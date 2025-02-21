"Приватбанк" у ніч на суботу призупинить операції з картками та платежі. Банкомати також не працюватимуть

У ніч на 22 лютого 2025 року "Приватбанк" проводитиме планові регламентні роботи процесингу, платіжних систем та сервісів задля підвищення якості та безпеки платежів та операцій із платіжними картками. Через це операції з картками та платежі в "Приват24" будуть призупинені з 00:00 до 06:30 ранку.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Аналогічна "перерва" буде і в роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, платіжного застосунку "Термінал".

"Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплату покупок картками, платежі чи скористатися "Приват24" і мережею безготівкової оплати, радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", – порадили в банку.

Минулого разу "Приватбанк" проводив роботи в ніч проти 26 січня.

Як повідомлялося, за результатами 2024 року прибуток державного "Приватбанку" до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023 року.