаті операцій, які не потрапляють в жодну зі стандартних категорій (імпорт товарів, інвестиції, погашення боргу тощо) і були класифіковані як "чисті помилки та пропуски" платіжного балансу.

Ця стаття збільшилася на третину порівняно з 2023 роком ($7,2 млрд), на 60%, якщо порівнювати з 2022 роком ($6 млрд), та у 96 разів, якщо порівнювати з 2021 роком.

До того стало відомо, що російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку Росії, вже потрапило 95% національної банківської системи РФ.

Нагадаємо, 12 червня 2024 року США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.