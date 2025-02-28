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Новини
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Bitcoin обвалився на 25% від історичного максимуму після інавгурації Трампа

криптовалюта

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin впала на 25% від історичного максимуму 20 січня, оскільки трейдери різко змінили ставки, зроблені після обрання президентом США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Сінгапурі сьогодні криптовалюта подешевшала на 5,5% – до $79 627, досягнувши найнижчого рівня з 10 листопада. Друга за величиною криптовалюта – Ether – впала на 7,3%, токени Solana і XRP – на 7,1% і 7,8% відповідно.

Вранці у Лондоні Bitcoin подешевшав на 5,8% – до $79 363, зафіксувавши падіння більш ніж на 25% з моменту досягнення історичного максимуму менш ніж шість тижнів тому. Ether, Solana і XRP також упали більш ніж на 7%.

Загалом у лютому біткойн упав більш ніж на 20%. Якщо така тенденція зберігатиметься до кінця дня п'ятниці, це стане найбільшим падінням за місяць від червня 2022 року.

Як зазначає видання, зниження цін підкреслює швидку динаміку цифрових активів, які раніше стрімко зросли після перемоги Трампа на виборах. Біткойн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Трампа, але впав на тлі занепокоєння щодо агресивної позиції президента і загальних побоювань щодо економіки США.

Це вплинуло також на американські біржові фонди, які торгують біткойнами: у вівторок інвестори вивели з них понад $1 млрд, що стало найбільшим одноденним відтоком з моменту їхнього дебюту минулого року.

Представник криптовалютної компанії Bitgo Inc. сказав, що трейдери все ще чекають, що Трамп, який вважається прихильником криптовалют, зробить конкретні кроки для сектору, включаючи створення резерву біткойнів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Іншим важливим фактором, який вплинув на ціну, стало також схвалення біткоїн-ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, що дозволяють легко купувати акції, які відстежують ціну біткоїна. З того часу в цю сферу надійшло понад $20 млрд інвестицій.

Автор: 

криптовалюта (628) біткоїн (288)


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Топ коментарі
+6
Тампон в черговий раз ви****бав своїх же виборців
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28.02.2025 11:41
+4
Раніше гроші чогось коштували бо були з золота, срібла та хоча б з міді. А зараз паперові гроші замінила якась цифрова фігня, яка по суті і гроша ломанаґа нє стоіт. Майбутні війни будуть за воду і за пажрать. Коли нафта кінчиться, а вона ж кінчиться колись?
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28.02.2025 10:23
+3
Скоріше Тампон і його жонка продається за рублі
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28.02.2025 12:04
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Раніше гроші чогось коштували бо були з золота, срібла та хоча б з міді. А зараз паперові гроші замінила якась цифрова фігня, яка по суті і гроша ломанаґа нє стоіт. Майбутні війни будуть за воду і за пажрать. Коли нафта кінчиться, а вона ж кінчиться колись?
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28.02.2025 10:23 Відповісти
А ще раніше пушніна була, ото де кошт.
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28.02.2025 10:31 Відповісти
1. Ви хочете носити в кишені пару кілограмів срібла та міді замість пластикової картки? Ну, принаймі, буде чим відбиватись від грабіжників))
2. Ні, не будуть. Це вже зрозуміло.
3. Ні, не закінчиться. Теорія що на утворення нафти потрібні мільйони років виявилася... сумнівною. І запаси нафти теж великі.
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28.02.2025 11:19 Відповісти
Носиті ні звичайно, а от шоб пару злитків лежало у мене в сейфі не відмовився б
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28.02.2025 11:23 Відповісти
Краще мідь або алюміній в чурках. Мідь завжди буде актуальна. Да і не кожен форточник донесе 50-100кг чурку міді. До того ж мідь можна скуповувати за пів ціни у алкашів або будівельників
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28.02.2025 12:07 Відповісти
дело не в пластиковой карте, а в том, что на ней прописано
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28.02.2025 11:35 Відповісти
Насправді золото і срібло це звичайний шмат металу, хоча і рідкісного але домовились/уявили, що це круто і з цього все почалось.
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28.02.2025 11:55 Відповісти
Золото считалось важным в ритуалах Солнца. Так как все молились Солнцу - оттого оно приобрело ценность.
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28.02.2025 12:24 Відповісти
Золото тоже такая же бесполезная фигня.
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28.02.2025 12:23 Відповісти
А крипта $TRUMP теж обвалюється....
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28.02.2025 10:38 Відповісти
Меланію можна купити менш ніж за долар.
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28.02.2025 11:58 Відповісти
Скоріше Тампон і його жонка продається за рублі
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28.02.2025 12:04 Відповісти
Трампісти можуть поцілувати свого Трампа на якого вони мастурбували тепер в сраку
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28.02.2025 12:02 Відповісти
Я биток по 105 продав, хоч раз інтуїція не підвела
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28.02.2025 12:17 Відповісти
Тампон в черговий раз ви****бав своїх же виборців
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28.02.2025 11:41 Відповісти
показово, біткойн зростає коли якісь проблеми в економіці США і люди перекладають свої гроші в більш привабливий актив
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28.02.2025 12:39 Відповісти

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