У світі зріс попит на нові легковики: найбільше купили в Китаї

У січні 2025 року глобальні продажі легкових авто становили 6 782 098 штук, що на 1,9% більше порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на GlobalData.

Зазначається, що найбільшу кількість легковиків було реалізовано у Китаї – 1 963 464 авто (-1,4%).

США опинилися на другому місці з продажу автомобілів – 1 108 924 (+4,5%).

Водночас на європейських ринках було продано 1 008 694 авто (-3,2%).

Як повідомлялося, упродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Водночас торік українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.