Проблеми з платежами: Російський бізнес переходить до популярної в 1990-х схеми передоплати

Зростання неплатежів через проблеми, що накопичуються в російській економіці, високі відсоткові ставки й труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі змушує бізнес у Росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою.

Про це заявили керівники Центробанку РФ, обговорюючи 20 грудня ключову ставку –тоді російський Центробанк несподівано зберіг її на рівні 21%, хоча більшість експертів очікували на її підвищення до 23%, передає The Moscow Times.

"За словами ряду учасників обговорення, в ході оперативних опитувань компанії відзначають деяке зростання затримок платежів і, як наслідок, скорочення поставок із відстроченням оплати та зростання постачання за передоплатою", – сказано в резюме дискусії.

ЦБ Росії вважає це одним із проявів охолодження економічної активності.

Зростанню неплатежів сприяють високі відсоткові ставки, які ЦБ Росії обіцяє тримати довго. Однак не всі впораються з ними, і компанії все більше побоюються фінансовий стан своїх контрагентів.

Як зазначається, ставки за кредитами і навіть депозитами помітно перевищують ключову, що стимулює компанії довше тримати кошти в банках замість інвестувати чи оперативно розплачуватися з контрагентами. Відтак, імовірно, що низка компаній формують грошові запаси під поглинання менш сильних у 2025 році.

Окрім того, експорти в галузі в Росії очікують на зростання неплатежів. Вони вже вийшли на перше місце серед проблем для бізнесу, а частка компаній, що допускають прострочення платежів постачальникам, зросла в третьому кварталі до значень, близьких до рекордних.

Проблеми з платежами в Росії

На початку грудня минулого року повідомлялося, що бізнес у Росії зіткнувся з погіршенням платіжної дисципліни контрагентів на тлі проблем із транскордонними банківськими розрахунками та різкого підвищення ставок за кредитами. Так, за третій квартал частка компаній, які допускають прострочення платежів постачальникам, зросла у всіх категоріях бізнесу і знаходиться близько до рекордних в історії значень.

До того стало відомо, що російські експортери зазнають усе більших проблем з оплатою поточних витрат через складнощі в проведенні банківських платежів, які торкнулися операцій у всіх "дружніх" Росії країнах, включно з Китаєм, Туреччиною та ОАЕ. Так, через транзакції, що зависають, які відхиляються банками, або затримуються на строки до місяця й більше, компаніям стає все важче планувати щоденні витрати.

Нагадаємо, Центробанк РФ підняв ключову ставку, яка після восьми підвищень поспіль вже знаходиться на рекордному за 20 років рівні 21%.

Наприкінці грудня повідомлялося, що російські компанії почали використовувати біткоіни та інші цифрові валюти в міжнародних платежах після законодавчих змін, які дозволили таке використання для протидії санкціям Заходу.

Раніше повідомлялося, що китайські банки посилили перевірки платежів із Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них "російський слід".

До того стало відомо, що китайські банки почали масово блокувати рахунки російським компаніям через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, що знаходяться під санкціями.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня 2024 року повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.