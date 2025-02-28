Кабмін виділив 4,4 мільярда на придбання нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для придбання нових пасажирських вагонів.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що затверджений Порядок визначає механізм використання коштів за бюджетною програмою "Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)".

Зокрема, уряд скасував необхідність дотримуватися під час цієї закупівлі обмежень щодо використання бюджетних коштів для передоплати товарів, встановлених положенням пункту 1 постанови Кабміну №1070 від 4 грудня 2019 року.

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Як повідомлялося, у держбюджеті на 2025 рік передбачено понад 7 млрд грн на розбудову інфраструктури української залізниці та оновлення парку пасажирських вагонів. ⁠У тому числі 4,42 млрд грн – на придбання пасажирських вагонів для "Укрзалізниці".

Нагадаємо, восени 2023 року "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ договір на виготовлення 44 пасажирських вагонів за 1,95 млрд грн з умовою поставки до 31 грудня 2025 року. У грудні того ж року "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ контракт на поставку 22 нових пасажирських вагонів на загальну суму 980,45 млн грн (з ПДВ) до 30 червня 2026 року.

До весни 2023 року КВБЗ завершив виконання замовлення "Укрзалізниці" на поставку 100 пасажирських вагонів у рамках укладеного у 2021 році договору більш ніж на 3 млрд грн.