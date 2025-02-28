У суботу для промисловості та бізнесу діятимуть обмеження електроенергії, – "Укренерго"

Завтра, 1 березня, в Україні будуть застосовуватися обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування обмежень буде наступним:

14:00 – 20:00.

Відключення побутових споживачів не прогнозується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, 28 лютого в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях вдруге за день застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Унаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти вранці у п'ятницю, 28 лютого, вже запроваджувались аварійні відключення електроенергії у низці регіонів. Проте за кілька годин їх скасували.