30% українських біженців у Австрії мають роботу. Вони швидше виходять на ринок праці, – посол

Близько 30% українських біженців у Австрії мають роботу.

Про це повідомив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Бенкьо, наразі в Австрії перебуває приблизно 85 тис. біженців із України, а багато з тих, хто має роботу, вивчили німецьку мову.

Посол також нагадав, що статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року.

"Тож будь-який українець, який прибуває до Австрії, може попросити про тимчасовий захист, оскільки повномасштабна війна все ще триває. [...] Українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, і це факт. Українські біженці відносно швидко виходять на ринок праці, вони віддають своїх дітей до школи", – розповів Бенкьо.

Він додав, що багато українських дітей відвідує дві школи – з понеділка по п'ятницю вони ходять до австрійської школи, яка є обов'язковою, а в суботу – до української школи, щоб вивчати українську мову та українську історію.

Раніше стало відомо, що в Німеччині станом на листопад 2024 року були офіційно працевлаштовані 296 тис. українців. Ці цифри свідчать про те, що працевлаштовані майже чверть із 1,25 млн українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Порівняно з кінцем листопада 2024 року загальна кількість осіб із тимчасовим захистом в ЄС на кінець грудня зросла на 25,59 тис. (+0,6%).

У лютому цього року повідомлялося, що Чехія спільно з польським головуванням у Євросоюзі працюють над рішенням про статус українських біженців, які наразі користуються тимчасовим захистом, після "завершення" війни.