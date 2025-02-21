У Росії торік закрили 160 лікарень, щоб зекономити гроші на війну. Це в 5 разів більше, ніж у попередні роки

Російська влада запустила нову хвилю "оптимізації" в охороні здоров'я на тлі скорочення медичних видатків бюджету, в якому кожен третій рубль іде на армію та повномасштабну війну проти України. Так, за підсумками 2024 року в різних суб'єктах РФ було ліквідовано не менше 160 державних лікарень, клінік, медпунктів, диспансерів, пологових будинків та інших медичних установ.

Про це пише The Moscow Times.

Темпи закриття лікарень у порівнянні з попередніми роками збільшилися більш ніж у 5 разів: так, за даними російської Рахункової палати, з 2021 до жовтня 2023 року в Росії закрили 88 лікарень, тобто в середньому близько 30 на рік.

Найчастіше минулого року закривали сільські медичні установи. Так, припинили роботу 25 районних та міжрайонних лікарень, які обслуговували сотні людей із розташованих неподалік невеликих населених пунктів. Також було ліквідовано щонайменше 15 фельдшерсько-акушерських пунктів та сільських амбулаторій.

Незважаючи на заклики президента РФ Владіміра Путіна народжувати по 8 дітей і рік сім'ї, проголошений Кремлем, торік у Росії закрилося 18 пологових будинків, перинатальних центрів і гінекологічних відділень. Також під ліквідацію потрапили 10 дитячих клінік та відділень.

Хвиля "оптимізації" прокотилася російськими регіональними лікарнями після різкого скорочення витрат на нацпроєкт "Охорона здоров'я", за допомогою якого Путін у 2018 році обіцяв збільшити середню тривалість життя росіян до 80 років. 2024 року витрати бюджету на проєкт були урізані на 10% – з 321,3 млрд до 289,9 млрд руб. Фінансування федерального проєкту "Модернізація первинної ланки охорони здоров'я" було зменшено на 14%, фінансування дитячої медицини – удвічі, а первинної медичної допомоги – на 20%.

На 2025 рік російький уряд заклав до бюджету подальший секвестр видатків за низкою медичних федропроєктів: наприклад, проєкт "Розвиток інфраструктури охорони здоров'я" зменшиться на третину – з 58,7 млрд до 36,4 млрд руб., а проєкт "Боротьба із серцево-судинними захворюваннями" позбудеться кожного другого рубля: цього року на нього заклали 11,5 млрд руб. проти 20,4 млрд руб. роком раніше.

Як повідомлялося, 1 грудня минулого року президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в 4 рази.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб,, або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Згодом стало відомо, що валютні запаси, які уряд Росії понад 10 років збирав за рахунок сировинних надприбутків бюджету, наближаються до вичерпання. Так, обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту (ФНД) на 1 грудня скоротився до $53,8 млрд.

Перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни роти України у ​​ФНД було близько $140 млрд ліквідних активів. Таким чином, за три роки бойових дій "грошова подушка" російського уряду здулася майже втричі.

У середині грудня Путін заявив, що Росія не може нескінченно збільшувати витрати на армію, які вже сягнули третини видатків російського бюджету.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну