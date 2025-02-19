Італійський модний бренд Gucci зареєстрував торгову марку в Росії, – росЗМІ

Італійський модний бренд Gucci офіційно зареєстрував свою торгову марку в Роспатенті. Заявка була подана 2 червня 2023 року, датою держреєстрації вказано 18 лютого 2025 року.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на відповідні документи, передає LIGA.net.

Як зазначається, зареєстрована у Флоренції компанія Guccio Gucci отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року. Реєстрація охоплює широкий спектр товарів відповідно до міжнародної класифікації.

Це, зокрема, дозволяє бренду реалізовувати сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, нижню білизну, купальники, взуття та головні убори. Також під маркою Gucci можуть продаватися спортивні товари, такі як лижі та дошки для серфінгу, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд і кухонний інвентар.

Зареєстрований товарний знак дає компанії право займатися рекламною діяльністю, створювати кулінарні скульптури та відкривати заклади громадського харчування.

Як повідомляється, Союз торгових центрів Росії також направив пропозицію щодо повернення брендів Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та Pull&Bear. За повідомленнями російських ЗМІ, компанії аналізують ринок і розглядають можливі варіанти відновлення діяльності в країні.

Компанія Gucci входить до групи Kering, заснованої 1962 року та яка належить французькому мільярдеру Франсуа Піно. До групи, окрім Gucci, входять різні люксові бренди, зокрема Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni та інші.

Як повідомлялося, в червні минулого року Федеральна служба інтелектуальної власності Росії (Роспатент) зареєструвала товарний знак виробника лікерів Jägermeister.

У листопаді 2022 року німецький виробник міцного лікеру Jägermeister офіційно призупинив поставки до Росії.

До того стало відомо, що американська компанія Coca-Cola, яка припинила продавати напої під своїми основними брендами в Росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію в РФ товарних знаків – Coca-Cola, Sprite і Fanta.

За російським законодавством товарні знаки у разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані.

Група компаній Kering оголосила про закриття своїх магазинів у Росії в березні 2022 року. Крім того, компанія зробила "значну пожертву" Управлінню Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та Агентству ООН у справах біженців.