Bitcoin обвалився на 25% від історичного максимуму після інавгурації Трампа

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin впала на 25% від історичного максимуму 20 січня, оскільки трейдери різко змінили ставки, зроблені після обрання президентом США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Сінгапурі сьогодні криптовалюта подешевшала на 5,5% – до $79 627, досягнувши найнижчого рівня з 10 листопада. Друга за величиною криптовалюта – Ether – впала на 7,3%, токени Solana і XRP – на 7,1% і 7,8% відповідно.

Вранці у Лондоні Bitcoin подешевшав на 5,8% – до $79 363, зафіксувавши падіння більш ніж на 25% з моменту досягнення історичного максимуму менш ніж шість тижнів тому. Ether, Solana і XRP також упали більш ніж на 7%.

Загалом у лютому біткойн упав більш ніж на 20%. Якщо така тенденція зберігатиметься до кінця дня п'ятниці, це стане найбільшим падінням за місяць від червня 2022 року.

Як зазначає видання, зниження цін підкреслює швидку динаміку цифрових активів, які раніше стрімко зросли після перемоги Трампа на виборах. Біткойн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Трампа, але впав на тлі занепокоєння щодо агресивної позиції президента і загальних побоювань щодо економіки США.

Це вплинуло також на американські біржові фонди, які торгують біткойнами: у вівторок інвестори вивели з них понад $1 млрд, що стало найбільшим одноденним відтоком з моменту їхнього дебюту минулого року.

Представник криптовалютної компанії Bitgo Inc. сказав, що трейдери все ще чекають, що Трамп, який вважається прихильником криптовалют, зробить конкретні кроки для сектору, включаючи створення резерву біткойнів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.