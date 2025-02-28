В Україні дорожчає морква, ціни у 3,6 раза вищі за минулорічні

В Україні цього тижня почала дорожчати морква. Наразі господарства відвантажують моркві в діапазоні 27-34 грн/кг ($0,65-0,82/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті фермерам дозволяє кілька чинників. Насамперед, подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: моркву активно закуповують як гуртові компанії, так і роздрібні мережі.

Водночас пропозиція на ринку якісних коренеплодів дещо обмежена, оскільки низка господарств воліє утримуватися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

За даними експертів, продажі моркви в Україні на сьогодні вже ведуться в середньому в 3,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Як повідомлялося, ціни на цибулю в Україні знизилися до мінімальних за чотири роки. Приводом стало стрімке погіршення якості продукції в місцевих сховищах.