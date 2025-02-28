Ціни на цибулю в Україні знизилися до мінімальних за чотири роки

Цього тижня низка українських фермерів почали масово розпродувати наявні обсяги цибулі. Приводом стало стрімке погіршення якості продукції в місцевих сховищах.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, із початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%. Сьогодні українські фермери ведуть продаж даної продукції по 7-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції.

Зниження цін виробники пояснюють різким погіршенням якості продукції. Багато хто закладав у сховища вологу цибулю, яка в умовах теплої зими почала швидко проростати. Стимулювання збуту некондиційної продукції навіть шляхом зниження цін не дає бажаних результатів.

Ціни на оптові партії цибулі середньої та низької якості вже озвучуються в діапазоні 4-6 грн/кг, але активність покупців у цьому сегменті дуже низька.

На даний момент ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року., а за підсумками поточного тижня ціни на внутрішньому ринку в цьому сегменті можуть досягти мінімального значення щонайменше за чотири роки.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року в Україні цибуля подешевшала на 12% порівняно з минулим тижнем та продавалася в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій.

Пізніше стало відомо, що в Україні почали знижуватися ціни на білокачанну капусту.

Наприкінці січня капуста знову очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору в Україні.