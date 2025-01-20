Приплив доларів у Росію обвалився до рівня середини 1990-х

Російська економіка відчуває дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку Росії, вже потрапило 95% національної банківської системи РФ.

Так, за оцінками підсумків 2024 року Росія отримала лише близько $70 млрд валютного виторгу в доларах і євро, пише The Moscow Times.

Так, за даними Центробанку РФ, за січень-листопад минулого року російські експортери вивезли за кордон товарів на $386 млрд, а за підсумками року, згідно з прогнозами російського регулятора, експортні доходи становитимуть близько $420 млрд.

Однак лише 18% цих поставок оплачується в доларах і євро – ключових валютах світової торгівлі, на які припадає 70% товарообігу на планеті.

За даними російського Центробанку, 43% експорту станом на листопад оплачувалося в рублях, а 38,6% – у "інших валютах", головною з яких для Росії став китайський юань.

Приплив основних світових валют відповідає експортним доходам економіки Росії рівня 1990-х років, випливає зі статистики Центробанку РФ: $66,1 млрд – 1994 року, $73,7 млрд – 1998 року, $69,6 млрд – 1999 року.

Для порівняння: перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України понад 80% валютної виручки російських компаній припадало на долари та євро, а їхній приплив міг становити близько $400 млрд на рік (за даними на 2021 рік).

Як зазначається, насправді доларів і євро минулого року російські експортери отримали ще менше – близько $50 млрд, оскільки значна частина виручки "зависла" за кордоном через посилення американських санкцій.

У листопаді під новий раунд обмежень потрапив "Газпромбанк" – останній із великих російських держбанків, який зберігав доступ до доларових розрахунків та системи SWIFT. Разом із ним до "чорних списків" було включено ще близько 50 банків, які обслуговували зовнішню торгівлю.

Проблеми з платежами

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Згодом стало відомо, що нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.

У "Газпромбанку" своєю чергою заявили, що санкції не вплинуть на його банківські операції, але не відповіли на запитання щодо рішень щодо оплати газу. Проте водночас банк попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.

Наприкінці березня 2022 року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

На початку цього року повідомлялося, що зростання неплатежів через проблеми, що накопичуються в російській економіці, високі відсоткові ставки й труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі змушує бізнес у Росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою.

У листопаді минулого року стало відомо, що посилення вимог іноземних банків, що обернулося тривалими затримками та відмовами в оформленні платежів для російських компаній, змушує деяких повертатися до бартерних угод, які загрожують падінням зборів до бюджету РФ.

Міністерство фінансів США 12 червня 2024 року внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці вересня стало відомо, що Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.

Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.