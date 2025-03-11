"Навіть за відсутності атак": Пошкоджені через війну потужності газовидобутку можна відновити не раніше осені, – ЦДЕ

Частину пошкоджених російськими атаками потужностей газовидобутку України можна буде відновити, за оптимістичними прогнозами, не раніше вересня-листопада цього року, і вони охоплюють приблизно 25% видобутку, який мала Україна до початку масованих ударів по енергосистемі.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Є такі пошкодження, наслідки яких можна протягом місяця-півтора пом'якшити, але частина пошкоджень доволі серйозні, після яких хоча б у вересні, жовтні, листопаді запуститися. Навіть за умови повної відсутності атак. І ця категорія охоплює чверть видобутку газу, який був три місяці тому", – сказав Харченко.

Він також додав, що, за доступною йому статистикою, російські удари "на 40% обмежили нашу спроможність виробляти газ".

За словами Харченка, частину втраченого обладнання можна порівняти в високовольтними електроенергетичними трансформаторами, які неможливо купити миттєво, а треба чекати 9-12 місяців, і які дорого коштують.

При цьому він зазначив, що зараз будується велика кількість газової генерації, і потрібно буде вирішувати питання, як забезпечувати її ресурсом.

"Зараз все, що може працювати на газі, працює, будується доволі значна кількість нових об'єктів, вони дуже різні, десь 2 МВт, десь 50-70 МВт, і таких проєктів я бачу десятки. Питання, як їх забезпечити газом, бо останніми тижнями були завдані дуже-дуже суттєві удари по газовидобутку. На жаль, Олексій Чернишов, який очолював "Нафтогаз", не сформував відповідних запасів обладнання і, як ми тепер точно знаємо, захист об'єктів не був достатньо сформованим, і це треба констатувати", – зауважив Харченко.

Також, за його словами, альтернативи імпорту немає.

"Є різні оцінки, яку кількість газу ми потребуємо. Є оцінка однієї держкомпанії в 7 млрд кубометрів, іншої – в 2,7 млрд кубометрів. Наші розрахунки показують, що потрібно щонайменше 4,5 млрд кубометрів імпорту, щоб зима проходила спокійно в частині газу", – сказав Харченко.

Він висловив переконання, що для цього потрібно не пізніше травня розпочати масштабний імпорт, що потребуватиме приблизно $1,8-2 млрд, але проблема з коштами залишається вкрай актуальною.

Раніше повідомлялося, що ситуація з газом в Україні через обстріли Росії непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Перед тим видання Reuters писало, що Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.