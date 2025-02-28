Наслідки санкцій: Імпорт російської нафти в Індію впав до мінімуму за два роки

Індія в лютому цього року скоротила імпорт сирої нафти з Росії до найнижчого рівня з січня 2023 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Як зазначається, це свідчить про те, наскільки санкції США порушили ланцюжки поставок.

Видання прогнозує, що закупівлі Індією, найбільшим покупцем російської морської нафти у 2024 році, ймовірно, ще більше впадуть у наступні два місяці, оскільки санкції призвели до різкого скорочення наявності флоту та продавців вантажів зі знижкою.

Згідно з даними, імпорт Індії з Росії в лютому впав на 14,9% порівняно з місяцем раніше, в середньому до 1,4 млн барелів на день.Поставки другого за величиною постачальника – Іраку – підскочили на 8,3%, а Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця.

Нафтопереробники Індії також закуповували більше в Нігерії, Анголі, Мексиці та Колумбії, щоб компенсувати втрачене на російській нафті.

Як повідомлялося, за підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.

У третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну Рада ЄС ухвалила 16 пакет санкцій проти Москви.

Зокрема, під санкції потрапили 48 фізичних та 35 юридичних осіб. Також обмеження запрвовадили проти 74 суден, які сприяють енергетичному сектору РФ, а також причетні до перевезення військового обладнання та вкраденого українського зерна. Загалом європейські санкції тепер діють проти 153 таких суден.

До того стало відомо, що Індія відмовилися працювати з російськими нафтовими танкерами, що потрапили під санкції, в якій би валюті не проводилися угоди, навіть у індійських рупіях.

Раніше повідомлялося, що Індія збільшить імпорт нафти з Іраку через санкції проти Росії.

Нагадаємо, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Згодом стало відомо, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

Також повідомлялося, що США роз'яснили Індії, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні бути розватнажені до 27 лютого відповідно до нових санкцій проти РФ.

Раніше стало відомо, що індійські банки стали блокувати платежі за нафту з Росії через посилення санкцій США.

Перед тим повідомлялося, що Індія збирається заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні вантажів для Росії.

Згодом стало відомо, що індійські банки стали блокувати платежі за нафту з Росії через посилення санкцій США.

В індійських нафтопереробних компаніях повідомили, що "очікують серйозних перебоїв із постачанням російської нафти" після запровадження цих санкцій. Окрім санкцій щодо танкерів, складнощі виникнуть зі страхуванням вантажів. Адже "Інгосстрах" є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.