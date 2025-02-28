Суд виправдав ексрегіонала Долженкова: його підозрювали у незаконному отриманні коштів на житло

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього народного депутата Олександра Долженкова, якого звинувачували у незаконному отриманні з держбюджету 700 тисяч гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Прокуратура подасть апеляційну скаргу на цей вирок, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У повідомленні не вказане прізвище нардепа, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться саме про Долженкова.

"Визнати невинуватим Долженкова Олександра Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України, та виправдати у зв'язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – цитує видання текст вироку.

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Як повідомлялося, раніше НАБУ і САП повторно повідомили про підозру екснардепу Олександру Долженкову. За версією слідства, він з квітня 2015 по грудень 2018 років незаконно отримував від Апарату Верховної ради компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Водночас депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн. Лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

Олександр Долженков – народний депутат України VII, VIII скликань, входив до складу фракції "Партія регіонів", а після 2014 року – до "Опозиційного блоку.